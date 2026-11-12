Jessica dos Santos foi encontrada no Shopping Nova América, por volta das 14h desta quarta-feira (11)Divulgação / Polícia Civil
Suspeita de aplicar golpe 'Boa Noite, Cinderela' é presa em shopping
Investigações apontam que Jessica dos Santos marcava encontros através de aplicativos de relacionamento, dopava as vítimas e as roubava
Suspeito de matar pensionista e esconder o corpo é preso no Rio
João Vitor Alves, de 24 anos, se entregou na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (12)
Família tenta provar que diácono foi preso no lugar do irmão
A vítima que sofreu a tentativa de roubo disse à Polícia Civil que Gabriel Teixeira de Araújo, de 19 anos, não era o criminoso que o abordou
Drauzio Varella é eleito imortal da ABL
Médico conquistou a Cadeira 32 com 29 votos, tornando-se o 315° acadêmico a receber o título desde a fundação da Academia, em 1897
Rede estadual de ensino do RJ abre matrícula para novos alunos
Inscrições são on-line e vão até 4 de dezembro. Há oportunidades em mais de 1,2 mil escolas, com diferentes modalidades de ensino
Feira reúne música, gastronomia e empreendedorismo em Anchieta
Evento na Biblioteca A Casa Amarela terá shows, ensaio de bloco de Carnaval e competição com R$ 4 mil em premiações
Golpe do falso advogado já soma mais de 3 mil denúncias na OAB-RJ
Entidade pede à Secretaria de Segurança Pública a criação de uma opção específica para registrar esse tipo de fraude no portal da Polícia Civil
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