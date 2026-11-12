'Predador' lutou na guerra da Ucrânia por cerca de cinco meses - Divulgação / PCERJ

'Predador' lutou na guerra da Ucrânia por cerca de cinco mesesDivulgação / PCERJ

Publicado 12/11/2026 12:45

Um traficante que adquiriu conhecimentos militares ao lutar na guerra da Ucrânia foi preso na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio , nesta quinta-feira (12). Agentes da Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter) encontraram Luiz André dos Santos Souza, 26 anos, conhecido como “Predador”, após um trabalho de inteligência e monitoramento.





De acordo com a Polícia Civil, “Predador” foi recrutado para atuar na guerra da Ucrânia, onde permaneceu entre fevereiro e julho de 2026. Durante cerca de cinco meses fez parte de uma equipe especializada formada por voluntários estrangeiros. Lá, ele adquiriu experiência de combate e recebeu remuneração líquida equivalente a R$ 12 mil por mês.



As investigações indicam que após retornar ao Brasil, passou a integrar a equipe de segurança de lideranças do tráfico na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, na Zona Norte. O local é dominado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).



Contra Luiz André os agentes cumpriram um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Japeri, decorrente de condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena restante de nove anos e seis meses de reclusão, em regime fechado.



Segundo a corporação, a prisão foi realizada de forma segura, sem intercorrências e sem feridos. O DIA tenta localizar a defesa de Luiz André dos Santos Souza. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. Leia mais! Homem com 47 anotações criminais é preso na Praia do Leblon De acordo com a Polícia Civil, “Predador” foi recrutado para atuar na guerra da Ucrânia, onde permaneceu entre fevereiro e julho de 2026. Durante cerca de cinco meses fez parte de uma equipe especializada formada por voluntários estrangeiros. Lá, ele adquiriu experiência de combate e recebeu remuneração líquida equivalente a R$ 12 mil por mês.As investigações indicam que após retornar ao Brasil, passou a integrar a equipe de segurança de lideranças do tráfico na Vila Pinheiro, no Complexo da Maré, na Zona Norte. O local é dominado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).Contra Luiz André os agentes cumpriram um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Japeri, decorrente de condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena restante de nove anos e seis meses de reclusão, em regime fechado.Segundo a corporação, a prisão foi realizada de forma segura, sem intercorrências e sem feridos.tenta localizar a defesa de Luiz André dos Santos Souza. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

'Rio em disputa': O que leva tantos jovens ao crime organizado?

O DIA apontam que a realidade do estado propicia a entrada de jovens no tráfico de drogas, aumentando riscos de morte precoce, prisão e destruição de famílias.



Números da violência armada no Grande Rio mostram o impacto que o crime organizado causa na infância e adolescência. Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, de janeiro até a primeira quinzena de julho, cinco adolescentes (de 12 a 17 anos) e três crianças morreram baleados. Ao todo, 22 jovens ficaram feridos



Em relação a adolescentes apreendidos, o Instituto de Segurança Pública (ISP) identificou 2.880 casos no Estado do Rio nos seis primeiros meses do ano, o que corresponde a um aumento de 10% em comparação ao mesmo período de 2025. A cidade do Rio lidera com 936 apreensões. Em seguida, vêm Nova Friburgo (123) e Petrópolis (117), ambos municípios da Região Serrana. Ostentação, luxo, bailes, status e poder. A criminalidade costuma ser um caminho rápido para crianças e adolescentes conquistarem o que desejam. No terceiro capítulo da série especial Rio em disputa , especialistas ouvidos porapontam que a realidade do estado propicia a entrada de jovens no tráfico de drogas, aumentando riscos de morte precoce, prisão e destruição de famílias.Números da violência armada no Grande Rio mostram o impacto que o crime organizado causa na infância e adolescência. Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, de janeiro até a primeira quinzena de julho, cinco adolescentes (de 12 a 17 anos) e três crianças morreram baleados. Ao todo, 22 jovens ficaram feridosEm relação a adolescentes apreendidos, o Instituto de Segurança Pública (ISP) identificou 2.880 casos no Estado do Rio nos seis primeiros meses do ano, o que corresponde a um aumento de 10% em comparação ao mesmo período de 2025. A cidade do Rio lidera com 936 apreensões. Em seguida, vêm Nova Friburgo (123) e Petrópolis (117), ambos municípios da Região Serrana.

Motivação

Mas, afinal, o que leva tantos jovens a atuarem em organizações criminosas? Uma pesquisa nacional do Data Favela - instituto que trabalha com dados sobre a realidade de comunidades -, realizada em 2025, revelou que 47% das pessoas com 17 a 21 anos entraram no crime por falta de dinheiro ou necessidade. Esse mesmo motivo foi apontado por 33% de adolescentes com idade de 13 a 16 anos, sendo que 18% da mesma faixa etária destacaram que ingressaram porque viviam na rua ou em abrigos.



A pesquisa ainda mostrou que, entre adolescentes de 13 a 16 anos envolvidos com o crime, o sonho de consumo é ter uma casa (25%), ter uma moto de luxo (19%) e ter um carro de luxo (17%).



Para o major Maicon Pereira, porta-voz da Polícia Militar, o ingresso desse público em organizações costuma ocorrer ao ver exemplos de sucesso nos locais em que vivem.



"Muito da entrada do jovem para a criminalidade se dá em razão de ter ali, na comunidade em que habita, esse tipo de referência, a qual muitas vezes acaba se espelhando, por estar mais próximo. Esse jovem demora mais a atingir seus objetivos e a prosperar. Na vida do crime, é rápido. O crime acaba se tornando, infelizmente, uma opção para muitos deles", analisa.



Laiana Quagliato, professora de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica que, no ponto de vista da neurociência, a adolescência é um período de intensa reorganização social. As áreas cerebrais voltadas à busca por recompensas, emoções e reconhecimento social estão ativas nesse momento, enquanto outras regiões responsáveis pelo planejamento, pelo controle dos impulsos e pela avaliação de consequências futuras ainda estão em amadurecimento. Por isso, nessa fase, a entrada dos jovens em uma facção, por exemplo, é mais suscetível.



“Todo adolescente busca construir sua identidade e encontrar um lugar de pertencimento. O crime oferece essa narrativa de sucesso muito poderosa. Ele oferece dinheiro, poder, proteção e visibilidade social. Do ponto de vista neurobiológico, os circuitos cerebrais relacionados à recompensa e dopamina estão, particularmente, sensíveis nessa fase. Por isso, recompensas imediatas, como ganhar dinheiro, adquirir bens de consumo ou ser admirado pelo grupo, têm um impacto muito forte no comportamento do adolescente”, diz.

Importância de projetos sociais

Organizações que realizam projetos sociais em comunidades mudam a vida de crianças e adolescentes, como foi o caso de Daniel Wicke, de 26 anos, morador do Complexo da Maré, na Zona Norte. Atualmente, o homem é formado em Direito e coordenador de projetos de comunidades.



Wicke integra o Instituto Vida Real, fundado em 2004, na Maré. Para ele, a educação é o pilar mais importante para quebrar a entrada de jovens no mundo do crime.



“Cresci vendo essa realidade, mas, graças a projetos sociais, hoje tenho a formação e a carreira que tenho. Quando o adolescente percebe que existe um caminho possível para realizar os sonhos de uma forma digna, a chance dele optar pelo crime diminui significativamente. Todo jovem sonha. A diferença está na oportunidade que ele encontra em transformar esses sonhos em realidade. Se o estado, a sociedade e as organizações oferecem caminhos concretos, com dignidade e perspectiva de futuro, é fato que o crime deixa de ser alternativa”, atesta.



Daniel afirma que é fundamental construir políticas de educação de qualidade dentro de comunidades e aumentar investimentos em esportes, cultura, qualificação profissional, apoio psicológico, além de ampliar o acesso ao primeiro emprego.



“O foco deve ser investir em políticas públicas permanentes para a juventude, principalmente em educação em tempo integral. Segurança pública é importante, mas sozinha não resolve os problemas. Acho que é muito importante e necessário investir em políticas públicas eficazes. Não na política de mirar na cabeça e atirar. Não é essa que funciona. As organizações têm um papel muito estratégico porque elas conhecem a realidade dos territórios e conseguem estabelecer vínculos de confiança com as famílias. A gente sabe que existem muitos talentos, mas muitos deles deixaram de sonhar pela falta de oportunidade”, complementa.

Ajuda da PM

A Polícia Militar, junto às Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs), desenvolve mais de 80 projetos sociais, educacionais e esportivos em comunidades do Rio, inclusive naquelas onde há influência do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro. As iniciativas têm como objetivo principal oferecer aos jovens opções, que desviem o foco da criminalidade.



"Temos projetos de reforço escolar, aulas de jiu-jítsu, balé, capoeira, boxe, taekwondo e outros. A maioria dos professores desses projetos são policiais militares. A gente tenta tirar o jovem da ociosidade oferecendo artes marciais, esporte, disciplina, educação e respeito ao próximo para contribuir para a formação, para que se afaste da criminalidade. É uma perspectiva preventiva", explica o major Maicon Pereira.



O porta-voz da corporação também destaca o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (Proerd), projeto realizada em escolas para ensinar crianças e adolescentes a dizerem “não” às drogas e à violência, com base em lições de autoestima, cidadania e tomada de decisões mais seguras e assertivas.