Vacina contra o vírus da covid-19 ajuda a diminuir os casos - Arquivo O Dia

Vacina contra o vírus da covid-19 ajuda a diminuir os casosArquivo O Dia

Publicado 12/11/2026 13:39

O novo boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (12), aponta uma tendência de crescimento das confirmações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associadas à Covid-19 no Rio de Janeiro e em outros estados. Apesar da alta, os registros graves da doença permanecem em níveis baixos em todo país.





Segundo a pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz), o avanço foi identificado em estados das regiões Centro-Sul — Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná — e Nordeste, na Bahia. De acordo com o levantamento, na capital fluminense, o aumento se concentra nos idosos a partir dos 65 anos.



"Apesar de a situação ainda não ser preocupante, o aumento de SRAG por Covid-19 indica que o vírus está circulando na população e é importante que as pessoas verifiquem se estão com o esquema vacinal completo. Lembrando que pessoas dos grupos prioritários precisam tomar doses de reforço da vacina contra a Covid-19 todos os anos. Alguns grupos, como idosos e imunocomprometidos, devem tomar doses de reforço a cada seis meses", afirma.



A pesquisadora também chama a atenção para os cuidados necessários para evitar a transmissão do vírus.



"É importante que as pessoas mantenham uma etiqueta respiratória, como manter as mãos sempre limpas e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Para quem está com sintomas de gripe ou resfriado, o indicado é ficar em isolamento. Mas, se não for possível manter o isolamento, o recomendado é sair de casa usando uma boa máscara, como uma PFF2 ou N95, para diminuir as chances de transmissão do vírus para outras pessoas", orienta Tatiana. LEIA MAIS: UFF lança primeira rede nacional de informação sobre doenças raras Segundo a pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz), o avanço foi identificado em estados das regiões Centro-Sul — Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná — e Nordeste, na Bahia. De acordo com o levantamento, na capital fluminense, o aumento se concentra nos idosos a partir dos 65 anos."Apesar de a situação ainda não ser preocupante, o aumento de SRAG por Covid-19 indica que o vírus está circulando na população e é importante que as pessoas verifiquem se estão com o esquema vacinal completo. Lembrando que pessoas dos grupos prioritários precisam tomar doses de reforço da vacina contra a Covid-19 todos os anos. Alguns grupos, como idosos e imunocomprometidos, devem tomar doses de reforço a cada seis meses", afirma.A pesquisadora também chama a atenção para os cuidados necessários para evitar a transmissão do vírus."É importante que as pessoas mantenham uma etiqueta respiratória, como manter as mãos sempre limpas e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Para quem está com sintomas de gripe ou resfriado, o indicado é ficar em isolamento. Mas, se não for possível manter o isolamento, o recomendado é sair de casa usando uma boa máscara, como uma PFF2 ou N95, para diminuir as chances de transmissão do vírus para outras pessoas", orienta Tatiana.

A atualização é referente à Semana Epidemiológica (SE) 44, de 1º a 7 de novembro, e considera os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o último dia 7. No cenário nacional, os indicadores de SRAG apontam tendência de queda tanto no longo prazo (últimas seis semanas) quanto no curto prazo (últimas três semanas).



Até a Semana 44, nenhum dos 27 estados do Brasil apresentava incidência de SRAG em níveis de alerta ou risco nas últimas duas semanas, acompanhada de tendência de crescimento no longo prazo. Roraima e Mato Grosso registravam incidência em nível de alerta, mas sem sinal de avanço sustentado.



Estados e capitais



No Mato Grosso já há um sinal de desaceleração do crescimento dos casos de SRAG por Covid-19. Em relação ao metapneumovírus, há uma manutenção ou início do crescimento das hospitalizações pelo vírus na Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, porém sem causar grandes impactos na incidência de SRAG geral nesses estados.



A atualização mostra que quatro das 27 capitais apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento da doença na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a Semana 44, são elas: Boa Vista (RR), João Pessoa (PB), Porto Velho (RO) e Rio de Janeiro (RJ).

O aumento de SRAG em Boa Vista e João Pessoa ocorre especialmente nas crianças menores de 2 anos, e em Porto Velho nas crianças de até 4 anos, além dos adultos de 50 a 64 anos. Além disso, quatro capitais também apresentam incidência em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Aracaju (SE), Brasília (DF), Cuiabá (MT) e Florianópolis (SC).



Dados epidemiológicos



Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a proporção entre os casos positivos foi de 4,3% de influenza A, 3,9% de influenza B, 8,9% de vírus sincicial respiratório (VSR), 49% de rinovírus e 11,5% de Sars-CoV-2 (Covid-19). Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos e no mesmo recorte temporal foi de 7,7% de influenza A, 10,3% de influenza B, 2,6% de vírus sincicial respiratório, 43,6% de rinovírus e 26,9% de Sars-CoV-2 (Covid-19).



Referente ao ano epidemiológico 2026, já foram notificados 174.427 casos de SRAG, sendo 92.776 (53,2%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 64.347 (36,9%) negativos, e ao menos 7.496 (4,3%) aguardando resultado laboratorial. Dados de positividade para semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado. Dentre os casos positivos do ano corrente, observou-se 15,4% de influenza A, 5,5% de influenza B, 38,3% de vírus sincicial respiratório, 33,7% de rinovírus e 4% de Sars-CoV-2 (Covid-19).



Incidência e mortalidade

A incidência e mortalidade semanal média, nas últimas oito semanas epidemiológicas, mantêm o cenário típico de maior impacto nos extremos das faixas etárias analisadas. Enquanto a incidência de SRAG apresenta impacto mais elevado nas crianças até 2 anos, em termos de mortalidade temos o inverso, com a população a partir de 65 anos sendo a mais impactada.



A incidência de SRAG é mais elevada nas crianças pequenas e está associada principalmente ao rinovírus e metapneumovírus. Já a mortalidade é mais elevada nos idosos, e tem como principal causa o rinovírus e a Covid-19.

