Eduarda Campopiano (PL) foi a deputada estadual eleita mais votada em São PauloReprodução / Instagram
Em um dos argumentos, o IAB afirma que a projeção pública de Campopiano “se construiu, declaradamente, em oposição à agenda de direitos das mulheres”. No documento, o instituto relembrou a fala da deputada eleita sobre não acreditar que feminicídio exista e que a declaração nega a origem e vigência da Lei nº 14.994/2024 que tipificou o crime, com pena de 20 a 40 anos de reclusão.
“Além de ser uma manifestação incompatível com o exercício do cargo, não se tornou pública até o momento a justificativa de mérito imprescindíveis ao deferimento da outorga”, diz.
No requerimento, o IAB afirma que Campopiano não atende aos requisitos necessários para o recebimento da homenagem e diz que o próprio Regimento vincula a honraria à luta histórica pelos direitos das mulheres.
“O art. 319 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1.673/2025, define a Medalha como honraria às personalidades femininas que reconhecidamente tenham se destacado em prol das causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais. A norma exige, portanto, dois requisitos cumulativos: destaque reconhecido e atuação a favor dessas causas. A notoriedade da homenageada decorre da negação pública de uma forma de violência que a lei federal tipifica. Negar a existência do feminicídio não é atuação em prol de causa humanitária; é o oposto dela. Visibilidade não se confunde com destaque em prol das finalidades da medalha”, critica.
Além de Eduarda Campopiano, a Câmara do Rio aprovou a Medalha Pedro Ernesto para o deputado federal mais votado de São Paulo, Lucas Pavanato (PL), na mesma sessão. Ambos os projetos são de autoria dos vereadores Fernando Armelau (PL), Marcos Dias (PL), Alana Passos (PL) e Leniel Borel (PP).
Para o IAB, a concessão das medalhas foi utilizada como instrumento de afinidade político-partidária, e não por reconhecimento de mérito.
“As honrarias legislativas são patrimônio simbólico da instituição, e não dos mandatos. A concessão simultânea, pela mesma autoria e na mesma sessão, das duas principais comendas da Casa a uma parlamentar e a um parlamentar recém-eleitos do mesmo partido indica o uso das medalhas como instrumento de afinidade político-partidária, e não de reconhecimento de mérito. [...] Conferir a principal honraria feminina da cidade a quem nega a existência do feminicídio atribui chancela institucional a esse discurso. O ato contraria os deveres que o Município assumiu.”, diz o documento.
Abaixo-assinado viraliza nas redes
A vereadora Joyce Trindade (PSD), que votou contra a proposta, também organizou um abaixo-assinado. Até a publicação deste texto, a petição conta com mais de 146 mil assinaturas. Além dela, Rick Azevedo (PSOL) e William Siri (PSOL) também se posicionaram contra a entrega da medalha. Pedro Duarte (PSD) se absteve.
A Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga é uma das honrarias concedidas pela Câmara Municipal do Rio. A condecoração leva o nome da compositora e maestrina carioca considerada uma das pioneiras da música popular brasileira e símbolo da luta feminina. Autora da marcha carnavalesca "Ó Abre Alas", ela também teve participação ativa nas campanhas abolicionista e republicana.
Criada em 1999, a medalha tem como objetivo reconhecer mulheres que tenham se destacado em defesa de causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional.A homenagem costuma ser destinada a mulheres de diferentes áreas de atuação, como política, jornalismo, cultura, educação, saúde, serviço público e defesa dos direitos humanos.
Entre os nomes que já receberam a condecoração estão a cantora Elza Soares, a cantora Maria Bethânia, a cantora e baluarte da Portela Tia Surica, a escritora Conceição Evaristo, a atriz e humorista Nany People e a pesquisadora Margareth Dalcolmo.
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