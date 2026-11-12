Velório de Isaque Caldas Rodrigues Soares, morto a tiros em Costa Barros Reginaldo Pimenta
“Por volta de 2h20, ele tinha me ligado, porque eu tinha falado para ele que o leite da nossa afilhada tinha acabado. E ele foi, comprou leite, comprou Cremogema e falou: ‘Amor, estou indo’. Aí ele falou: ‘Amor, eu vou pelo caminho mais fácil para chegar em casa, que é pela cancela’”, contou.
Segundo a viúva, ao chegar à região da cancela, em Costa Barros, Isaque voltou a telefonar. “Ele chegou e falou assim: ‘Amor, estou aqui na cancela. Eu te amo, eu te amo’. Essa foi a palavra do meu marido”, lembrou.
A família só soube da morte algum tempo depois, quando uma conhecida entrou em contato para perguntar se Isaque já havia chegado em casa. Evellyn contou que, ao receber a mensagem, sentiu que algo estava errado e foi até o local. Ela afirmou que não conseguiu ver o corpo do marido, que estava coberto.
“Meu marido só queria chegar em casa e ver a gente. Só isso que ele queria”, disse.
Evellyn e Isaque estavam juntos havia dois anos e seis meses. O casal planejava comemorar a conquista da casa própria e realizar uma celebração para agradecer a Deus. A viúva contou que o marido tinha o desejo de deixá-la financeiramente segura e que, apesar da pouca idade, trabalhava para construir um futuro para a família.
“Era o sonho dele, sabe? Realizar a casa. Ele sempre falou: ‘Amor, antes de Deus me levar, eu quero te deixar estabilizada’. E ele cumpriu”, afirmou.
Aos 25 anos, Evellyn se prepara para completar mais um aniversário no próximo dia 21 de novembro, mas a data será marcada pela ausência do companheiro. Ela descreveu Isaque como um homem trabalhador, dedicado à família e querido por amigos.
“O Isaque era um menino muito bom, trabalhador. Era um bom filho, um bom genro, um bom amigo. O Isaque era tudo”, declarou.
Ao falar sobre a violência que tirou a vida do marido, a jovem lamentou a interrupção dos planos que os dois tinham pela frente. “A gente estava marcando para fazer um culto de ação de graças e agradecer a Deus pela conquista da nossa casa. Mas, infelizmente, um sonho que foi interrompido. Tão novo, cheio de sonhos, cheio de projetos”, disse.
Crime ocorreu em área de disputa entre facções
O assassinato ocorreu em uma região marcada por disputas territoriais entre grupos criminosos. Costa Barros é apontado como área de influência do Terceiro Comando Puro (TCP), que enfrenta investidas de integrantes do Comando Vermelho (CV), facção que controla o Complexo do Chapadão, conjunto de comunidades que faz divisa com o bairro.
A rivalidade entre os grupos alimenta confrontos e tentativas de expansão territorial na região. O cenário também provoca temor entre moradores e trabalhadores. Um familiar de Isaque contou que trabalha no Complexo do Chapadão e que pretende pedir transferência para outro bairro por medo de continuar circulando em uma área controlada por uma facção rival.
A dimensão da presença das organizações criminosas no estado também aparece em um relatório reservado do setor de inteligência da Polícia Militar. Segundo os dados divulgados anteriormente por O DIA, o Comando Vermelho está presente em 70 dos 92 municípios fluminenses. Apenas 15 cidades não teriam domínio consolidado de facções ou milícias.
O levantamento mapeou 1.648 localidades. Desse total, 1.036 (62,8%) estariam sob controle do CV; 340 (20,6%), do TCP; 229 (13,9%), de milícias; e 43 (2,6%), dos Amigos dos Amigos (ADA). A própria Polícia Militar ressalta que o cenário muda constantemente em razão dos confrontos e das disputas por territórios.
Até o momento, porém, não há informação oficial que relacione o assassinato de Isaque a uma disputa entre facções. A motivação do crime ainda é investigada.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a morte do jovem. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar os responsáveis.
Na ocasião do crime, policiais militares do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar a ocorrência. Os agentes encontraram o corpo e preservaram a área para a realização da perícia.
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