Velório de Isaque Caldas Rodrigues Soares, morto a tiros em Costa Barros - Reginaldo Pimenta

Velório de Isaque Caldas Rodrigues Soares, morto a tiros em Costa Barros Reginaldo Pimenta

Publicado 12/11/2026 17:01

O sonho de construir uma vida ao lado da família foi interrompido de forma violenta para Isaque Caldas Rodrigues Soares , de 27 anos. O jovem, morto a tiros em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, foi velado e sepultado nesta quinta-feira (12), no Cemitério de Irajá.

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Durante a despedida, a viúva, Evellyn Caroline, de 25 anos, lembrou os últimos momentos ao lado do marido e contou que ele estava a caminho de casa depois de comprar leite e alimentos para a filha do casal quando foi assassinado.

Emocionada, Evellyn relatou que conversou com Isaque pouco antes de ele ser morto. Na ocasião, ela havia avisado que o leite da afilhada tinha acabado. O jovem, que trabalhava como segurança em um supermercado em Bonsucesso, comprou o produto e também uma embalagem de Cremogema para levar para casa.



“Por volta de 2h20, ele tinha me ligado, porque eu tinha falado para ele que o leite da nossa afilhada tinha acabado. E ele foi, comprou leite, comprou Cremogema e falou: ‘Amor, estou indo’. Aí ele falou: ‘Amor, eu vou pelo caminho mais fácil para chegar em casa, que é pela cancela’”, contou.



Segundo a viúva, ao chegar à região da cancela, em Costa Barros, Isaque voltou a telefonar. “Ele chegou e falou assim: ‘Amor, estou aqui na cancela. Eu te amo, eu te amo’. Essa foi a palavra do meu marido”, lembrou.



A família só soube da morte algum tempo depois, quando uma conhecida entrou em contato para perguntar se Isaque já havia chegado em casa. Evellyn contou que, ao receber a mensagem, sentiu que algo estava errado e foi até o local. Ela afirmou que não conseguiu ver o corpo do marido, que estava coberto.



“Meu marido só queria chegar em casa e ver a gente. Só isso que ele queria”, disse.



Evellyn e Isaque estavam juntos havia dois anos e seis meses. O casal planejava comemorar a conquista da casa própria e realizar uma celebração para agradecer a Deus. A viúva contou que o marido tinha o desejo de deixá-la financeiramente segura e que, apesar da pouca idade, trabalhava para construir um futuro para a família.



“Era o sonho dele, sabe? Realizar a casa. Ele sempre falou: ‘Amor, antes de Deus me levar, eu quero te deixar estabilizada’. E ele cumpriu”, afirmou.



Aos 25 anos, Evellyn se prepara para completar mais um aniversário no próximo dia 21 de novembro, mas a data será marcada pela ausência do companheiro. Ela descreveu Isaque como um homem trabalhador, dedicado à família e querido por amigos.



“O Isaque era um menino muito bom, trabalhador. Era um bom filho, um bom genro, um bom amigo. O Isaque era tudo”, declarou.



Ao falar sobre a violência que tirou a vida do marido, a jovem lamentou a interrupção dos planos que os dois tinham pela frente. “A gente estava marcando para fazer um culto de ação de graças e agradecer a Deus pela conquista da nossa casa. Mas, infelizmente, um sonho que foi interrompido. Tão novo, cheio de sonhos, cheio de projetos”, disse.





Crime ocorreu em área de disputa entre facções

Isaque foi encontrado morto na terça-feira (10), na Rua Mogiqui, próximo à linha férrea, em Costa Barros. O corpo apresentava marcas de tiros. Segundo familiares ouvidos anteriormente por O DIA, o jovem vestia o uniforme de trabalho quando foi abordado por um homem. Um parente relatou que o suspeito teria chamado Isaque com um “psiu” e, em seguida, efetuado os disparos, sem dar chance de reação.



O assassinato ocorreu em uma região marcada por disputas territoriais entre grupos criminosos. Costa Barros é apontado como área de influência do Terceiro Comando Puro (TCP), que enfrenta investidas de integrantes do Comando Vermelho (CV), facção que controla o Complexo do Chapadão, conjunto de comunidades que faz divisa com o bairro.



A rivalidade entre os grupos alimenta confrontos e tentativas de expansão territorial na região. O cenário também provoca temor entre moradores e trabalhadores. Um familiar de Isaque contou que trabalha no Complexo do Chapadão e que pretende pedir transferência para outro bairro por medo de continuar circulando em uma área controlada por uma facção rival.



A dimensão da presença das organizações criminosas no estado também aparece em um relatório reservado do setor de inteligência da Polícia Militar. Segundo os dados divulgados anteriormente por O DIA, o Comando Vermelho está presente em 70 dos 92 municípios fluminenses. Apenas 15 cidades não teriam domínio consolidado de facções ou milícias.



O levantamento mapeou 1.648 localidades. Desse total, 1.036 (62,8%) estariam sob controle do CV; 340 (20,6%), do TCP; 229 (13,9%), de milícias; e 43 (2,6%), dos Amigos dos Amigos (ADA). A própria Polícia Militar ressalta que o cenário muda constantemente em razão dos confrontos e das disputas por territórios.



Até o momento, porém, não há informação oficial que relacione o assassinato de Isaque a uma disputa entre facções. A motivação do crime ainda é investigada.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apura a morte do jovem. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do assassinato e identificar os responsáveis.



Na ocasião do crime, policiais militares do 41º BPM (Irajá) foram acionados para verificar a ocorrência. Os agentes encontraram o corpo e preservaram a área para a realização da perícia.



Colaborou Reginaldo Pimenta