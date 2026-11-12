OAB-RJ propõe opção para registro do golpe do falso advogado no portal da Polícia Civil Bruno Mirandella/OAB-RJ
A solicitação foi formalizada por meio de um ofício assinado pela presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, e pela presidente da OAB de Resende, Andreia Valente. O documento pede que a secretaria avalie a viabilidade técnica e administrativa da inclusão de uma categoria identificada como “Golpe do Falso Advogado” no sistema utilizado pela população para comunicar crimes.
A intenção é facilitar a identificação e o registro de ocorrências relacionadas a esse tipo de prática, além de contribuir para que as autoridades policiais tenham informações mais organizadas sobre os casos. Atualmente, a proposta da OAB-RJ é que a fraude possa ser identificada de maneira direta no momento em que a vítima preenche o registro pela internet, sem depender apenas de classificações mais genéricas.
O golpe consiste na utilização indevida de informações de advogados para enganar clientes e outras pessoas. Os criminosos se apropriam de dados profissionais, como nomes, fotografias e números de inscrição na OAB, para criar perfis falsos e se apresentar como integrantes de escritórios de advocacia ou representantes de profissionais que realmente atuam na área.
Com essas informações, os golpistas entram em contato com possíveis vítimas e tentam convencê-las a realizar pagamentos ou fornecer dados pessoais e financeiros. Em muitos casos, a abordagem explora a relação de confiança entre o cliente e o advogado, além da expectativa de receber valores relacionados a processos judiciais. A aparência de legitimidade criada com o uso de informações verdadeiras dificulta a identificação da fraude.
A entidade considera que a criação de uma categoria própria no sistema de ocorrências pode ajudar a dimensionar melhor o problema e facilitar o acompanhamento dos registros. A medida também permitiria uma identificação mais clara desse tipo de crime entre as comunicações recebidas pela Polícia Civil, contribuindo para a organização dos dados utilizados pelas forças de segurança.
Para Ana Tereza Basilio, o enfrentamento da prática passa também pela melhoria dos mecanismos disponíveis para que a população denuncie os casos.
“O golpe do falso advogado prejudica a população e utiliza indevidamente a identidade de profissionais da advocacia para enganar as vítimas. Queremos facilitar o registro dessas ocorrências e contribuir para que os órgãos de segurança tenham informações mais organizadas para enfrentar essas fraudes. É uma medida concreta de proteção à sociedade e à advocacia”, afirmou a presidente da OAB-RJ.
O pedido encaminhado à Secretaria de Segurança Pública não significa que a nova opção já esteja disponível no portal da Polícia Civil. A proposta ainda depende de avaliação dos órgãos responsáveis, que deverão analisar as condições técnicas e administrativas para uma eventual implementação, respeitando os procedimentos de registro e a classificação criminal adotada pela instituição.
Enquanto a solicitação é analisada, a OAB-RJ destaca a importância de que pessoas que sejam alvo desse tipo de abordagem procurem os canais oficiais para comunicar a fraude. A utilização de dados verdadeiros de advogados por criminosos pode fazer com que mensagens e contatos pareçam legítimos, mas a identidade profissional apresentada não garante que a pessoa que está conversando com a vítima seja, de fato, o advogado responsável pelo caso.
Com mais de 3 mil denúncias recebidas desde janeiro de 2025, a entidade busca ampliar os instrumentos de identificação e comunicação desse tipo de ocorrência. A criação de uma classificação específica, caso seja aprovada, poderá ajudar a reunir informações sobre a dimensão da fraude e oferecer às autoridades um panorama mais organizado dos registros.
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