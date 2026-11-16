A neurocientista Michelle Melgarejo explica que a existência de uma arma em casa muda a dinâmica do lar - Arquivo pessoal

A neurocientista Michelle Melgarejo explica que a existência de uma arma em casa muda a dinâmica do larArquivo pessoal

Publicado 16/11/2026 00:00

O ambiente doméstico, marcado pela convivência íntima, pela curiosidade infantil e por momentos de vulnerabilidade emocional, muitas vezes, pode ser incompatível com a letalidade imediata de um armamento, mesmo quando eles são registrados.



Para a neurocientista Michelle Melgarejo da Rosa, professora adjunta do Departamento de Bioquímica da UFPE e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica (NUPIT-UFPE), a simples existência de uma arma na residência transforma a dinâmica do lar. "A presença de uma arma de fogo em casa altera o equilíbrio das relações familiares ao introduzir um fator de letalidade imediata e intimidação silenciosa", afirma.

Segundo a pesquisadora, o cérebro humano não está preparado para lidar com instrumentos de morte instantânea em momentos de descontrole ou impulsividade, seja na curiosidade inocente de uma criança que não dimensiona o perigo, seja no calor de um conflito entre adultos. Durante discussões intensas, o estresse agudo reduz o controle racional do córtex pré-frontal e amplia a impulsividade.

Com a arma acessível, desaparece o tempo necessário para a raiva esfriar, e um desentendimento passageiro se converte em um ato definitivo. Michelle acrescenta que essa disponibilidade também potencializa crises de desespero agudo, casos de suicídio impulsivo e conflitos sob efeito de álcool, "reduzindo a margem de erro a zero".

Da proteção à ameaça

A mudança na dinâmica familiar também é observada sob a ótica criminal. A advogada criminalista Nágila Melo explica que, na prática, o argumento da autodefesa muitas vezes se inverte dentro das quatro paredes. No ambiente doméstico, a arma deixa de ser apenas um objeto guardado e passa a funcionar como um instrumento permanente de intimidação e violência psicológica, especialmente em relações abusivas.

De acordo com a profissional, uma discussão que terminaria em ameaça verbal pode acabar em morte em questão de segundos. "Ter uma arma em casa não protege a família; pelo contrário, aumenta exponencialmente o risco de um conflito doméstico ou um descuido cotidiano ter um final trágico", analisa.

Os levantamentos citados por Nágila Melo dimensionam esse risco dentro dos lares brasileiros:



Violência doméstica: A presença de uma arma de fogo eleva em 85% o risco de uma agressão resultar em morte.



Feminicídios: 62,5% dos assassinatos de mulheres por razões de gênero acontecem dentro da própria residência.



Efeito multiplicador: Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que, a cada 1% a mais de armas em circulação, a taxa de homicídios sobe 1,1%.



Muita tristeza



A dor de Guaratiba veio apenas 48 horas depois de outra perda precoce no estado. Na noite de sexta-feira (6), Daniel Antunes da Rocha, de 15 anos, foi baleado na cabeça na comunidade do Sabugo, em Paracambi, na Baixada Fluminense. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo informações, um colega de 16 anos manuseava a arma quando o tiro partiu.

Para a família, o disparo foi acidental e aconteceu depois que os jovens encontraram o armamento enquanto brincavam. A perícia não localizou a pistola na residência, mas recolheu três munições calibre .40, dois celulares e um projétil. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



Casos não são isolados

Os episódios da última semana engrossam uma estatística alarmante monitorada pelo Instituto Fogo Cruzado. Nos últimos dez anos, ao menos 36 pessoas foram vítimas de disparos acidentais na Região Metropolitana do Rio: 21 morreram e 15 ficaram feridas. Entre os mortos estão três crianças de 0 a 11 anos e seis adolescentes de 12 a 17 anos.



Os números de 2026 já superam o do ano passado: cinco pessoas foram atingidas por disparos acidentais no Grande Rio — todas morreram. No mesmo intervalo de 2025 (de 1º de janeiro a 8 de novembro), haviam sido registradas duas mortes do tipo.



O cenário se repete em escala nacional. Dados do Ministério da Saúde revelam que, entre janeiro de 2017 e agosto de 2026, 159 crianças de até 14 anos morreram vítimas de disparos acidentais no Brasil. Em pelo menos 58 desses registros, a tragédia ocorreu dentro de casa.

A multiplicação de ocorrências envolvendo acervos legais reacende o impasse sobre a posse de armas por civis:



Quem defende: Argumenta que o armamento garante ao cidadão o direito e a capacidade real de legítima defesa diante de invasões ou ameaças iminentes, funcionando como fator de inibição contra criminosos. Defensores também ressaltam que proprietários legalizados, como os CACs, passam por avaliação psicológica, registro, treinamento técnico e conhecem as normas rígidas de guarda segura de equipamento.



Quem critica: Sustenta que a sensação de segurança é ilusória e que as estatísticas comprovam que uma arma dentro de casa tem probabilidade muito maior de ferir um morador, por acidente, impulso ou violência doméstica, do que de ser usada com sucesso para repelir um assalto. Apontam ainda que a flexibilização do acesso aumentou o volume de armas em ambientes sem estrutura adequada.