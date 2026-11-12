Ideia é celebrar as tradições locais e os vínculos comunitários com muita gastronomia e lazer - Divulgação/Biblioteca A Casa Amarela

Ideia é celebrar as tradições locais e os vínculos comunitários com muita gastronomia e lazerDivulgação/Biblioteca A Casa Amarela

Publicado 12/11/2026 18:18 | Atualizado 12/11/2026 18:20

Música, gastronomia, empreendedorismo e cultura popular vão movimentar Anchieta, na Zona Norte, nesta sexta-feira (13). A Biblioteca A Casa Amarela promove, a partir das 16h, uma feira cultural com atrações musicais, ensaio de bloco de Carnaval e uma competição gastronômica voltada às empreendedoras sociais atendidas pelo projeto. A disputa vai distribuir R$ 4 mil em prêmios entre as participantes.

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A programação terá apresentações do cantor Darlan, conhecido como o “Stevie Wonder do pagode”, e do grupo Samba Menino, além de um ensaio de bloco de Carnaval. A proposta é reunir moradores em uma tarde de convivência e valorização da cultura popular, das tradições locais, ao mesmo tempo em que abre espaço para a divulgação de pequenos negócios da região, celebrando os vínculos comunitários.



Um dos destaques será a competição gastronômica, dividida em duas categorias: salgados e doces e bebidas. Em cada modalidade, as três primeiras colocadas receberão premiações em dinheiro. A vencedora ganhará R$ 1 mil, enquanto a segunda colocada receberá R$ 650 e a terceira, R$ 350. Somadas as duas categorias, serão distribuídos R$ 4 mil.



As empreendedoras participantes também terão a oportunidade de divulgar seus produtos durante o evento. Cada uma receberá um banner de divulgação e contará com uma barraca gratuita para apresentar e comercializar seus produtos. A iniciativa busca ampliar a visibilidade dos negócios e criar oportunidades para que as participantes conquistem novos clientes.



A feira também terá recursos de acessibilidade. Durante a apresentação de Darlan, intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) farão a tradução do show, permitindo que pessoas surdas acompanhem a atração.



Cantor, compositor e cavaquinista, Darlan destacou a satisfação de participar do encontro e levar seu trabalho ao público de Anchieta. O artista também ressaltou a importância de iniciativas que aproximam a cultura do cotidiano das comunidades.



“É uma alegria muito grande participar desse evento da Biblioteca A Casa Amarela e poder levar minha música e o melhor do pagode ao público de Anchieta. Fico muito feliz em fazer parte de uma iniciativa que valoriza a cultura, incentiva o empreendedorismo e promove a inclusão social. Espero que seja uma tarde de muita alegria, samba e celebração para toda a comunidade”, afirmou.





Cultura e oportunidades

Criada em 2022 pelo Instituto Ciclos do Brasil, a Biblioteca A Casa Amarela é um projeto comunitário que promove atividades de acesso à cultura, à leitura e à educação em Anchieta. O espaço também desenvolve ações voltadas ao desenvolvimento social e à criação de oportunidades para os moradores.



Para Pedro do Livro, idealizador da biblioteca, a feira é uma oportunidade de aproximar a comunidade e valorizar as iniciativas desenvolvidas pelos próprios moradores.



“Nosso objetivo é fazer da Biblioteca A Casa Amarela um espaço de oportunidades, onde as pessoas possam mostrar seus talentos, fortalecer seus negócios e encontrar na cultura um caminho para a inclusão e a transformação social. Queremos que a comunidade participe, ocupe esse espaço e perceba que ninguém precisa caminhar sozinho”, destacou.



A feira integra uma série de três encontros programados pela organização. Depois da edição desta sexta-feira, estão previstas novas atividades para 11 de dezembro de 2026 e 15 de janeiro de 2027. A intenção é consolidar o evento como um espaço periódico de convivência, valorização cultural e incentivo à economia local. A iniciativa é realizada pelo Instituto Ciclos do Brasil, por meio da Biblioteca A Casa Amarela, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



SERVIÇO



Feira cultural e competição gastronômica



Data: sexta-feira, 13 de novembro

Horário: a partir das 16h

Local: Biblioteca A Casa Amarela

Endereço: Rua Padre Mário Versé, 11, Anchieta, Zona Norte do Rio

Atrações: Darlan, Samba Menino e ensaio de bloco de Carnaval

Competição gastronômica: salgados; doces e bebidas

Premiação: R$ 1 mil para o primeiro lugar, R$ 650 para o segundo e R$ 350 para o terceiro em cada categoria

Acessibilidade: intérpretes de Libras durante o show de Darlan

Próximas edições: 11 de dezembro de 2026 e 15 de janeiro de 2027

