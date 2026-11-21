O deputado federal Daniel Soranz luta pela causa da saúde - Divulgação

O deputado federal Daniel Soranz luta pela causa da saúdeDivulgação

Publicado 21/11/2026 00:00 | Atualizado 21/11/2026 08:11





Médico e ex-secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Soranz preside a Frente

Parlamentar da Vacina e defende que o país se planeje para produzir o imunizante, tanto para consumo próprio quanto para exportação.



Em entrevista ao jornal O Dia, ele explica como a doença é transmitida, quem corre mais risco, por que o surto atual deve passar em até dois meses e o que falta para que o Brasil esteja preparado para os próximos.



O Dia: Por que é tão difícil acabar com o surto da mpox?



Daniel Soranz: Desde 2022, os países têm tido dificuldade para comprá-la. Há uma única produtora, a Bavarian Nordic, que vende para o mundo inteiro. O mundo não pode continuar dependendo de um único fabricante. Existe um problema estrutural no desenho global de suprimentos. A vacina contra a mpox utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado congelado, que não é de execução complexa. No Brasil, não temos produção local. Se a escala global não atende à demanda, o governo brasileiro precisa se planejar para fabricar o imunizante no país, atendendo tanto a população nacional quanto outros países. O Brasil tem capacidade para isso.



O Dia: Quais são os grupos mais vulneráveis no momento e qual seria a necessidade real de doses no Brasil?



Daniel Soranz: O grupo de maior risco inclui as pessoas que vivem com HIV. No estado do Rio de Janeiro, são 127 mil pessoas nessa condição; na capital, são 57 mil. Para imunizar prioritariamente o grupo de maior risco no país, seriam necessárias cerca de 1,7 milhão a 1,9 milhão de doses — considerando o esquema de duas doses por pessoa. No entanto, o Brasil está negociando apenas 25 mil doses via OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). Não daria para vacinar nem as pessoas com HIV da cidade ou do estado. Precisamos ampliar. Esse desafio não é para o surto atual, mas exige planejamento. Na década de 1940, São Paulo e o Rio planejaram, produziram e vacinaram todo mundo contra a febre amarela. É uma tecnologia de fácil execução.



O Dia: Essa escassez de doses e a demora na aquisição podem comprometer o controle da mpox no país?



Daniel Soranz: O controle da mpox não depende exclusivamente da vacinação. Ele é feito com vigilância epidemiológica e diagnóstico precoce. Na cidade do Rio de Janeiro, todas as unidades de saúde estão capacitadas para coletar material das lesões e enviar para teste de PCR. Há diagnóstico laboratorial disponível em toda a rede.



O Dia: Existe tratamento específico para a doença além das vacinas?



Daniel Soranz: O manejo clínico consiste no acompanhamento das lesões e dos sintomas. Caso ocorra infecção bacteriana secundária nas feridas, utilizam-se antibióticos locais ou sistêmicos, além do suporte sintomático.



O Dia: Qual tem sido a faixa etária mais atingida e como ocorre a transmissão?

Com o surto de mpox ainda em curso no Rio, o deputado federal Daniel Soranz (PSD) alerta para um problema que vai além da doença: o mundo depende de um único fabricante para a vacina , e o Brasil negocia apenas 25 mil doses, número insuficiente para imunizar as pessoas mais suscetíveis, como quem tem HIV.Médico e ex-secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Soranz preside a FrenteParlamentar da Vacina e defende que o país se planeje para produzir o imunizante, tanto para consumo próprio quanto para exportação.Em entrevista ao jornal, ele explica como a doença é transmitida, quem corre mais risco, por que o surto atual deve passar em até dois meses e o que falta para que o Brasil esteja preparado para os próximos.Por que é tão difícil acabar com o surto da mpox?Desde 2022, os países têm tido dificuldade para comprá-la. Há uma única produtora, a Bavarian Nordic, que vende para o mundo inteiro. O mundo não pode continuar dependendo de um único fabricante. Existe um problema estrutural no desenho global de suprimentos. A vacina contra a mpox utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado congelado, que não é de execução complexa. No Brasil, não temos produção local. Se a escala global não atende à demanda, o governo brasileiro precisa se planejar para fabricar o imunizante no país, atendendo tanto a população nacional quanto outros países. O Brasil tem capacidade para isso.Quais são os grupos mais vulneráveis no momento e qual seria a necessidade real de doses no Brasil?Daniel Soranz: O grupo de maior risco inclui as pessoas que vivem com HIV. No estado do Rio de Janeiro, são 127 mil pessoas nessa condição; na capital, são 57 mil. Para imunizar prioritariamente o grupo de maior risco no país, seriam necessárias cerca de 1,7 milhão a 1,9 milhão de doses — considerando o esquema de duas doses por pessoa. No entanto, o Brasil está negociando apenas 25 mil doses via OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). Não daria para vacinar nem as pessoas com HIV da cidade ou do estado. Precisamos ampliar. Esse desafio não é para o surto atual, mas exige planejamento. Na década de 1940, São Paulo e o Rio planejaram, produziram e vacinaram todo mundo contra a febre amarela. É uma tecnologia de fácil execução.Essa escassez de doses e a demora na aquisição podem comprometer o controle da mpox no país?O controle da mpox não depende exclusivamente da vacinação. Ele é feito com vigilância epidemiológica e diagnóstico precoce. Na cidade do Rio de Janeiro, todas as unidades de saúde estão capacitadas para coletar material das lesões e enviar para teste de PCR. Há diagnóstico laboratorial disponível em toda a rede.Existe tratamento específico para a doença além das vacinas?O manejo clínico consiste no acompanhamento das lesões e dos sintomas. Caso ocorra infecção bacteriana secundária nas feridas, utilizam-se antibióticos locais ou sistêmicos, além do suporte sintomático.Qual tem sido a faixa etária mais atingida e como ocorre a transmissão?

Daniel Soranz: A faixa etária com maior incidência é de 30 a 39 anos. A transmissão ocorre primariamente pelo contato direto pele com pele ou com secreções das lesões infectadas. Não é uma doença sexualmente transmissível, mas é passado com o toque nas lesões. O vírus também pode ser transmitido pelo contato com roupas, toalhas ou objetos contaminados pelas secreções das feridas. Quem tem mpox deve ficar isolado.



O Dia: Como estão os dados epidemiológicos recentes da doença na cidade do Rio de Janeiro?



Daniel Soranz: A doença apresenta uma dinâmica de pequenos surtos com duração estimada de cerca de dois meses. Na série histórica recente do município do Rio de Janeiro, foram confirmados 1.724 casos. No ano de 2026 até agora temos 282 casos confirmados de mpox, sendo que destes 136 só em outubro. Também tem 151 casos ainda em investigação, de acordo com monitoramento do Observatório Epidemiológico do Rio (https://epirio.svs.rio.br/painel/mpox).



O DIA: Qual deve ser a prioridade da política pública de saúde para evitar novos surtos no futuro?



Daniel Soranz: O Brasil possui instituições de excelência, como a Fiocruz, e capacidade tecnológica para produzir vacinas de vírus atenuado. O desafio central da Frente Parlamentar da Vacina é defender o investimento e o planejamento de longo prazo na produção nacional. Além disso, precisamos aprovar leis que tornem as compras públicas do SUS mais eficientes, a exemplo da recente legislação do sistema de compras públicas por marketplace (SICS), reduzindo a burocracia e baixando os custos de insumos essenciais.



O Dia: Mas esse é um problema apenas do Brasil?



Daniel Soranz: É bom registrar que não é um desafio só para o Brasil. O mundo todo precisa ter produção de vacina de mpox,, porque senão a gente não vai avançar com as populações mais vulneráveis. É uma distribuição desigual. Os países desenvolvidos conseguem disponibilizar a vacina. Nos Estados Unidos quem paga consegue tomar a vacina E, às vezes, uma pessoa que mais precisa, numa situação de maior vulnerabilidade, não consegue. Então, é necessário que o mundo chegue a início para ampliar o impacto produtivo.



O Dia: A demora na ampliação das vacinas compromete o controle da mpox?



Daniel Soranz: O controle não depende só da vacina. Também passa pela vigilância e pela identificação precoce dos casos. Na cidade do Rio, todas as unidades coletam material e mandam fazer o PCR, que dá o diagnóstico laboratorial. Hoje temos condição de diagnosticar em toda a cidade.



O Dia: O governo federal tem algum plano?



Daniel Soranz: Está negociando a compra pela OPAS. Pela Frente Parlamentar da Vacina, defendo que o mundo todo se planeje para produzir a vacina, e que o Brasil seja um dos produtores. Imagine a possibilidade de vender vacina de mpox para o mundo. O Brasil tem tecnologia e capacidade para isso. Desde o primeiro surto, em 2022, tivemos quatro anos para esse planejamento. O surto atual deve passar em, no máximo, dois meses.



O Dia: Como o senhor sabe que esse surto de mpox vai passar?



Daniel Soranz: É a história natural da doença: acontece assim no mundo todo, com vários pequenos surtos. Só vamos acabar com isso de vez quando a população estiver vacinada, como aconteceu com a febre amarela.



O Dia: Existe outra vacina mais urgente?

Daniel Soranz: A mpox é uma das mais necessárias, mas hoje a prioridade seria atualizar a vacina do HPV e ampliar o público dela.



O Dia: Por que vacinas como a da pneumonia não chegam a todos pelo SUS?



Daniel Soranz: São vacinas que não estão no planejamento do Ministério da Saúde. Há sempre uma disputa sobre quais entram. O custo pesa, mas o melhor custo-benefício de qualquer sistema de saúde é a vacinação.



O Dia: Por que a compra de medicamentos é um problema tão grande?



Daniel Soranz: Há o custo Brasil, com muita burocracia desnecessária, e um sistema de compras que não favorece itens padronizáveis. O Brasil faz cerca de 3 mil licitações por ano para comprar dipirona, que tem 12 grandes produtores.



O Dia: Para finalizar, qual será seu maior desafio no mandato?



Daniel Soranz: Criar leis que tornem o sistema de saúde mais eficiente e entreguem mais serviços à população. No último mandato, fizemos a lei que mudou as compras de medicamentos e instituiu a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Enceis). Ela cria um sistema de compras por marketplace e deve gerar economia de R$ 8,2 bilhões na compra de medicamentos do SUS.

Saiba mais

Mpox é uma doença causada pelo vírus monkeypox, da mesma família da varíola (ortopoxvírus). Popularmente conhecida como a varíola dos macacos, a OMS mudou para mpox para evitar estigma.



A doença é transmitida das seguintes formas



– contato pele a pele com a lesão.

– sexo, seja heterossexual ou homossexual

– abraço prolongado, beijo, massagem

– dividir roupa de cama, toalha de banho.



Sintomas: Febre, dor de cabeça, dor muscular, cansaço, íngua inchada



