O deputado federal Daniel Soranz luta pela causa da saúdeDivulgação
Médico e ex-secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Soranz preside a Frente
Parlamentar da Vacina e defende que o país se planeje para produzir o imunizante, tanto para consumo próprio quanto para exportação.
Em entrevista ao jornal O Dia, ele explica como a doença é transmitida, quem corre mais risco, por que o surto atual deve passar em até dois meses e o que falta para que o Brasil esteja preparado para os próximos.
O Dia: Por que é tão difícil acabar com o surto da mpox?
Daniel Soranz: Desde 2022, os países têm tido dificuldade para comprá-la. Há uma única produtora, a Bavarian Nordic, que vende para o mundo inteiro. O mundo não pode continuar dependendo de um único fabricante. Existe um problema estrutural no desenho global de suprimentos. A vacina contra a mpox utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado congelado, que não é de execução complexa. No Brasil, não temos produção local. Se a escala global não atende à demanda, o governo brasileiro precisa se planejar para fabricar o imunizante no país, atendendo tanto a população nacional quanto outros países. O Brasil tem capacidade para isso.
O Dia: Quais são os grupos mais vulneráveis no momento e qual seria a necessidade real de doses no Brasil?
Daniel Soranz: O grupo de maior risco inclui as pessoas que vivem com HIV. No estado do Rio de Janeiro, são 127 mil pessoas nessa condição; na capital, são 57 mil. Para imunizar prioritariamente o grupo de maior risco no país, seriam necessárias cerca de 1,7 milhão a 1,9 milhão de doses — considerando o esquema de duas doses por pessoa. No entanto, o Brasil está negociando apenas 25 mil doses via OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde). Não daria para vacinar nem as pessoas com HIV da cidade ou do estado. Precisamos ampliar. Esse desafio não é para o surto atual, mas exige planejamento. Na década de 1940, São Paulo e o Rio planejaram, produziram e vacinaram todo mundo contra a febre amarela. É uma tecnologia de fácil execução.
O Dia: Essa escassez de doses e a demora na aquisição podem comprometer o controle da mpox no país?
Daniel Soranz: O controle da mpox não depende exclusivamente da vacinação. Ele é feito com vigilância epidemiológica e diagnóstico precoce. Na cidade do Rio de Janeiro, todas as unidades de saúde estão capacitadas para coletar material das lesões e enviar para teste de PCR. Há diagnóstico laboratorial disponível em toda a rede.
O Dia: Existe tratamento específico para a doença além das vacinas?
Daniel Soranz: O manejo clínico consiste no acompanhamento das lesões e dos sintomas. Caso ocorra infecção bacteriana secundária nas feridas, utilizam-se antibióticos locais ou sistêmicos, além do suporte sintomático.
O Dia: Qual tem sido a faixa etária mais atingida e como ocorre a transmissão?
O Dia: Como estão os dados epidemiológicos recentes da doença na cidade do Rio de Janeiro?
O DIA: Qual deve ser a prioridade da política pública de saúde para evitar novos surtos no futuro?
Daniel Soranz: O Brasil possui instituições de excelência, como a Fiocruz, e capacidade tecnológica para produzir vacinas de vírus atenuado. O desafio central da Frente Parlamentar da Vacina é defender o investimento e o planejamento de longo prazo na produção nacional. Além disso, precisamos aprovar leis que tornem as compras públicas do SUS mais eficientes, a exemplo da recente legislação do sistema de compras públicas por marketplace (SICS), reduzindo a burocracia e baixando os custos de insumos essenciais.
O Dia: Mas esse é um problema apenas do Brasil?
Daniel Soranz: É bom registrar que não é um desafio só para o Brasil. O mundo todo precisa ter produção de vacina de mpox,, porque senão a gente não vai avançar com as populações mais vulneráveis. É uma distribuição desigual. Os países desenvolvidos conseguem disponibilizar a vacina. Nos Estados Unidos quem paga consegue tomar a vacina E, às vezes, uma pessoa que mais precisa, numa situação de maior vulnerabilidade, não consegue. Então, é necessário que o mundo chegue a início para ampliar o impacto produtivo.
O Dia: A demora na ampliação das vacinas compromete o controle da mpox?
Daniel Soranz: O controle não depende só da vacina. Também passa pela vigilância e pela identificação precoce dos casos. Na cidade do Rio, todas as unidades coletam material e mandam fazer o PCR, que dá o diagnóstico laboratorial. Hoje temos condição de diagnosticar em toda a cidade.
O Dia: O governo federal tem algum plano?
Daniel Soranz: Está negociando a compra pela OPAS. Pela Frente Parlamentar da Vacina, defendo que o mundo todo se planeje para produzir a vacina, e que o Brasil seja um dos produtores. Imagine a possibilidade de vender vacina de mpox para o mundo. O Brasil tem tecnologia e capacidade para isso. Desde o primeiro surto, em 2022, tivemos quatro anos para esse planejamento. O surto atual deve passar em, no máximo, dois meses.
O Dia: Como o senhor sabe que esse surto de mpox vai passar?
Daniel Soranz: É a história natural da doença: acontece assim no mundo todo, com vários pequenos surtos. Só vamos acabar com isso de vez quando a população estiver vacinada, como aconteceu com a febre amarela.
O Dia: Existe outra vacina mais urgente?
O Dia: Por que vacinas como a da pneumonia não chegam a todos pelo SUS?
Daniel Soranz: São vacinas que não estão no planejamento do Ministério da Saúde. Há sempre uma disputa sobre quais entram. O custo pesa, mas o melhor custo-benefício de qualquer sistema de saúde é a vacinação.
O Dia: Por que a compra de medicamentos é um problema tão grande?
Daniel Soranz: Há o custo Brasil, com muita burocracia desnecessária, e um sistema de compras que não favorece itens padronizáveis. O Brasil faz cerca de 3 mil licitações por ano para comprar dipirona, que tem 12 grandes produtores.
O Dia: Para finalizar, qual será seu maior desafio no mandato?
Daniel Soranz: Criar leis que tornem o sistema de saúde mais eficiente e entreguem mais serviços à população. No último mandato, fizemos a lei que mudou as compras de medicamentos e instituiu a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Enceis). Ela cria um sistema de compras por marketplace e deve gerar economia de R$ 8,2 bilhões na compra de medicamentos do SUS.
A doença é transmitida das seguintes formas
– contato pele a pele com a lesão.
– sexo, seja heterossexual ou homossexual
– abraço prolongado, beijo, massagem
– dividir roupa de cama, toalha de banho.
Sintomas: Febre, dor de cabeça, dor muscular, cansaço, íngua inchada
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