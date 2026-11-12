Rede estadual de ensino abre matrícula para novos alunos Divulgação / Seeduc

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Thalita Queiroz
A rede estadual de ensino do Rio de Janeiro iniciou, nesta quinta-feira (12), o período de matrícula para novos alunos referente ao ano letivo de 2027. Ao todo, mais de 1,2 mil unidades oferecem vagas em diferentes modalidades de ensino, como Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), colégios interculturais, cívico-militares e unidades com itinerários de formação técnica e profissional, entre outras. O prazo para inscrição termina em 4 de dezembro.
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A primeira fase será realizada pela internet e é destinada a estudantes que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam o prazo de renovação da matrícula. Os interessados devem acessar o site do Matrícula Fácil para consultar as escolas, séries, cursos e turnos disponíveis e realizar a inscrição. A plataforma também conta com uma ferramenta inédita de acessibilidade, com recursos para facilitar a navegação e a realização das inscrições.
 
A confirmação da matrícula será presencial, em janeiro de 2027, na unidade escolar para a qual o candidato for direcionado. Durante a inscrição, será necessário indicar pelo menos duas escolas de preferência e preencher de três a oito opções de combinações entre unidade, curso, série e turno.

Critérios de alocação

Na primeira fase, a distribuição das vagas seguirá uma ordem de prioridade estabelecida para o processo seletivo, com os seguintes critérios: pessoas com deficiência; crianças e adolescentes com até 18 anos incompletos; estudantes que já integram a rede pública de ensino; irmãos matriculados na mesma unidade escolar; e proximidade da residência. Em caso de empate, terá prioridade o candidato mais novo.
 
O resultado da primeira fase da pré-matrícula será divulgado a partir de 17 de dezembro de 2026, nos sites da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e do Matrícula Fácil. Para consultar a alocação, o candidato deverá acessar a opção "Consulte a sua Inscrição", disponível na plataforma.
 
Após a divulgação do resultado, o responsável pelo estudante ou o próprio candidato, caso tenha mais de 18 anos, deverá comparecer à unidade escolar para a qual foi direcionado, entre os dias 18 e 22 de janeiro de 2027, para confirmar a matrícula. A documentação necessária para essa etapa estará informada na Ficha de Conclusão da Inscrição.

Serviço:

- 12/11 a 04/12/2026: inscrições da primeira fase da pré-matrícula para novos alunos
- 17/12/2026: divulgação do resultado da primeira fase.
- 18/01 a 22/01/2027: confirmação presencial da matrícula.