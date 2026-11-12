Rede estadual de ensino abre matrícula para novos alunos - Divulgação / Seeduc

Rede estadual de ensino abre matrícula para novos alunos Divulgação / Seeduc

Publicado 12/11/2026 18:38 | Atualizado 12/11/2026 18:40

A confirmação da matrícula será presencial, em janeiro de 2027, na unidade escolar para a qual o candidato for direcionado. Durante a inscrição, será necessário indicar pelo menos duas escolas de preferência e preencher de três a oito opções de combinações entre unidade, curso, série e turno.

Critérios de alocação

Na primeira fase, a distribuição das vagas seguirá uma ordem de prioridade estabelecida para o processo seletivo, com os seguintes critérios: pessoas com deficiência; crianças e adolescentes com até 18 anos incompletos; estudantes que já integram a rede pública de ensino; irmãos matriculados na mesma unidade escolar; e proximidade da residência. Em caso de empate, terá prioridade o candidato mais novo.

O resultado da primeira fase da pré-matrícula será divulgado a partir de 17 de dezembro de 2026, nos sites da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) e do Matrícula Fácil. Para consultar a alocação, o candidato deverá acessar a opção "Consulte a sua Inscrição", disponível na plataforma.

Após a divulgação do resultado, o responsável pelo estudante ou o próprio candidato, caso tenha mais de 18 anos, deverá comparecer à unidade escolar para a qual foi direcionado, entre os dias 18 e 22 de janeiro de 2027, para confirmar a matrícula. A documentação necessária para essa etapa estará informada na Ficha de Conclusão da Inscrição.

A primeira fase será realizada pela internet e é destinada a estudantes que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam o prazo de renovação da matrícula. Os interessados devem acessar o site do Matrícula Fácil para consultar as escolas, séries, cursos e turnos disponíveis e realizar a inscrição. A plataforma também conta com uma ferramenta inédita de acessibilidade, com recursos para facilitar a navegação e a realização das inscrições.