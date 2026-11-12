Rede estadual de ensino abre matrícula para novos alunos Divulgação / Seeduc
Critérios de alocação
Serviço:
- 17/12/2026: divulgação do resultado da primeira fase.
- 18/01 a 22/01/2027: confirmação presencial da matrícula.
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Rede estadual de ensino abre matrícula para novos alunos Divulgação / Seeduc
Rede estadual de ensino do RJ abre matrícula para novos alunos
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