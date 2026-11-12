Gabriel Teixeira de Araújo, de 19 anos, trabalha como entregador em TeresópolisArquivo pessoal
De acordo com os familiares, o crime foi cometido pelo irmão adolescente, que teria usado a conta de Gabriel em um aplicativo de corridas para atrair o motorista. A tentativa de roubo aconteceu por volta das 4h do dia 28 de setembro. Na ocasião, a vítima reagiu e foi atingida por golpes de faca na barriga e no ombro. O assaltante fugiu em seguida.
O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis), responsável pela investigação. Após diligências, a Polícia Civil solicitou a prisão de Gabriel, que era o titular da conta usada para solicitar a corrida.
No entanto, no mesmo dia em que o jovem foi preso, o motorista compareceu à delegacia e afirmou que ele não era o homem que o abordara na ocasião do crime. O DIA teve acesso ao depoimento da vítima, no qual consta a seguinte declaração: "Que avistou Gabriel chegando na delegacia e percebeu que o elemento que tentou o roubar parece muito com Gabriel, mas não é ele, pois o agressor é da altura da vítima, e Gabriel é bem mais baixo", relatou.
Apesar da declaração do motorista, que afirmou não reconhecer Gabriel como o autor da tentativa de roubo, o jovem permanece preso. Segundo a família, a Justiça do Rio já negou pelo menos dois pedidos de habeas corpus apresentados em favor dele.
Entre os elementos apresentados pelos parentes estão gravações atribuídas ao irmão adolescente. Em um áudio enviado à família, o menor teria confessado a participação no crime, afirmado que não iria se entregar e dito que já estava fora da cidade. Os familiares também conseguiram gravar uma ligação telefônica na qual o adolescente teria admitido envolvimento na tentativa de roubo.
Gabriel é diácono e conhecido na cidade
Gabriel trabalhava como entregador em uma loja de produtos naturais de Teresópolis e, nas horas vagas, dedicava-se às atividades da igreja. Segundo o pai, familiares, amigos e representantes de igrejas da região pretendem realizar uma manifestação pacífica em frente ao Fórum da cidade, nesta sexta-feira (13), para pedir a liberdade do jovem.
"Precisamos que a Justiça veja as provas que temos. A própria vítima disse que não foi ele. Só queremos tirar ele de lá e provar a inocência", completou o pai de Gabriel.
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