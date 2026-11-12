A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga se o jovem, que teria mantido um relacionamento com a vítima, é o responsável pela morte. O corpo de Rosângela foi encontrado com marcas de agressões na cabeça em uma estrada de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia 23 de outubro, uma semana após o desaparecimento.
Entre as linhas de investigação está a hipótese de que o crime tenha sido cometido por João Vitor para que ele pudesse vender a casa e o carro da pensionista. Os pertences de Rosângela foram encontrados dentro de sacos de lixo.
João Vitor chegou a prestar depoimento à DDPA na época em que as buscas pela mulher eram realizadas. Na ocasião, ele disse aos investigadores que havia comprado a casa e o carro de Rosângela e que o negócio foi acertado verbalmente. Ainda segundo o suspeito, o dinheiro utilizado para o pagamento veio de um empréstimo.
Pouco depois da prisão, a filha da vítima, Marcelli Severiano, publicou um vídeo em que mostra João Vitor entrando na delegacia. "Obrigada meu Deus por me proporcionar ver isso. A justiça sendo feita. Com Deus não se brinca", escreveu na publicação. Em outra postagem, ela declarou: "Hoje é um dia de alegria em meio a tanta dor".
A reportagem tenta contato com a defesa de João Vitor. O espaço permanece aberto para manifestação.
Suspeita de aplicar golpe 'Boa Noite, Cinderela' é presa em shopping
Uma mulher foi presa no Shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (11), suspeita de dopar vítimas através do golpe conhecido como "Boa Noite Cinderela". Segundo as investigações, Jessica dos Santos Balduíno marcava os encontros através de um aplicativo de relacionamento e roubava os pertences das pessoas quando elas sofriam a perda de consciência. Ela era considerada foragida da Justiça.
Conforme a Polícia Civil, Jessica possui 11 anotações criminais com as mesmas características. Em depoimento, uma das vítimas afirmou que, após conhecer a mulher, a convidou para ir à casa dele. Depois de dois copos de bebidas alcoólicas preparadas pela suspeita, o homem sentiu sonolência e ficou desacordado. Em seguida, ele notou que foi roubado, o que causou a ele um prejuízo avaliado em cerca de R$ 8,8 mil.
Então, os agentes realizaram o monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados à Jessica e a localizaram no momento em que ela estava no shopping, por volta das 14h. A detida não ofereceu resistência e acabou encaminhada à 25ª DP (Engenho Novo), que investiga o caso. Contra ela, foram cumpridos quatro mandados de prisão pelo crime de roubo impróprio.
A reportagem tenta localizar a defesa de Jessica dos Santos. O espaço está aberto para manifestação.
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