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Operação contra esquema do Comando Vermelho na Baixada tem nove presos
Rio de Janeiro

Operação contra esquema do Comando Vermelho na Baixada tem nove presos

Um dos alvos é traficante Jonatha Hyrval, conhecido como Bochecha Rosa, apontado como uma das lideranças da facção na região

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Ana Fernanda Freire
Presos na operação chegando à Cidade da Polícia, no Jacarezinho
Um dos presos durante a Operação Conexão Baixada
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Delegado Jefferson Ferreira, titular da Draco
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A Polícia Civil realizou, nesta sexta-feira (13), a Operação Conexão Baixada contra uma estrutura criminosa do Comando Vermelho responsável por controlar comunidades de Duque de Caxias, por meio da violência. O grupo também é investigado por controlar o tráfico de drogas e promover a expansão territorial da facção. Até o momento, os agentes prenderam nove suspeitos, sendo dois por cumprimento de mandados e outros dois que já estavam no sistema penitenciário. Os outros cinco foram detidos em flagrante.
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Ao todo, os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) já identificaram 30 integrantes da quadrilha. Segundo as investigações, eles estão divididos em diferentes lideranças e núcleos de atuação, e envolvidos na exploração do tráfico de drogas, no controle armado de comunidades e na prática de atividades criminosas no município. A atuação se concentra especialmente nas comunidades do Lixão, Parque Lafaiete e Vila Ideal, além de outras localidades da Baixada Fluminense. 
De acordo com a especializada, os suspeitos utilizam a violência como instrumento de imposição de poder e contam com armas de fogo de elevado potencial ofensivo, incluindo fuzis e pistolas adaptadas para disparos em rajada. Durante a operação, os agentes também localizaram um ferro-velho clandestino, cujo proprietário está entre os detidos, e apreenderam veículos, incluindo duas motocicletas, produtos provenientes de roubos, munições, cédulas falsas, documentos falsos, aparelhos celulares e peças de fardamento.

Entre os principais alvos está o traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como Bochecha Rosa, apontado como uma das lideranças da facção na região, especialmente na comunidade do Lixão.
O delegado da Draco, Jefferson Ferreira, explicou como funciona a estrutura da organização e apontou Bochecha Rosa como responsável por coordenar as atividades do grupo.
"Esses criminosos se concentram, em sua maioria, em Duque de Caxias, especificamente nas comunidades Corte 8, Lixão e Vila Ideal. Eles se dividem entre núcleos de domínio territorial e armado, núcleos responsáveis pela venda de drogas para gerar lucro à organização e o núcleo de liderança. A principal liderança é Bochecha Rosa, um indivíduo que já está foragido e que hoje é alvo da operação. Ele faz todo esse arranjo para que essa organização criminosa possa avançar. Essa é uma operação em conjunto com a 59ª DP, por meio do Departamento de Polícia da Baixada, onde conseguimos a expedição dessas ordens para fazer essa asfixia nessa organização criminosa", afirmou.
Além do tráfico de drogas e do controle territorial, a investigação também identificou a participação de integrantes em roubos a residências de luxo. Um deles é conhecido como "Dybala", conforme explicou o delegado.
"Ele é integrante dessa organização criminosa, voltada para o núcleo de roubo a residências de luxo, associado a outro indivíduo que foi preso pela Polícia Civil em 2025. A partir de então, descobrimos um núcleo de conexão dessa facção, o Comando Vermelho, em toda a Baixada Fluminense. Embora estejam concentrados em Duque de Caxias, estamos falando de cumprimento de ordens em quase todo o Rio de Janeiro e em outros municípios da Baixada Fluminense", destacou.
Na ação, os agentes já apreenderam diversos telefones celulares e drogas. “Todo esse material vai servir de base para a gente prosseguir com as investigações, identificar o maior número de integrantes e a localização da liderança desta organização”, acrescentou o delegado.

A operação conta com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB). Até o momento, dois criminosos foram presos.

Investigação

A investigação que deu origem à Operação Conexão Baixada teve como ponto de partida a apuração sobre um criminoso envolvido em roubos a residências de luxo e instituições bancárias. Durante o aprofundamento das diligências, os policiais identificaram conexões entre ele e integrantes do bando. A partir desse vínculo, o trabalho avançou sobre a organização, permitindo mapear suas lideranças, os diferentes núcleos de atuação e a divisão de tarefas entre seus membros.

Os agentes identificaram ainda que o grupo possui funções bem distribuídas, incluindo atividades de comando, coordenação, administração dos negócios ilícitos e manutenção do aparato armado. Os criminosos também dispõem de mecanismos de monitoramento e enfrentamento às forças de segurança. Além disso, os policiais constataram a existência de registros contábeis relacionados às atividades ilegais e de um sistema de pagamentos mensais destinados a comparsas custodiados no sistema prisional.

Diante das provas, a autoridade policial representou pelas medidas cautelares necessárias à desarticulação da quadrilha. As equipes apuraram também que diversos alvos possuem antecedentes criminais e registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas, à associação para o tráfico e a delitos envolvendo armas de fogo. A ação desta sexta-feira tem como objetivo atingir diferentes escalões e núcleos da facção, incluindo lideranças responsáveis pela articulação do tráfico e pela manutenção do domínio armado de comunidades.
A reportagem não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.
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