Agentes apreenderam uma pistola, uma granada e carregadores - Divulgação / PMERJ

Agentes apreenderam uma pistola, uma granada e carregadoresDivulgação / PMERJ

Publicado 13/11/2026 08:01

A Polícia Militar realiza, nesta sexta-feira (13), uma operação nas localidades de Santa Dalila, Suruí e Mauá, em Magé, na Baixada Fluminense. Até o momento, três suspeitos foram presos, sendo dois deles feridos durante um confronto armado com policiais do 34º BPM (Magé).





Segundo a corporação, a ação foi desencadeada com base em informações de inteligência e tem como objetivo coibir a atuação de criminosos envolvidos na expansão territorial do tráfico de drogas na região.



Durante a operação, os policiais localizaram indivíduos que saíam de uma área de mata. Na ocasião, houve troca de tiros. Após buscas na região, os agentes prenderam os três suspeitos e apreenderam uma pistola, uma granada e carregadores de fuzil.



A ocorrência segue em andamento. LEIA MAIS: Suspeito de matar pensionista e esconder o corpo é preso no Rio Segundo a corporação, a ação foi desencadeada com base em informações de inteligência e tem como objetivo coibir a atuação de criminosos envolvidos na expansão territorial do tráfico de drogas na região.Durante a operação, os policiais localizaram indivíduos que saíam de uma área de mata. Na ocasião, houve troca de tiros. Após buscas na região, os agentes prenderam os três suspeitos e apreenderam uma pistola, uma granada e carregadores de fuzil.A ocorrência segue em andamento.

Polícia faz operação contra esquema do Comando Vermelho na Baixada

A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (13), a Operação Conexão Baixada contra uma estrutura criminosa do Comando Vermelho responsável por controlar comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por meio da violência. O grupo também é investigado por controlar o tráfico de drogas e promover a expansão territorial da facção. Até o momento, os agentes prenderam nove suspeitos, sendo dois por cumprimento de mandados e outros dois que já estavam no sistema penitenciário. Os outros cinco foram detidos em flagrante.

Ao todo, os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) já identificaram 30 integrantes da quadrilha. Segundo as investigações, eles estão divididos em diferentes lideranças e núcleos de atuação, e envolvidos na exploração do tráfico de drogas, no controle armado de comunidades e na prática de atividades criminosas no município. A atuação se concentra especialmente nas comunidades do Lixão, Parque Lafaiete e Vila Ideal, além de outras localidades da Baixada Fluminense.

De acordo com a especializada, os criminosos utilizam a violência como instrumento de imposição de poder e contam com armas de fogo de elevado potencial ofensivo, incluindo fuzis e pistolas adaptadas para disparos em rajada.



Entre os principais alvos está o traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como Bochecha Rosa, apontado como uma das lideranças da facção na região, especialmente na comunidade do Lixão.



A ação conta com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB). Até o momento, dois criminosos foram presos.