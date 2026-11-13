Morro do Fubá recebeu operação da Polícia Militar na manhã de ontem com confronto e cinco mortesÉrica Martin/Arquivo O Dia
Após cessarem os tiros, os policiais localizaram quatro suspeitos mortos e um ferido, que não resistiu. Outros dois suspeitos foram conduzidos para a delegacia.
De acordo com a corporação, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuavam nas localidades para combater a atuação de grupos criminosos, verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia, cumprir mandados de prisão e coibir possíveis cobranças ilegais por serviços e outras práticas comerciais irregulares.
As comunidades são alvo de disputas territoriais entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina o Morro do Campinho, e o Comando Vermelho (CV), que controla o Morro do Fubá.
Outra operação
Durante a ação, os policiais foram atacados a tiros na Rua Renascer, uma das principais vias que cortam e interligam as comunidades. Após um cerco tático, os agentes prenderam um criminoso que estava com um fuzil calibre 5.56 e um radiotransmissor. Não houve feridos. A ocorrência foi encaminhada à 38ª DP (Brás de Pina).
Conheça as principais facções criminosas do Rio de Janeiro
Um relatório reservado do setor de inteligência da Polícia Militar aponta que o Comando Vermelho (CV) está presente em 70 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, apenas 15 municípios não têm domínio consolidado de facções criminosas ou milícias.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, esses números mudam cotidianamente devido aos confrontos entre grupos criminosos pela conquista de territórios no estado.
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