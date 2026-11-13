Policiais encontraram revólver e pistola de pressão no carro do detido - Reprodução / Record

Policiais encontraram revólver e pistola de pressão no carro do detidoReprodução / Record

Publicado 13/11/2026 09:24

Um falso perito judicial foi preso em Cascadura, Zona Norte do Rio , após ser flagrado fugindo de uma abordagem da Polícia Militar em um carro que simulava características de uma viatura, com dispositivos luminosos instalados na grade dianteira. O homem estava com um revólver, uma faca e uma pistola de pressão.

Ao ser parado em meio a investigações de rotina das autoridades na região, o homem apresentou uma carteira funcional, se identificando como perito judicial de São Paulo. Dentro do carro, os policiais ainda encontraram mais carteiras funcionais emitidas por diversas associações.

O suspeito ainda relatou que tinha outros objetos ilícitos em sua casa. Então, as equipes foram ao local para uma fiscalização. Lá, os agentes encontraram um simulacro de fuzil, um simulacro de espingarda, uma espingarda, munições, além de revólveres de plástico, pistolas falsas, facas e um cassetete.

As equipes apreenderam todo o material, que passará por perícia. O homem acabou preso em flagrante por falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo. A ação foi conduzida por policiais da 30ª DP (Marechal Hermes), na última quarta-feira (11).

A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

PM faz operações na Zona Norte nesta sexta-feira

A Polícia Militar realiza, nesta sexta-feira (13), uma operação nas comunidades do Campinho e do Fubá, na Zona Norte do Rio. Segundo moradores, houve registro de tiroteio logo no início da manhã. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

De acordo com a corporação, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam nas localidades para combater a atuação de grupos criminosos, verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia, cumprir mandados de prisão e coibir possíveis cobranças ilegais por serviços e outras práticas comerciais irregulares.

As comunidades são alvo de disputas territoriais entre o Terceiro Comando Puro (TCP), que domina o Morro do Campinho, e o Comando Vermelho (CV), que controla o Morro do Fubá. A ação segue em andamento.

Agentes do 16º BPM (Olaria) também realizam, desde a madrugada desta sexta-feira, uma operação nas comunidades Furquim Mendes e Dique, na Zona Norte, com o apoio de um veículo blindado.



Durante a ação, os policiais foram atacados a tiros na Rua Renascer, uma das principais vias que cortam e interligam as comunidades. Após um cerco tático, os agentes prenderam um criminoso que estava com um fuzil calibre 5.56 e um radiotransmissor. Não houve feridos. A ocorrência foi encaminhada à 38ª DP (Brás de Pina).