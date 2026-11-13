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Douglas Ruas anuncia nova cúpula da Segurança Pública do Rio
Rio de Janeiro

Douglas Ruas anuncia nova cúpula da Segurança Pública do Rio

Lauro Rangel, Robson da Silva e Gilbert dos Santos assumirão os cargos de secretário da pasta, chefe da Polícia Civil e da Polícia Militar

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Manuella Viegas
A
Alexia Gomes
Nova cúpula de Segurança Pública do Rio foi anunciada nesta sexta-feira (13)
Delegado Lauro Rangel foi escolhido por Douglas Ruas para comandar a Secretaria de Segurança Pública
Robson da Silva foi escolhido por Douglas Ruas para comandar a Polícia Civil
Gilbert dos Santos foi escolhido por Douglas Ruas para comandar a Polícia Militar
Nova cúpula de Segurança Pública do Rio foi anunciada nesta sexta-feira (13)
Governador do Rio eleito, Douglas Ruas
Vice-governadora eleita, Fernanda Louback
Nova cúpula de Segurança Pública do Rio foi anunciada nesta sexta-feira (13)
Nova cúpula de Segurança Pública do Rio foi anunciada nesta sexta-feira (13)
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O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), anunciou, nesta sexta-feira (13), os nomes que vão compor a nova cúpula da Segurança Pública do governo estadual. O delegado Lauro Rangel será o novo secretário de Segurança Pública. Robson da Silva foi escolhido para chefiar a Polícia Civil, enquanto Gilbert dos Santos assumirá o comando da Polícia Militar.
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"Depois de muito discutir ao longo de todo o processo eleitoral e ouvir a população e os policiais, chegamos à conclusão de que precisamos fazer uma reestruturação e trazer de volta a Secretaria de Segurança Pública, com o comando das polícias abaixo do secretário. Isso visa buscar uma maior integração entre as forças policiais. Teremos ações coordenadas, com a participação de todas as forças policiais, sempre com o principal objetivo de entregar aquilo que a população espera", disse Ruas.
"Vimos, nesta semana, que o ISP [Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro] revelou que 5 milhões de cidadãos fluminenses vivem hoje em áreas dominadas pelo crime organizado. Estamos falando de cerca de um terço da população do nosso estado, que não tem liberdade econômica nem o direito de ir e vir garantido", ressaltou. 
Durante a coletiva de imprensa, Douglas apresentou o novo secretário de Segurança Pública: "O doutor Lauro é uma pessoa que conheço há algum tempo e tenho absoluta certeza de que está preparado para a missão. Terá habilidade e capacidade para unir as forças policiais, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e entregar o melhor serviço de segurança pública da história do nosso estado".
Delegado desde 2002, Lauro Rangel é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes e conta com mais de 20 anos de experiência na segurança pública fluminense. Ao longo da carreira, atuou em delegacias na Capital, Baixada Fluminense e interior do estado. Já foi titular de diversas delegacias, entre elas 74ª DP (Alcântara), 77ª DP (Icaraí), 81ª DP (Itaipu). Atualmente, está a frente da 73ª DP, em São Gonçalo.
Durante a coletiva de imprensa, que aconteceu na sede da Fecomércio, no Flamengo, na Zona Sul do Rio, apenas o delegado Lauro Rangel foi apresentado e discursou.
"Recebo o convite para assumir a Secretaria de Segurança Pública com muita tranquilidade, sabendo da importância e da relevância do cargo. É uma honra poder servir ao povo do Rio de Janeiro em uma posição tão relevante. Vou trabalhar todos os dias para corresponder à confiança depositada em mim. Ter sucesso no combate ao crime organizado é recolocar o Rio de Janeiro no caminho da paz e do desenvolvimento econômico", frisou.
"Gostaria de agradecer mais uma vez o convite do nosso governador eleito e dizer que estou com seu time. Confio no seu trabalho. Se não confiasse no senhor, não teria recebido essa missão", concluiu.
O mandato de Ruas tem início oficial em 6 de janeiro de 2027, devido à Emenda Constitucional nº 111/2021, que alterou a data de posse de governadores.

Retomada de territórios dominados pelo crime organizado

O governador eleito Douglas Ruas garantiu que irá trabalhar para retomar os territórios dominados pelo crime organizado.
"Quando internamente são criadas classificações de áreas vermelhas, temos a prova inequívoca de que a política de segurança falhou, porque o Estado admitiu que, naquele determinado território, não tem domínio e que existe um Estado paralelo. Nosso objetivo é claro: vamos trabalhar para retomar todos os territórios para a população", informou. 
"Queremos que as pessoas tenham o direito de escolher seu provedor de internet e seu fornecedor de sinal de TV a cabo, sem precisar conviver com barricadas que impedem a livre circulação. Nosso plano está focado nisso. Estamos trabalhando todos os dias para buscar o entendimento e a homologação do plano junto ao Supremo Tribunal Federal e, já no início do governo, começar as ações", prometeu.
Ruas também afirmou que a prioridade do governo dele é a luta contra o crime organizado. "Com isso, conseguimos retirar o suporte financeiro que acaba financiando toda a organização criminosa e permite que seus integrantes comprem armamentos de guerra para enfrentar a polícia e também impor um verdadeiro terror à nossa população", enfatizou. 
"Teremos um trabalho coordenado na ponta, com a retomada dos territórios, mas também uma atuação de inteligência voltada a identificar para onde está indo o dinheiro do crime, para que possamos bloquear esses ativos e retirar o poder financeiro das organizações criminosas", disse. 

Ruas fala sobre movimento que pede segundo turno

Durante a coletiva, Ruas comentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de negar o pedido de liminar do Partido Social Democrático (PSD) para tentar garantir um segundo turno na eleição para o governo do Rio. Na decisão, assinada em 16 de outubro, o magistrado apontou que a legenda estaria usando uma ação constitucional como substituta de recurso contra uma decisão da Justiça Eleitoral.
"Para mim não muda nada. O resultado já havia sido decretado pelo TSE. E o Rio já passou por muita instabilidade. O momento agora é de união e estou disposto a conversar com todos. Nós precisamos entender que as eleições acabaram. É hora de unir esforços. Ninguém aguenta mais essa divisão, como de fosse uma partida de futebol. Todos nos moramos no Rio de Janeiro e temos algo que nos une", afirmou.
Aos jornalistas, Ruas relatou que vê com "bons olhos" a aprovação da PEC da Segurança Pública.
"É um avanço significativo e eu tenho certeza que com a criação do Ministério da Segurança a gente vai ter alguém numa posição importante atento a todas as questões da segurança pública, que vai ter condições de apresentar ao presidente da República as importantes mudanças necessárias", disse.
Para o governador eleito, um dos grandes problemas da segurança pública está na falta de vagas no sistema prisional e a alta rotatividade de presos. 
"Nos temos uma questão que causa muita revolta e indignação na população: quando tem essas noticias de um criminoso que foi preso recentemente pela policia e logo foi posto em liberdade. Nós temos um grave problema no estado do Rio, que são as vagas no sistema prisional. Hoje, nós temos 47 mil presos e apenas 26 mil vagas. E a gente sabe que os advogados de defesa acabam utilizando desse argumento para pedir o relaxamento da prisão dos criminosos", opinou.
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