Revitalização resgata imponência do antigo Palácio da Justiça

Após quase dois anos de obras de restauração, a fachada do antigo Palácio da Justiça voltou a ficar totalmente à mostra para os que passam no Centro do Rio . A inauguração aconteceu na sexta-feira (6), data em que o edifício completou 100 anos. O prédio, que hoje também abriga o Museu da Justiça, guarda mais do que a história do Judiciário fluminense. Seus ornamentos também contam como a recém-instalada República buscava construir uma imagem de autoridade, estabilidade e poder no início do século XX.





Localizado na Rua Dom Manuel, próximo à Praça XV, o imóvel foi construído inicialmente para abrigar a Corte de Apelação do então Distrito Federal. Inaugurado em 1926, o espaço passou por diferentes transformações ao longo de um século. Atualmente, além do Museu da Justiça, reúne instituições e setores administrativos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).



Para a historiadora Tayná Louise de Maria, doutora em História Comparada e assessora técnica do Museu da Justiça, a construção do palácio representou uma mudança importante para a região. Antes da instalação do tribunal, o entorno da Rua Dom Manuel fazia parte do antigo bairro da Misericórdia, uma área ocupada por moradores, pescadores e atividades populares.



A inauguração do edifício, segundo ela, contribuiu para transformar o perfil do local, que passou a concentrar símbolos dos poderes republicanos. O Palácio da Justiça foi construído em um período em que o país ainda consolidava o modelo de governo instaurado em 1889.



"A instalação desse prédio aqui muda também todos os objetivos de ocupação desse espaço. Se antes era um lugar de moradia, ele passa a ser um símbolo, um local político e judiciário", explica.



A arquitetura do edifício também ajuda a compreender o contexto em que foi construído. Para Lydia de Carvalho, mestre em Arqueologia, doutoranda em História Comparada e historiadora do Museu da Justiça, a construção não deve ser observada apenas como uma antiga sede do Poder Judiciário, mas também como um registro dos valores e das ideias daquele período.



"Ele não pode ser analisado somente como uma construção destinada ao funcionamento do Poder Judiciário, mas como um artefato cultural que expressa esses valores, ideias, as formas de representação próprias da Primeira República. Eu acho que mais do que uma sede administrativa, este edifício constitui uma manifestação da cultura arquitetônica visual do seu tempo", explica. Leia mais! Campanha do TJRJ arrecada doações e promove adoção de animais Localizado na Rua Dom Manuel, próximo à Praça XV, o imóvel foi construído inicialmente para abrigar a Corte de Apelação do então Distrito Federal. Inaugurado em 1926, o espaço passou por diferentes transformações ao longo de um século. Atualmente, além do Museu da Justiça, reúne instituições e setores administrativos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).Para a historiadora Tayná Louise de Maria, doutora em História Comparada e assessora técnica do Museu da Justiça, a construção do palácio representou uma mudança importante para a região. Antes da instalação do tribunal, o entorno da Rua Dom Manuel fazia parte do antigo bairro da Misericórdia, uma área ocupada por moradores, pescadores e atividades populares.A inauguração do edifício, segundo ela, contribuiu para transformar o perfil do local, que passou a concentrar símbolos dos poderes republicanos. O Palácio da Justiça foi construído em um período em que o país ainda consolidava o modelo de governo instaurado em 1889."A instalação desse prédio aqui muda também todos os objetivos de ocupação desse espaço. Se antes era um lugar de moradia, ele passa a ser um símbolo, um local político e judiciário", explica.A arquitetura do edifício também ajuda a compreender o contexto em que foi construído. Para Lydia de Carvalho, mestre em Arqueologia, doutoranda em História Comparada e historiadora do Museu da Justiça, a construção não deve ser observada apenas como uma antiga sede do Poder Judiciário, mas também como um registro dos valores e das ideias daquele período."Ele não pode ser analisado somente como uma construção destinada ao funcionamento do Poder Judiciário, mas como um artefato cultural que expressa esses valores, ideias, as formas de representação próprias da Primeira República. Eu acho que mais do que uma sede administrativa, este edifício constitui uma manifestação da cultura arquitetônica visual do seu tempo", explica.

Arquitetura que conta história

Segundo Lydia, os elementos do edifício foram escolhidos propositalmente para transmitir uma mensagem à população. "Essa linguagem que é utilizada para adornar o prédio foi mobilizada justamente para construir a imagem de autoridade e estabilidade que o Poder Judiciário e a recém instalada República queriam apresentar para o público", afirma.



O imóvel começou a ser construído em 1922, ano marcado por grandes transformações na paisagem urbana carioca. A fachada do então Palácio da Justiça foi projetada pelos arquitetos Fernando Nereu de Sampaio e Gabriel Fernandes, sob a direção de Leopoldo de Melo Cunha Filho. Ela segue o estilo eclético, que combina referências de diferentes períodos da história da arquitetura, como Renascimento, Barroco, Gótico e Antiguidade greco-romana.



"Os arquitetos do período estão olhando para o passado, para outros estilos arquitetônicos, e mobilizando uma série de símbolos e formas de fazer desses estilos pretéritos", diz Lydia.



Entre os detalhes da fachada estão quatro figuras femininas posicionadas na parte superior do edifício. Cada uma carrega um objeto com um significado próprio: a espada representa a força e a autoridade para fazer cumprir a lei; a balança simboliza o equilíbrio e a equidade; o livro remete à legislação escrita; e o espelho está relacionado à verdade, ao autoconhecimento e à reflexão antes de um julgamento.



"Talvez a balança seja o atributo mais comumente associado à Justiça, que vem da Antiguidade Clássica e chegou aos dias de hoje. Ela representa justamente o equilíbrio, a equidade e a ponderação na aplicação da Justiça", explica Lydia.



As figuras femininas, no entanto, nem sempre são percebidas por quem passa pela rua. Além de estarem no alto, a construção de edifícios mais recentes ao redor modificou a paisagem. "Em 1926, quando esse prédio ficou pronto, ele era o destaque da Rua Dom Manuel. Você via ele de longe. Era inclusive a construção mais alta e mais imponente da rua", destaca Lydia. "Hoje em dia, ele está até um pouco escondido."

Construção mudou a ocupação do bairro

Não apenas a fachada do antigo Palácio da Justiça passa uma mensagem, mas toda sua construção é cercada de curiosidades. A instalação do edifício modificou completamente a ocupação do antigo bairro da Misericórdia. Na época, a área não tinha prestígio e era associada à baixa renda.



Segundo Tayná, nem mesmo fotografias ou pinturas eram produzidas no bairro nos séculos XVIII e XIX. A região começou a ganhar maior visibilidade com a chegada das instituições públicas no século XX.



No terreno onde o palácio foi erguido, funcionou, durante o século XIX, o Teatro da Praia de Dom Manuel, que depois recebeu outros nomes, como Teatro São Januário e Ateneu Dramático. O espaço também chegou a abrigar uma fábrica de alimentos. Em 1922, a área foi cedida ao Distrito Federal para a construção do tribunal.



"Com a instalação desta Corte na Rua Dom Manuel, houve uma gentrificação do antigo bairro da Misericórdia", afirma Tayná. De acordo com ela, um lugar que antes tinha pouca valorização política e imobiliária passou a concentrar poder e a ganhar importância simbólica e econômica.



A mudança também alterou a relação dos moradores com o espaço. A transformação ocorreu em um período em que outros prédios públicos também reforçavam a presença republicana no Centro. Nas proximidades, o Palácio Tiradentes, inaugurado também em 1926, abrigava a Câmara dos Deputados Federais. Para Tayná, a concentração dessas instituições deu uma nova identidade à região.



"As pessoas que antes estavam acostumadas a viver aqui não se sentiam mais pertencentes a este lugar, porque virou um local do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário. Essa construção instala um poder republicano numa região que antes não era tão valorizada assim. Ela traz para o antigo bairro da Misericórdia um sentido simbólico, político e de peso", avalia.

Julgamentos marcaram a história do edifício

Ao longo de sua trajetória, o antigo Palácio da Justiça abrigou diferentes órgãos do Judiciário, entre eles a Corte de Apelação, o Tribunal do Júri e o Tribunal de Alçada Criminal. O espaço também foi palco de julgamentos que mobilizaram a opinião pública e atraíram multidões para as proximidades do edifício.



Entre os casos de maior repercussão julgados no antigo tribunal, Tayná destaca o assassinato da atriz Daniella Perez, morta pelo então par romântico na novela "De Corpo e Alma", Guilherme de Pádua, e a mulher dele, Paula Thomaz, em 1992.



O de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do então presidente Getúlio Vargas, cujo caso ficou conhecido como crime da Rua Tonelero e aconteceu em 1954, quando o jornalista e político Carlos Lacerda era o alvo de um atentado em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O major Rubens Vaz morreu na ação.



Tayná também destaca o crime ocorrido em 1952, na região da Lagoa, onde um bancário e ex-oficial do Exército foi encontrado morto nas proximidades da ladeira do Sacopã, com três tiros no abdômen e 14 golpes na cabeça.



Já em 2005, o prédio recebeu um dos últimos julgamentos do Tribunal do Júri realizados no local: o do assassinato do jornalista Tim Lopes. Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelo crime.



Segundo a historiadora, a notoriedade dos casos também contribui para uma modificação da ocupação do entorno do edifício.



"Todos esses casos tiveram uma mobilização popular muito grande. É possível identificar fotografias dessa mobilização em volta do antigo Palácio da Justiça. Começaram a vir para cá jornalistas e pessoas para formar uma multidão e assistir aos tribunais do júri. Havia uma mobilização popular muito grande de protestos, de acompanhamento, de defesa e de pressão para o próprio júri", conta.

Restauração e preservação da memória





Para a diretora do Museu da Justiça, Siléa Macieira, a reforma da fachada espelha a revitalização que acontece dentro da instituição.



"A revitalização da fachada traduz uma preocupação em tornar o museu mais atraente, mais atrativo, para puxar a população aqui para dentro. Desde que me tornei diretora, foi a primeira vez que eu vi o museu sem os tapumes. A gente lidava com fotos, filmes, mas a potência do prédio livre é um poema a céu aberto. Ele é uma obra, uma joia colocada num lugar de importância, que é esse quadrilátero histórico", se emociona.



O Museu da Justiça reúne documentos, fotografias, peças tridimensionais e registros audiovisuais relacionados à história do Judiciário. O acervo inclui entrevistas com magistrados e servidores, produzidas pelo programa de história oral da instituição. Segundo Lydia, o documento mais antigo preservado pelo museu é da primeira década do século XVIII.



"É um prédio de guarda de acervo documental. Temos uma série de processos que são super importantes e estão guardados aqui", explica. Para ela, a própria construção também deve ser considerada parte desse patrimônio. "O prédio em si já é um artefato histórico, já é um objeto de arte. Ele é testemunha de uma história que não existe mais, mas que permanece sendo recontada para a gente no momento em que interagimos com ela", afirma.



Entre as particularidades do interior estão os vitrais produzidos pelo Atelier Formenti, dos artistas Cesare e Gastão Formenti. Um deles, que representa a deusa Têmis, pode ser visto por quem passa em frente ao prédio, através do portão central. "É quase como se ela estivesse convidando você, de fora, na rua, para conhecer o edifício, como se ela te fosse essa sua a nossa anfitriã. É muito lindo", descreve Lydia.



Outro trabalho importante realizado no museu é a conservação de documentos históricos. A instituição conta com um laboratório de restauração de papel, responsável por preservar registros de diferentes períodos da história brasileira, incluindo documentos relacionados a Manuel Congo, Juscelino Kubitschek, Aída Curi e Inês Etienne Romeu.



"Todos esses documentos, desde o período colonial, só estão preservados e conservados devido ao nosso laboratório de restauro de papel", explica Tayná. Segundo ela, a documentação pode ser acessada pelo público.



O Museu da Justiça funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, com entrada gratuita. Também são oferecidas visitas guiadas e atividades educativas, como os roteiros "Ao redor da Justiça" e "Desvendando a arquitetura no Museu da Justiça". As visitas podem ser agendadas A restauração recente contemplou mais de oito mil metros quadrados do edifício e foi realizada ao longo de quase dois anos. O trabalho incluiu estudos sobre os materiais utilizados na construção, análise das argamassas, testes para identificar as cores originais da pintura e recuperação manual dos ornamentos. A base de granito preto, com cerca de oito metros de altura, também passou por intervenções, sob acompanhamento técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).Para a diretora do Museu da Justiça, Siléa Macieira, a reforma da fachada espelha a revitalização que acontece dentro da instituição."A revitalização da fachada traduz uma preocupação em tornar o museu mais atraente, mais atrativo, para puxar a população aqui para dentro. Desde que me tornei diretora, foi a primeira vez que eu vi o museu sem os tapumes. A gente lidava com fotos, filmes, mas a potência do prédio livre é um poema a céu aberto. Ele é uma obra, uma joia colocada num lugar de importância, que é esse quadrilátero histórico", se emociona.O Museu da Justiça reúne documentos, fotografias, peças tridimensionais e registros audiovisuais relacionados à história do Judiciário. O acervo inclui entrevistas com magistrados e servidores, produzidas pelo programa de história oral da instituição. Segundo Lydia, o documento mais antigo preservado pelo museu é da primeira década do século XVIII."É um prédio de guarda de acervo documental. Temos uma série de processos que são super importantes e estão guardados aqui", explica. Para ela, a própria construção também deve ser considerada parte desse patrimônio. "O prédio em si já é um artefato histórico, já é um objeto de arte. Ele é testemunha de uma história que não existe mais, mas que permanece sendo recontada para a gente no momento em que interagimos com ela", afirma.Entre as particularidades do interior estão os vitrais produzidos pelo Atelier Formenti, dos artistas Cesare e Gastão Formenti. Um deles, que representa a deusa Têmis, pode ser visto por quem passa em frente ao prédio, através do portão central. "É quase como se ela estivesse convidando você, de fora, na rua, para conhecer o edifício, como se ela te fosse essa sua a nossa anfitriã. É muito lindo", descreve Lydia.Outro trabalho importante realizado no museu é a conservação de documentos históricos. A instituição conta com um laboratório de restauração de papel, responsável por preservar registros de diferentes períodos da história brasileira, incluindo documentos relacionados a Manuel Congo, Juscelino Kubitschek, Aída Curi e Inês Etienne Romeu."Todos esses documentos, desde o período colonial, só estão preservados e conservados devido ao nosso laboratório de restauro de papel", explica Tayná. Segundo ela, a documentação pode ser acessada pelo público.O Museu da Justiça funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, com entrada gratuita. Também são oferecidas visitas guiadas e atividades educativas, como os roteiros "Ao redor da Justiça" e "Desvendando a arquitetura no Museu da Justiça". As visitas podem ser agendadas pelo site ou pelo telefone da instituição.

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