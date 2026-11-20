Há 25 anos, uma lei estadual transformou o acesso ao Ensino Superior para pessoas negras. No mês de novembro de 2001, o Estado do Rio implementou a cota racial de até 40% para o preenchimento de vagas nos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). A medida virou referência nacional, evoluindo para uma norma federal anos depois e oferecendo oportunidades de mudanças de vidas através da educação.

A Uerj se tornou a pioneira na adoção do sistema de cotas em vestibulares, com primeira turma de cotistas em 2003. Desde então, o Programa de Ação Afirmativa ajudou a formar milhares de pessoas que, historicamente, sofreram com alguma situação de exclusão, como negros, indígenas e quilombolas; alunos oriundos de escolas públicas; estudantes com deficiência; e cidadãos de baixa renda. A política também ajuda filhos de agentes de segurança mortos ou incapacitados por serviço.

Neste Dia da Consciência Negra, a reportagem do O DIA mostra como a Lei de Cotas ajudou a transformar a vida dos estudantes da Uerj, como é o caso de Edson Rosa, de 41 anos. Morador de Queimados, na Baixada Fluminense, o nutricionista lembra que, em 2002, o caminho considerado natural era começar a trabalhar logo após o fim do Ensino Médio. Segundo ele, para muitas pessoas da cidade em que nasceu, o ingresso em uma universidade era algo distante.

Por conta da lei, Edson conseguiu entrar na segunda turma de cotistas do curso de Nutrição, no primeiro semestre de 2005. Com auxílio da bolsa permanência, uma outra política do Programa de Ação Afirmativa, ele seguiu estudando e se formou quatro anos depois.

"Sou de uma cidade pequena, onde existia uma proposta que, acabou os estudos, já está apto para trabalhar. A gente sequer sabia como funcionava o vestibular, o que de fato tinha que estudar e como funcionava esse universo. A Lei de Cotas foi importantíssima na minha vida, representou a possibilidade de entrada na universidade e a permanência. Representou uma virada de chave, foi por ela que me tornei o profissional que sou, atuante até hoje", conta.

De acordo com Edson, a vivência na universidade e a educação contribuíram amplamente na vida pessoal dele. "Mudou toda a minha perspectiva de mundo. Me fez entender como funciona a setorização dos serviços públicos. Como pai, a educação mudou a minha perspectiva de como é ter um filho, de como criá-lo da melhor maneira. Enquanto profissional de saúde, mudou a forma como atuo para melhorar a vida das pessoas. Vejo um futuro bem interessante para quem vê a educação como mudança de status socioeconômico", completa.

No primeiro semestre de 2025, Edson ingressou no curso de Medicina, desta vez pela cota para PCDs, pois possui deficiência auditiva. O estudante avalia que a política de cotas proporciona mudança nos perfis dos alunos, ajudando a promover a igualdade racial. Ele acredita que a Medicina passou a ser mais voltada aos méritos educacionais do que propriamente à situação econômica e racial dos universitários.

"Participei da segunda turma de cotas de Nutrição e a minha sala era dividida em quem tinha 'grana' e quem não tinha. Tinha união, mas a diferença social era bem forte. Na Medicina, a gente tem uma divisão bem interessante no que tange a cor das pessoas. Na minha sala, são 104 alunos. Obviamente a maior parte é branca, mas já é possível ver bastante negros nas salas", relata Edson, que completa:

"O curso nunca vai deixar de ser elitista, já que o acesso continua sendo difícil no vestibular. Embora negro e cotista, sua nota tem que ser boa, mas a Lei de Cotas ajuda a promover a equidade. Estamos falando de uma pessoa que está se formando e se inserindo no mercado de trabalho, principalmente em profissões que a gente quase não via negros antes. É uma mudança de paradigma a curto prazo para inserir um negro em um mercado de trabalho de grande relevância. Vejo um futuro bem mais palpável para a gente, uma realidade bem diferente".

Moradora de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, a estudante de Jornalismo Ana Beatriz Pereira, 24, compartilha do mesmo pensamento. A jovem cursava a graduação em uma faculdade particular pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), mas conseguiu a transferência para a Uerj, em 2024, depois de fazer uma prova e entrar com a cota de pessoas negras.

"Eu estava passando por um momento complicado. Ia ter que trancar o meu curso, então foi o momento certo de ir para a Uerj. Consegui essa oportunidade, ainda amparada pelas cotas. Saber que a gente tem essa possibilidade de ingresso é muito importante para conseguir oportunidades e um futuro. Enxergo que as cotas servem para ter uma igualdade, para que pessoas negras possam chegar no mesmo lugar que pessoas brancas ou até mais. Antes, era muito mais difícil”, pontua.

Para Ana, a política não ajuda a combater o racismo, mas oferece mais oportunidades para que o crime não seja o pilar da desigualdade educacional.

"Ajuda justamente a colocar as pessoas no mesmo patamar. Não é porque a pessoa é negra e tem menos condições que ela não pode chegar no mesmo patamar de uma pessoa branca, que teve vários privilégios. A lei serve para dar mais oportunidades para que esse racismo não seja o pilar disso, não seja o que leva a pessoa ou não à universidade", constata.

Nova visão de mundo

A pedagoga Renata Venâncio, 47, sempre teve o sonho de trabalhar com Educação e ser professora. A necessidade financeira a levou para outros caminhos e fez com que ela guardasse esses desejos. No entanto, com o passar dos anos, a ociosidade e a falta de perspectiva de futuro no local em que trabalhava contribuíram para retomar a vontade do Ensino Superior.

No final da década de 2010, através das cotas, a moradora de Cosmos, na Zona Oeste do Rio, ingressou no curso de Pedagogia da Uerj pelo Consórcio Cederj. O programa, que tem um vestibular próprio, ajuda o acesso à formação em universidades e institutos, estaduais e federais, na modalidade semi-presencial.

"Foram muitas experiências que eu tive depois da faculdade. Eu trabalhava em indústria e via que não ia ter mais futuro. Sempre tive o sonho de ser professora, mas abandonei no cantinho. Depois, voltei a ter certeza que queria essa área. A cota me proporcionou entrar no aperfeiçoamento de educação especial e fiz mediação escolar. Foi um divisor de águas para mim", lembra.

Renata se formou em 2022, mas seguiu estudando. Atualmente, cursa Geografia, também pela Uerj através do Consórcio Cederj, ainda pela Lei de Cotas. Segundo ela, a política é uma retratação sobre o sofrimento passado pelo povo negro durante os anos.

"Tenho certeza que a lei veio para mudar muitas vidas de negros e oriundos de comunidades. Para mim, foi um privilégio. A gente vive em um mundo que é muito racista, machista, sexista e que não tem conhecimento sobre o que é lei e sobre o direito do outro. Não tem o pensamento que os negros também são pessoas e que também têm lugares a serem ocupados. O racismo ainda existe, mas as cotas vieram para provar muitas coisas às pessoas que não querem enxergar. Nós podemos estar em todo lugar. A cota é um caminho para que a gente possa construir um mundo melhor", destaca.

Menos evasão e maior desempenho

Um levantamento do núcleo de pesquisas Dados e Análises do Racismo e do Antirracismo (Dara), vinculado ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj), aponta que 44% dos ingressantes na Uerj, através do vestibular de 2020, eram pretos e pardos.

A pesquisa também identificou que os alunos cotistas são os que menos evadem da universidade em relação aos de ampla concorrência. Durante a crise financeira da Uerj, entre 2015 e 2018, a evasão aumentou entre todos os núcleos, mas foi bem maior nos não cotistas.

Em relação ao desempenho, o cenário se repete. De acordo com o levantamento, apesar de ingressarem com notas levemente mais baixas no vestibular, os cotistas têm, ao longo do curso, coeficientes de rendimento maiores do que os alunos de ampla concorrência. Nos cursos de prestígio muito alto, por exemplo, a contagem é 5,25 contra 5,08. Isso significa que ingressar com nota menor não significa ter desempenho pior.

O professor Antonio Carlos Tiburcio, sociólogo e pesquisador do Dara, entende que os cotistas se empenham mais que os alunos de ampla concorrência para poder compensar as limitações identificadas na entrada na universidade. A menor taxa de evasão pode ser explicada pelo fato de aquela universidade, às vezes, ser a única opção de continuidade do estudo.

"O cotista entende que aquele é o momento e aquela instituição é o local onde pode se desenvolver. Os cotistas precisam se esforçar tanto quanto e, às vezes, até mais, do que os não cotistas para entrar. A ida para outra universidade pode ser muito trabalhosa. O estudante de ampla concorrência pode até valorizar a vaga, mas ele pode ver outras opções. Em resumo, essa seria a explicação para pretos e pardos se evadirem menos e terem o maior desempenho. A valorização do Ensino Superior é entendida como o fato de que ali é a principal instituição que ele pode se desenvolver e que o custo para conseguir ir para outra instituição é muito elevado", analisa.

Tiburcio, 28, também é fruto da Lei de Cotas, que o ajudou a se formar no Ensino Médio pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ). De acordo com o sociólogo, estudantes que não possuem referências de pessoas com Ensino Superior em sua realidade deixam de perceber esse ambiente como possível. Por isso, ele serviu como mensageiro para amigos sobre a continuidade dos estudos.

"Minha formação educacional teria sido completamente diferente se não tivesse a existência da política de cotas. Ela nos coloca em uma posição de termos protagonismo no que entendemos como o espaço que queremos ocupar. Ela permite à população negra se entender como um povo que pode ocupar um local que há pouco tempo atrás não tinha a sua presença. A política de cotas possibilitou a implementação de uma diversidade no ensino e teve um papel fundamental sobre o racismo no Brasil. É uma perspectiva de Brasil diferente. A partir do momento que tive contato com a política de cotas, eu passei isso para todos os meus colegas e muitos fizeram uso", conta.



O professor destaca que muitas pessoas ainda possuem dificuldades em entender como a política e seus procedimentos burocráticos funcionam.

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na última quarta-feira (18), trouxe um panorama da formação superior de pessoas negras no país. De acordo com o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, em 2025, uma em cada cinco (19%) pessoas brancas com 25 anos ou mais tinha ensino superior completo, enquanto, entre negros, era de uma em cada dez (9,2%) - a quantidade de brancos é 2,07 vezes maior.

'Vem pra Cota!'



Para auxiliar interessados em vagas por cotas, a pró-reitoria de Políticas e Assistência Estudantis (PR4) da Uerj possui o projeto de extensão "Vem pra Cota!", que tem o objetivo de divulgar o benefício em territórios que potencialmente se encontram possíveis interessados, como é o caso de escolas da rede pública estadual do Rio.



Segundo a professora Amanda Danelli Costa, coordenadora do programa e diretora da Diretoria de Promoção de Ações Afirmativas, Permanência e Pertencimento Estudantis (Dirproa), muitos jovens desconhecem a política e não se identificam como sujeitos de direito da ação afirmativa.

"O projeto visa ocupar esse espaço de divulgação, levando informação qualificada sobre a política de reserva de vagas/de cotas e também da política de permanência na universidade. Por lei, todo estudante cotista tem direito à bolsa permanência no valor de, no mínimo, meio salário-mínimo, além de auxílio material didático e acompanhamento acadêmico. Na Uerj, é garantida aos cotistas alimentação gratuita nos restaurantes universitários - ou auxílio alimentação nos campi em que ainda não há restaurante universitário — e acesso ao Jaé ou ao auxílio transporte", explica.

Para a historiadora, a Lei de Cotas gerou profundas transformações acadêmicas e sociais frente à diversificação do perfil dos alunos na Uerj. Amanda destaca que a política contribuiu para que o ensino superior público deixasse de ser um espaço quase exclusivo de pessoas brancas.

"A universidade, que já era popular em razão de ter sido pioneira na oferta de cursos noturnos, atraindo estudantes trabalhadores, se tornou ainda mais popular e preta. Um exercício interessante é o de andar pelos corredores do curso de Direito, que expõe uma galeria de fotos das turmas de formandos. Antes das cotas, a presença de pessoas negras nas fotos era rara. A Lei de Cotas representa uma política de reparação histórica e de promoção da justiça social. Contribui para que as pessoas acessem espaços que, historicamente, eram destinados quase que exclusivamente às elites, fortalecendo um processo de democratização do acesso ao Ensino Superior e, por conseguinte, ampliando as condições de transformação da vida profissional do estudante cotista, promovendo mobilidade social e maiores condições de emancipação”, atesta.

Atualmente, a legislação está balizada por uma normativa estadual de 2018, que prorrogou a reserva de vagas de cotas por 10 anos (até 2028). A lei estabelece 20% das vagas reservadas a negros, indígenas e alunos oriundos de comunidades quilombolas; 20% a alunos oriundos de ensino médio da rede pública, seja municipal, estadual ou federal; e 5% para estudantes com deficiência, e filhos de agentes de segurança mortos ou incapacitados em razão de serviço.

Relatar erro