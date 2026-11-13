Cães eram mantidos em gaiolas - Divulgação / Projeto SOS Pets

Cães eram mantidos em gaiolasDivulgação / Projeto SOS Pets

Publicado 13/11/2026 13:54

Cachorros mantidos em situação de maus-tratos foram resgatados por policiais civis e organizações de proteção aos animais em uma casa em Vargem Pequena, Zona Sudoeste do Rio, no fim da manhã desta sexta-feira (13). Na residência, localizada na Rua Luiz Eduardo Lobo, os agentes encontraram quatro cães, das raças Border Collie, Parson Russel Terrier e vira-lata, mantidos em pequenas gaiolas.

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A ação foi realizada por agentes da 42ª DP (Recreio), em conjunto com membros da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), da ONG Ajuda Patas e do projeto SOS Pets, após denúncias.

"Todos os cães estavam em gaiolas muito pequenas, sem água, em um ambiente sem nenhuma refrigeração, mal arejado. Resgatamos os animais e trouxemos eles para a delegacia", afirmou Guga Ungerer, do projeto SOS Pets.

A dona do estabelecimento, Juliana Brandão, uma suposta veterinária e adestradora, foi encaminhada à delegacia por maus-tratos e presa. Já o cão da raça Parson Russel Terrier ficou com a ONG Ajuda Patas, e os outros três, com Guga.

O DIA tenta contato com a defesa de Juliana para um posicionamento. O espaço está aberto para manifestações. Além disso, a reportagem também busca mais informações sobre o caso com a Polícia Civil.

TJRJ promove campanha de doações a animais

Uma campanha promovida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) está arrecadando doações e incentivar a adoção de animais em apoio à Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suipa). A iniciativa começou em 3 de novembro, dura até 11 de dezembro e reúne diferentes formas de ajudar a instituição, como a entrega de donativos e a compra de produtos com renda revertida para a entidade.

Com o lema "Cuidar é um dever coletivo, participar é fazer a diferença", a mobilização é organizada pela Secretaria-Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (SGSUS) e pela Divisão de Ações Sociais (Diaso), ambas do TJRJ.

Poderão ser doados alimentos, medicamentos, materiais de uso veterinário, descartáveis e artigos de limpeza, tais como rações para cães e gatos adultos e filhotes, comida úmida, tapetes higiênicos, compressas de gaze, luvas de procedimento, máscaras cirúrgicas e sacos de lixo de 200 litros.

As caixas de coleta estarão localizadas nas entradas da Lâmina I, III, IV e V, do Centro Administrativo (Conab) e da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj).

Nos dias 1º e 2 de dezembro, das 11h às 16h, haverá venda de produtos no térreo da Lâmina I, na Rua Dom Manuel, s/nº, no Centro do Rio. Toda a receita será destinada à Suipa. No mesmo local, em 3 de dezembro, das 10h às 16h, será realizada a campanha de adoção, uma oportunidade para quem deseja acolher um animal e assumir o compromisso com seus cuidados.