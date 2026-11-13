Árvore da Lagoa celebra 30 anos com estrutura reforçada e estrela 3D



A tradicional Árvore de Natal da Lagoa completa 30 anos em 2026 e será inaugurada na noite de 28 de novembro. Entre as novidades desta edição está uma estrela em 3D no topo, que poderá ser observada de diferentes ângulos ao redor da Lagoa. A atração permanecerá montada até 6 de janeiro de 2027, Dia de Reis. As luzes serão acesas diariamente a partir das 19h.

A estrutura da Árvore do Rio é formada por 11 balsas interligadas, que juntas ocupam uma área de 900 m². Com 60 metros de altura, equivalente a um edifício de aproximadamente 20 andares, e 120 toneladas, peso semelhante ao de 115 SUVs de porte médio, a atração conta com mais de 20 quilômetros de luzes de LED. A montagem envolve profissionais das áreas de engenharia, logística e infraestrutura.

O conceito criativo deste ano, desenvolvido pela Dream Factory em parceria com o cenógrafo Orleans Sá, revisita sua própria história e as transformações que marcaram o mundo ao longo das últimas três décadas.



A proposta é contar essa trajetória em quatro fases: Tempo de Nascer, que resgata a primeira edição, em 1996; Tempo de Criar Raízes, que destaca a projeção nacional da atração; Tempo de Recordar, que representa a tradição construída ao longo das décadas; e Tempo de Surpreender, que aposta em tecnologia e inovação para apresentar novas cores, luzes e formas.



Inauguração



A Árvore do Rio será iluminada em uma cerimônia especial que contará com apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica, em palco montado no Lagoon, e show de fogos.



Para celebrar, a inauguração ganhará um momento inédito: um acendimento especial com drone, que promete trazer ainda mais magia e emoção à noite de abertura.



Telões de alta definição também estarão posicionados em pontos estratégicos para que o público em diferentes espaços da Lagoa possa acompanhar a celebração.



Assim como aconteceu em 2025, todos os dias a Árvore terá um convidado especial para realizar seu acendimento. São pessoas e instituições escolhidas por suas ações e atividades de impacto positivo para a cidade e para a comunidade do Rio de Janeiro. Uma forma de reconhecer e valorizar suas atitudes e também de despertar o sentimento de pertencimento ao iluminar um símbolo tão representativo como a Árvore do Rio.



Programação



De 28 de novembro até 03 de janeiro de 2027, estão programadas uma série de ativações especiais envolvendo o público que vem ver a Árvore do Rio. As Ações acontecem sempre aos sábados e domingos, no espaço do Lagoon.



Pedalinhos - gratuito com agendamento via aplicativo GO DREAM. Sujeito a lotação.

Presentes, Música e Gastronomia – Lagoon



O Lagoon receberá programação cultural com shows musicais e apresentações. Para as crianças, haverá brinquedos e ativações. Uma praça de alimentação terá foodtrucks com opções variadas.

Para quem busca presentes, acontecerá no espaço feira com diversas opções com a curadoria do Sebrae.



O acesso ao Lagoon é gratuito, sujeito a lotação, e as pessoas devem retirar as entradas no aplicativo GoDream.



Casa do Papai Noel – Lagoon



O espaço mais esperado pelas crianças estará aberto para fotos gratuitas. Sábados e domingos, das 17h às 22h, até 28/12 (nos dias 24 e 25/12 e 31/12 e 01/01 o Lagoon não estará aberto).



Estrutura



Em 2026, a Árvore terá uma usina híbrida de energia de 2 MW, com geradores e baterias para armazenar energia excedente e reduzir o tempo de funcionamento dos equipamentos. Os geradores serão abastecidos com Diesel R, combustível desenvolvido pela Petrobras que utiliza matérias-primas renováveis, como óleos vegetais e gordura animal.



A realização é da Backstage e da Dream Factory, com apresentação do Ministério da Cultura e da Petrobras, por meio da Lei Rouanet.



Impacto



Em 2025, durante o período em que Árvore do Rio esteve iluminada, recebeu público de cerca de 1,5 milhão de pessoas.



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