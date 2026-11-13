Cemitério Municipal de Nilópolis - Reprodução / Google Street View

Cemitério Municipal de NilópolisReprodução / Google Street View

Publicado 13/11/2026 15:43 | Atualizado 13/11/2026 15:43

Ronald Henrique da Hora Vicente foi velado nesta sexta-feira (13), no Cemitério Municipal de Nilópolis, Baixada Fluminense, em cerimônia que contou com a presença de familiares e amigos, sob forte comoção. Ele faleceu no último domingo (8), vítima de um incêndio que atingiu sua casa no bairro da Lagoinha , em Nova Iguaçu.

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Ao O DIA, um familiar de Ronald o descreveu como "um menino incrível, com um coração gigante, sempre disposto a ajudar".

Outras duas pessoas ficaram feridas no incidente. Uma delas, um menino de 6 anos, foi encaminhada ao Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste. A outra, uma mulher de aproximadamente 30 anos, recebeu atendimento no local e acabou liberada.

Conforme o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel de Seropédica foram chamados para a ocorrência às 2h30, na Rua Capitólio, s/n. Em nota divulgada nesta sexta-feira, a Polícia Civil afirmou que a 56ª DP (Comendador Soares) segue investigando as circunstâncias da morte.

Influenciadora Vivi Motta é velada

O corpo da influenciadora digital Victória Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, foi velado na tarde desta quarta-feira (11), no Crematório São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio. A jovem morreu na última segunda-feira (9), aos 23 anos. A família não divulgou a causa da morte.

Parentes e amigos estiveram no local dando o último adeus a jovem, que era conhecida pela produção de conteúdos sobre moda, beleza e estilo de vida nas redes sociais e reunia mais de 30 mil seguidores no TikTok.

Filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, a jovem morava em São Conrado, na Zona Sul, e também cursava Direito. Em entrevistas e publicações, costumava falar sobre a relação entre a formação acadêmica e o trabalho como criadora de conteúdo.

A morte da influenciadora repercutiu entre seguidores e personalidades. A socialite Narcisa Tamborindeguy lamentou a perda e desejou força aos familiares. A apresentadora Marcia Goldschmidt também publicou uma mensagem de carinho, enquanto a atriz Giovanna Chaves comentou: "Que triste". Após a notícia da morte, o perfil de Vivi no TikTok passou a ficar privado, enquanto sua conta no Instagram foi desativada.

Em entrevista recente ao perfil The Code Rio, no Instagram, Vivi explicou como conciliava as duas atividades e destacou a liberdade criativa que encontrava na moda e na produção para as redes.



"É na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu. No fim, acho que um lado organiza a minha forma de pensar e o outro me dá liberdade para criar", afirmou.

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon) e encaminhado à 15ª DP (Gávea), responsável pelo andamento das investigações.