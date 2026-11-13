Momento da prisão dos suspeitos, no interior de São Paulo - Reprodução/Polícia Civil

Momento da prisão dos suspeitos, no interior de São PauloReprodução/Polícia Civil

Publicado 13/11/2026 15:44

Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam , na manhã desta sexta-feira (13), um casal investigado por aplicar golpes na venda de móveis planejados que teriam causado prejuízo superior a R$ 500 mil. Luiz Carlos de Arruda e Elayne Aparecida Casella foram localizados em Taubaté, no interior de São Paulo, onde estavam foragidos da Justiça. A ação contou com o apoio de agentes da Polícia Civil paulista.





De acordo com as investigações, os dois atuavam por meio da empresa Planejartty Decorações e Móveis Planejados Ltda. O estabelecimento oferecia projetos de decoração e mobiliário sob medida, recebia pagamentos antecipados dos clientes, mas não entregava os produtos contratados.



Em um dos casos apurados, uma vítima desembolsou mais de R$ 60 mil. Depois de realizar os pagamentos, porém, não conseguiu mais contato com os responsáveis pela empresa, que encerrou as atividades.



Os investigadores identificaram ainda que o casal utilizava diferentes pessoas jurídicas ligadas ao mesmo ramo comercial. Apesar das mudanças nas empresas e nos quadros societários, a atividade permanecia essencialmente a mesma, segundo a Polícia Civil. A estratégia teria permitido que os golpes continuassem.



Após identificar o paradeiro dos investigados, equipes da 27ª DP viajaram até Taubaté e realizaram diligências com o apoio de policiais paulistas. Os mandados de prisão por estelionato foram expedidos pela 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



Segundo a Polícia Civil, Luiz Carlos e Elayne possuem mais de 20 anotações criminais por suspeitas de estelionato e falsidade ideológica. O caso é investigado pela 27ª DP.

LEIA MAIS: AGU se posiciona contra pedido do PSD por segundo turno no Rio De acordo com as investigações, os dois atuavam por meio da empresa Planejartty Decorações e Móveis Planejados Ltda. O estabelecimento oferecia projetos de decoração e mobiliário sob medida, recebia pagamentos antecipados dos clientes, mas não entregava os produtos contratados.Em um dos casos apurados, uma vítima desembolsou mais de R$ 60 mil. Depois de realizar os pagamentos, porém, não conseguiu mais contato com os responsáveis pela empresa, que encerrou as atividades.Os investigadores identificaram ainda que o casal utilizava diferentes pessoas jurídicas ligadas ao mesmo ramo comercial. Apesar das mudanças nas empresas e nos quadros societários, a atividade permanecia essencialmente a mesma, segundo a Polícia Civil. A estratégia teria permitido que os golpes continuassem.Após identificar o paradeiro dos investigados, equipes da 27ª DP viajaram até Taubaté e realizaram diligências com o apoio de policiais paulistas. Os mandados de prisão por estelionato foram expedidos pela 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.Segundo a Polícia Civil, Luiz Carlos e Elayne possuem mais de 20 anotações criminais por suspeitas de estelionato e falsidade ideológica. O caso é investigado pela 27ª DP.

A reportagem de O DIA tenta contato com as defesas de Luiz Carlos de Arruda e Elayne Aparecida Casella. O espaço segue aberto para posicionamentos.

Operação contra esquema do Comando Vermelho na Baixada tem nove presos

A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (13), a Operação Conexão Baixada contra uma estrutura criminosa do Comando Vermelho responsável por controlar comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por meio da violência. O grupo também é investigado por controlar o tráfico de drogas e promover a expansão territorial da facção. Até o momento, os agentes prenderam nove suspeitos, sendo dois por cumprimento de mandados e outros dois que já estavam no sistema penitenciário. Os outros cinco foram detidos em flagrante.

Entre os principais alvos está o traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como Bochecha Rosa, apontado como uma das lideranças da facção na região, especialmente na comunidade do Lixão.

Ao todo, os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) já identificaram 30 integrantes da quadrilha. Segundo as investigações, eles estão divididos em diferentes lideranças e núcleos de atuação, e envolvidos na exploração do tráfico de drogas, no controle armado de comunidades e na prática de atividades criminosas no município. A atuação se concentra especialmente nas comunidades do Lixão, Parque Lafaiete e Vila Ideal, além de outras localidades da Baixada Fluminense.