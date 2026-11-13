Danilo Francisco Alves foi baleado na cabeça quando estava rendido - Arquivo pessoal

Danilo Francisco Alves foi baleado na cabeça quando estava rendidoArquivo pessoal

Publicado 13/11/2026 16:57

A audiência relacionada à morte do entregador Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, está marcada para o próximo dia 23 de novembro, às 13h, na 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A convocação para que familiares, amigos e apoiadores acompanhem a sessão foi divulgada em um cartaz nas redes sociais, que destaca a busca por justiça no caso.

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Danilo morreu em 15 de setembro, três dias depois de ser baleado na cabeça durante uma abordagem do programa Niterói Presente, em Icaraí. O policial militar apontado como responsável pelo disparo foi preso em flagrante. O entregador chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde permaneceu internado em estado grave.



Na ocasião, a direção da unidade informou que Danilo teve morte encefálica. A família autorizou a doação dos órgãos.





Relatos apontaram que entregador estava rendido

A dinâmica da abordagem passou a ser questionada por testemunhas e colegas de profissão da vítima. Segundo relatos divulgados à época, Danilo não teria reagido à ação dos agentes e estaria com as mãos levantadas quando foi atingido. A versão passou a ser investigada pela Polícia Civil.



O tio do entregador, Douglas William de Souza Alves, contou ao DIA, durante o velório, que havia recebido informações de que o sobrinho já estava rendido quando foi atingido. Na ocasião, ele ressaltou que não havia presenciado a ocorrência e que seu relato se baseava no que outras pessoas contaram.

"A sensação é de você estar sem a proteção de quem deveria lhe proteger. A gente jamais vai imaginar que vai ser assassinado por um agente que tem que prover a sua segurança. É muita dor. É uma inconformidade enorme. Espero justiça, não queremos nada além disso. Queremos o rigor da lei. Esse militar tem que ser excluído das forças, sair das fileiras. Não pode envergar aquela farda que é de pessoas honestas. Aquela farda representa autoridade, confiança e a gente espera que ele seja excluído, que ele responda ao júri popular e que apodreça na cadeia. Ele é um risco à sociedade", destacou.

Ainda no velório, muito emocionado, o pai, Jander Luiz Souza Alves cobrou justiça e a punição dos responsáveis



"Ele foi assassinado. Eu estou calado até agora, direcionei responsabilidade para o meu irmão, porque estou em choque. Estou sem comer, sem dormir, porque a gente já morreu também. A bala pegou no meu filho, pegou aqui, pegou nas famílias, pegou nos amigos, pegou todo mundo. Está todo mundo com a bala na cabeça. Ele deu um tiro na cabeça sem o meu filho oferecer resistência. O garoto parou, tem câmera, todo mundo viu. Em nenhum momento teve aquele arrependimento. Pelo contrário, ele puxa a arma, ele atira Ele guarda a arma, para a moto, posiciona a moto. Não existe arrependimento. Ele é frio, ele calculou, ele executou, ele executou o garoto com tiro na cabeça. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Nunca mais esse cara pode sair da cadeia.", concluiu.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram a movimentação logo após o disparo e a revolta de outros entregadores que estavam no local. Os vídeos também registraram um agente utilizando spray de pimenta para dispersar pessoas que protestavam enquanto Danilo recebia os primeiros socorros.





Motoboys fizeram manifestação

A morte do jovem provocou mobilização entre entregadores de aplicativos. Na ocasião, dezenas de motoboys realizaram uma manifestação pacífica, saindo do Hospital Estadual Azevedo Lima em direção ao local onde Danilo foi baleado, na Rua Mariz e Barros, em Icaraí.



Durante o ato, os participantes fizeram uma oração do Pai-Nosso e entoaram frases como "motoboy não é bandido" e "justiça".

