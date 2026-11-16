Ricardo Magro é o dono do Grupo Refit, considerado devedor contumaz - Érica Martin/Arquivo O Dia / Reprodução/Magro Advogados

Ricardo Magro é o dono do Grupo Refit, considerado devedor contumazÉrica Martin/Arquivo O Dia / Reprodução/Magro Advogados

Publicado 16/11/2026 07:30

O empresário Ricardo Andrade Magro e o Grupo Refit — antiga Refinaria de Manguinhos, localizada em Benfica, na Zona Norte do Rio — estão no centro de uma das maiores investigações sobre fraudes tributárias no setor de combustíveis do país. Com uma dívida fiscal estimada em R$ 26 bilhões, o conglomerado foi alvo de diferentes operações policiais e de fiscalização, teve as atividades interrompidas e, em setembro de 2026, a falência decretada pela Justiça

As investigações apuram suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e possíveis relações com agentes públicos. Em maio, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Sem Refino , que teve Magro entre os principais alvos. O empresário teve a prisão preventiva decretada e, desde então, é considerado foragido.

Primeiras operações e interdição



No mesmo dia, a ANP e a Receita Federal anunciaram a interdição da Refit por tempo indeterminado . Entre as irregularidades apontadas estavam problemas na operação da unidade, suspeitas de importação irregular de combustíveis e descumprimento de exigências regulatórias.

Dívida de R$ 26 bilhões e suspeitas de fraude



Em novembro do ano passado, uma megaoperação contra o grupo colocou a Refit no centro de uma investigação sobre um suposto esquema bilionário de sonegação de impostos . As autoridades apontaram que o conglomerado acumulava aproximadamente R$ 26 bilhões em débitos tributários com a União e os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. No Rio, a dívida atribuída ao grupo foi comparada pelo secretário especial da Receita Federal ao orçamento estadual destinado às polícias Civil e Militar.

Quem é Ricardo Magro



Formado em Direito, Ricardo Magro assumiu o controle da antiga Refinaria de Manguinhos em 2008. Ele também ficou conhecido por ter atuado como advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha e por manter negócios no exterior.

Ele é dono de uma refinaria no estado norte-americano do Texas e uma empresa de consultoria em Portugal, a Pragmatismus Consultoria.

Em 2016, o empresário foi investigado e preso suspeito de fazer parte de um esquema de desvio de recursos dos fundos de pensão Petros, da Petrobras, e Postalis, dos Correios, na aquisição de títulos mobiliários do Grupo Galileo. Na época, Magro era um dos sócios de Galileo. Ele foi absolvido pelo caso.

Em dezembro de 2024, Magro apareceu envolvido em uma ação da Polícia Civil. A suspeita é de que ele teria utilizado 188 empresas para cometer crimes fiscais e lavar dinheiro. Após a Operação Carbono Oculto, em agosto de 2025, o empresário disse ser "perseguido" e "ameaçado".

Operação Sem Refino e suspeitas de relações com autoridades



Em maio de 2026, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Refino, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para aprofundar as investigações sobre suspeitas de fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados ao grupo. Ricardo Magro teve a prisão preventiva decretada, e autoridades públicas também foram alvo de medidas judiciais.

Entre os investigados estava o então governador Cláudio Castro. Segundo a PF, medidas adotadas durante sua gestão teriam favorecido os interesses da refinaria , inclusive em questões relacionadas ao parcelamento de débitos tributários e à tentativa de retomada das atividades da unidade.

Falência e perda de autorizações



No dia 1º de setembro, a 5ª Vara Empresarial do Rio decretou a falência de quatro empresas do grupo, encerrando os respectivos processos de recuperação judicial, que tramitavam desde 2015. A decisão considerou as irregularidades apontadas nas diferentes operações e o elevado passivo tributário do conglomerado.

Nova operação mira familiares e empresários



Foram expedidos 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Magro não foi localizado e, segundo o Ministério Público, permanece foragido no exterior desde maio. Entre os alvos estavam os pais do empresário, o avô e um tio.