José Police Neto é especialista em desenvolvimento urbano - Divulgação/ Prefeitura de São Paulo

José Police Neto é especialista em desenvolvimento urbanoDivulgação/ Prefeitura de São Paulo

Publicado 14/11/2026 07:00

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Entre 2024 e 2025, a empresa Whoosh, responsável pelo serviço, registrou mais de 1 milhão de usuários no Rio, cerca de 4 milhões de viagens e 9,8 milhões de quilômetros percorridos. Segundo a companhia, a operação evitou a emissão de mais de 470 toneladas de CO₂.Em entrevista ao jornal, o especialista em desenvolvimento urbano José Police Neto, autor da Lei Bike SP, uma das principais iniciativas legislativas municipais de incentivo à mobilidade sustentável, analisou a decisão da prefeitura. Ele considera legítima a avaliação dos resultados, mas questiona a escolha de interromper a operação durante esse processo. Também destaca o potencial dos patinetes na integração entre diferentes meios de transporte e na construção de cidades mais sustentáveis.- A primeira questão é que o prefeito está corretíssimo em querer analisar os resultados. Não faz sentido estimular ou restringir um modelo de circulação na cidade sem avaliar seus efeitos e interpretar se ele está melhorando ou piorando as dinâmicas urbanas.Tenho dúvidas, porém, se a melhor forma de fazer essa análise é suspendendo o serviço. Com a operação interrompida, perco a possibilidade de realizar simulações, testar reduções, ampliações e outros processos incrementais que a pesquisa científica aplicada às cidades exige dos gestores públicos. Nenhuma política pública deve ser implantada sem uma régua de medição.O Rio foi protagonista ao criar o Sandbox.Rio, um modelo que permite testar inovações. Uma interrupção pode até enfraquecer essa posição de destaque que a cidade conquistou na promoção de novas soluções. O prefeito acerta ao exigir mais análises de sua equipe e das empresas que participaram do projeto, mas acredito que o melhor laboratório é aquele que continua funcionando. Um laboratório parado oferece menos possibilidades de produzir informações.Reconheço, portanto, que o prefeito acerta ao querer mais dados e estudos, mas talvez a suspensão não tenha sido a forma mais adequada de conduzir esse processo. Ele poderia estabelecer um conjunto de exigências e corrigir eventuais fragilidades identificadas durante a experiência.- É preciso analisar como acontecem os deslocamentos na cidade, tanto aqueles que fazem parte da rotina da população quanto os ocasionais.O Rio tem anunciado um esforço significativo para recuperar sua região central, promovendo o adensamento e buscando aproveitar melhor uma infraestrutura urbana que já está instalada. É uma região que perdeu parte de sua intensidade de vida urbana, mas que pode ser revitalizada. Além disso, as distâncias são relativamente pequenas.Nesse cenário, os deslocamentos de curta distância precisam ser incentivados. É necessário qualificar as calçadas, torná-las mais largas, protegidas por vegetação e agradáveis para quem circula a pé. Também precisamos reduzir a dependência do transporte individual motorizado, porque não há capacidade para abrir novas vias. Temos que utilizar de maneira mais inteligente o espaço disponível.O transporte público precisa ser incentivado, assim como a bicicleta e os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, como os patinetes. Esses meios permitem percorrer distâncias maiores do que aquelas normalmente realizadas a pé, com menor impacto ambiental.Se o Rio está se organizando para o futuro, precisa priorizar mais deslocamentos a pé, mais transporte coletivo e alternativas individuais de baixo impacto, inclusive de carbono, reduzindo a dependência dos automóveis. Portanto, não se deve desestimular os patinetes, mas organizá-los e integrá-los ao planejamento urbano.- Essa é uma outra camada da discussão. Existe uma disputa pelo espaço das calçadas e também um risco quando esses equipamentos circulam nas ruas. Nesse caso, estamos falando de comportamento e da capacidade de cada cidadão respeitar as regras.É uma questão complexa, que exige responsabilidade compartilhada entre as empresas que oferecem o serviço, o poder público e os próprios usuários. As empresas precisam ser responsáveis, e os municípios devem estabelecer e fiscalizar as regras mínimas de segurança previstas na legislação. A regulamentação nacional do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por exemplo, organizou as diretrizes para a circulação desses equipamentos, que também precisam ser aplicadas pelos municípios para proteger tanto quem utiliza o serviço quanto os pedestres.Estamos em uma fase de adaptação. Nossa sociedade tem muita liberdade, mas, quando existem novas formas de circulação, as regras levam algum tempo para serem assimiladas.- É importante lembrar que este não é o primeiro teste desse tipo de equipamento. Já tivemos experiências anteriores em São Paulo, no Rio e em praticamente todo o Brasil, com modelos menos seguros, menos robustos e que ofereciam mais riscos aos usuários, aos pedestres e à sociedade.Houve uma evolução dos equipamentos e dos sistemas de operação, mas ainda não avançamos o suficiente no que diz respeito ao pacto social para a utilização desses meios de transporte. Continuamos enfrentando problemas de educação e comportamento. Há pessoas que circulam de maneira irregular, transportam dois passageiros em um equipamento que não foi projetado para isso e desrespeitam as regras.Essa é uma responsabilidade das empresas e do poder público, mas a própria sociedade também precisa começar a praticar aquilo que ainda não pratica: a educação cidadã.- É muito importante que os sistemas de mobilidade sustentável estejam conectados aos corredores de transporte e às estações de metrô. Precisamos de um esforço para integrar os diferentes modais.O Rio está muito próximo desse modelo. Talvez seja o único município em que o passageiro desembarca em um aeroporto e encontra, em um mesmo complexo de transporte, BRT, bicicletas, patinetes e áreas para embarque e desembarque de veículos por aplicativo. Isso é muito significativo.Quando se chega a São Paulo, por exemplo, não se encontra essa mesma facilidade de integração. Quero reconhecer que o Rio está à frente nesse aspecto. Apesar de todas as dificuldades de trânsito e dos desafios comuns às grandes metrópoles, a cidade soube aproveitar sua característica linear para avançar na conexão entre os diferentes meios de transporte.- Os sistemas de circulação de baixo impacto já são um sucesso nas cidades, especialmente naquelas que não têm infraestrutura suficiente para atender a todos os deslocamentos individuais motorizados. O Rio tem essa característica.Se a suspensão temporária para análise fosse o único caminho correto, veríamos outras cidades brasileiras proibindo os patinetes antes de decidir o que fazer com eles. Não é isso que temos observado.Quero que os patinetes funcionem mais para atender aos deslocamentos rotineiros da população e menos aos usuários ocasionais, como turistas. É preciso criar regras e mecanismos para que o serviço atenda melhor quem utiliza esse meio de transporte no dia a dia. Também precisamos começar a medir esses resultados, considerando não apenas quem utiliza o equipamento ocasionalmente, mas principalmente quem pode incorporá-lo à rotina.