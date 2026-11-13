Escola Suíço-Brasileira responde a processo movido pelo humorista, mas o funcionário foi mandado embora - Divulgação

Escola Suíço-Brasileira responde a processo movido pelo humorista, mas o funcionário foi mandado emboraDivulgação

Publicado 13/11/2026 19:27



A Escola Suíço-Brasileira Rio de Janeiro demitiu o funcionário que A Escola Suíço-Brasileira Rio de Janeiro demitiu o funcionário que debochou da morte do filho de 9 anos do humorista e roteirista Vinícius Antunes, conhecido como Cacofonias. A criança foi atropelada por um ônibus enquanto andava de bicicleta elétrica na Tijuca, Zona Norte do Rio, em março deste ano.

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A informação foi confirmada pela própria instituição nesta sexta-feira (13). Segundo a escola, assim que tomou conhecimento do caso, convocou o funcionário para prestar esclarecimentos, determinou seu afastamento imediato e instaurou procedimentos internos de apuração, que resultaram em seu desligamento.



Nas redes sociais, o funcionário publicou os comentários "Seu filho vai bem, babaca?" e "Petista bão é petista lacrado no caixão". Vinícius contou que identificou o perfil pessoal do homem e, ao descobrir que ele trabalhava na escola, decidiu entrar em contato com a instituição.



A escola também esclareceu que as medidas legais adotadas contra Vinícius Antunes foram motivadas pela escalada de acusações e ataques públicos direcionados à instituição nas redes sociais, incluindo associações a ideologias extremistas e manifestações de terceiros com teor de ameaça e incitação à violência. A informação foi confirmada pela própria instituição nesta sexta-feira (13). Segundo a escola, assim que tomou conhecimento do caso, convocou o funcionário para prestar esclarecimentos, determinou seu afastamento imediato e instaurou procedimentos internos de apuração, que resultaram em seu desligamento.Nas redes sociais, o funcionário publicou os comentários "Seu filho vai bem, babaca?" e "Petista bão é petista lacrado no caixão". Vinícius contou que identificou o perfil pessoal do homem e, ao descobrir que ele trabalhava na escola, decidiu entrar em contato com a instituição.A escola também esclareceu que as medidas legais adotadas contra Vinícius Antunes foram motivadas pela escalada de acusações e ataques públicos direcionados à instituição nas redes sociais, incluindo associações a ideologias extremistas e manifestações de terceiros com teor de ameaça e incitação à violência.

"A escola teve conhecimento do episódio por meio de publicações nas redes sociais, sem registro anterior de contato privado do influenciador por seus canais oficiais. Entre os conteúdos publicados, houve o compartilhamento de um vídeo institucional contendo imagens e nomes de alunos menores de idade, utilizados fora de seu contexto educacional. É fundamental esclarecer que as medidas judiciais adotadas pela SIS decorreram da escalada de acusações e manifestações ameaçadoras direcionadas à instituição e à sua comunidade", alegou a instituição de ensino. Leia a nota na íntegra abaixo.



Cacofonias critica condução do processo







Ele criticou a abordagem e ressaltou que a mãe é viúva, mora sozinha e toma medicamentos para depressão. Além disso, ela enfrenta um momento delicado após a morte do neto. Referente à denúncia movida pela escola contra o humorista, Vinícius denunciou que policiais civis foram à casa de sua mãe, de 70 anos, às 19h de terça-feira (10), para entregar uma intimação destinada a ele. O documento informava que ele deveria comparecer à 16ª DP (Barra da Tijuca) na sexta-feira (13) para prestar depoimento.Ele criticou a abordagem e ressaltou que a mãe é viúva, mora sozinha e toma medicamentos para depressão. Além disso, ela enfrenta um momento delicado após a morte do neto.

Processo judicial

Vinicius e a escola travam uma briga judicial desde o início de novembro. O comunicador contou que o embate judicial começou depois de procurar a instituição para denunciar um funcionário, identificado como Rodrigo Frota, sobre mensagens com ameaças contra ele e sobre a morte do filho Francisco.

O humorista relatou que tentou falar com a direção por diferentes canais, como Instagram, WhatsApp, telefone e e-mail. Segundo ele, a intenção era comunicar o conteúdo das publicações e pedir que a escola avaliasse a conduta do funcionário, e não iniciar uma campanha contra a instituição.



"Eu só queria comunicar à escola de uma pessoa para eles averiguarem se era perigosa ou não. E como eu descobri que era em um colégio que trabalha com crianças, eu fiquei alarmado, fiquei de fato preocupado. Avisei à escola pelo Instagram e ela me bloqueou. Eu liguei e pararam de me atender. Aí a escola me mandou um e-mail falando que nenhuma criança corre perigo. Baseado em quê?", questionou Vinicius.

Leia a nota da Escola Suíço-Brasileira Rio de Janeiro na íntegra

"A SIS Swiss International School Brasil vem a público esclarecer os acontecimentos recentes envolvendo a Escola Suíço-Brasileira Rio de Janeiro e os motivos que levaram a instituição a recorrer às autoridades competentes.

Lamentamos e nos solidarizamos profundamente com a dor causada pelos comentários ofensivos dirigidos ao influenciador. Condenamos a referência ao falecimento de seu filho em publicação realizada por um funcionário, por meio de seu perfil pessoal, assim como os demais comentários dos quais tomamos conhecimento.



Assim que tomou conhecimento dos fatos, a escola convocou o colaborador para prestar esclarecimentos, determinou seu afastamento imediato e instaurou procedimentos internos de apuração. O profissional não integra mais o quadro de funcionários da instituição.



A escola teve conhecimento do episódio por meio de publicações nas redes sociais, sem registro anterior de contato privado do influenciador por seus canais oficiais. Entre os conteúdos publicados, houve o compartilhamento de um vídeo institucional contendo imagens e nomes de alunos menores de idade, utilizados fora de seu contexto educacional.



Como medida preventiva de proteção dos estudantes, a SIS bloqueou o perfil do influenciador nas redes sociais. Em paralelo, a SIS encaminhou-lhe uma comunicação privada, manifestando solidariedade diante de sua perda pessoal, repudiando a conduta do funcionário e apresentando seus esclarecimentos.



Com o avanço da repercussão do caso, as acusações públicas contra a escola se intensificaram, incluindo associações a ideologias extremistas, por meio de expressões como “fascista” e “cúmplice de crimes”, além de manifestações de terceiros com teor de ameaça e incitação à violência, gerando preocupação com a segurança da comunidade escolar.



É fundamental esclarecer que as medidas judiciais adotadas pela SIS decorreram da escalada de acusações e manifestações ameaçadoras direcionadas à instituição e à sua comunidade. As investigações, diligências e demais providências processuais são conduzidas exclusivamente pelas autoridades competentes, conforme os procedimentos legais aplicáveis.



Vale ressaltar que a SIS também não possui alinhamento político-partidário. Nossa atuação é orientada por princípios educacionais, pelo respeito à diversidade de opiniões e pela convivência democrática. O episódio em questão não representa um posicionamento político da escola.



Por princípio, evitamos confrontos públicos e não divulgamos nossos protocolos de segurança, compartilhando informações dessa natureza apenas com a comunidade escolar, de forma privada e quando necessário.



Seguimos comprometidos com a transparência, a proteção de nossos alunos e o respeito aos procedimentos legais em andamento. Reforçamos a nossa solidariedade à família enlutada."