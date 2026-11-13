Escola Suíço-Brasileira responde a processo movido pelo humorista, mas o funcionário foi mandado emboraDivulgação
A Escola Suíço-Brasileira Rio de Janeiro demitiu o funcionário que debochou da morte do filho de 9 anos do humorista e roteirista Vinícius Antunes, conhecido como Cacofonias. A criança foi atropelada por um ônibus enquanto andava de bicicleta elétrica na Tijuca, Zona Norte do Rio, em março deste ano.
A informação foi confirmada pela própria instituição nesta sexta-feira (13). Segundo a escola, assim que tomou conhecimento do caso, convocou o funcionário para prestar esclarecimentos, determinou seu afastamento imediato e instaurou procedimentos internos de apuração, que resultaram em seu desligamento.
Nas redes sociais, o funcionário publicou os comentários "Seu filho vai bem, babaca?" e "Petista bão é petista lacrado no caixão". Vinícius contou que identificou o perfil pessoal do homem e, ao descobrir que ele trabalhava na escola, decidiu entrar em contato com a instituição.
A escola também esclareceu que as medidas legais adotadas contra Vinícius Antunes foram motivadas pela escalada de acusações e ataques públicos direcionados à instituição nas redes sociais, incluindo associações a ideologias extremistas e manifestações de terceiros com teor de ameaça e incitação à violência.
Cacofonias critica condução do processo
Ele criticou a abordagem e ressaltou que a mãe é viúva, mora sozinha e toma medicamentos para depressão. Além disso, ela enfrenta um momento delicado após a morte do neto.
Processo judicial
"Eu só queria comunicar à escola de uma pessoa para eles averiguarem se era perigosa ou não. E como eu descobri que era em um colégio que trabalha com crianças, eu fiquei alarmado, fiquei de fato preocupado. Avisei à escola pelo Instagram e ela me bloqueou. Eu liguei e pararam de me atender. Aí a escola me mandou um e-mail falando que nenhuma criança corre perigo. Baseado em quê?", questionou Vinicius.
Leia a nota da Escola Suíço-Brasileira Rio de Janeiro na íntegra
Assim que tomou conhecimento dos fatos, a escola convocou o colaborador para prestar esclarecimentos, determinou seu afastamento imediato e instaurou procedimentos internos de apuração. O profissional não integra mais o quadro de funcionários da instituição.
A escola teve conhecimento do episódio por meio de publicações nas redes sociais, sem registro anterior de contato privado do influenciador por seus canais oficiais. Entre os conteúdos publicados, houve o compartilhamento de um vídeo institucional contendo imagens e nomes de alunos menores de idade, utilizados fora de seu contexto educacional.
Como medida preventiva de proteção dos estudantes, a SIS bloqueou o perfil do influenciador nas redes sociais. Em paralelo, a SIS encaminhou-lhe uma comunicação privada, manifestando solidariedade diante de sua perda pessoal, repudiando a conduta do funcionário e apresentando seus esclarecimentos.
Com o avanço da repercussão do caso, as acusações públicas contra a escola se intensificaram, incluindo associações a ideologias extremistas, por meio de expressões como “fascista” e “cúmplice de crimes”, além de manifestações de terceiros com teor de ameaça e incitação à violência, gerando preocupação com a segurança da comunidade escolar.
É fundamental esclarecer que as medidas judiciais adotadas pela SIS decorreram da escalada de acusações e manifestações ameaçadoras direcionadas à instituição e à sua comunidade. As investigações, diligências e demais providências processuais são conduzidas exclusivamente pelas autoridades competentes, conforme os procedimentos legais aplicáveis.
Vale ressaltar que a SIS também não possui alinhamento político-partidário. Nossa atuação é orientada por princípios educacionais, pelo respeito à diversidade de opiniões e pela convivência democrática. O episódio em questão não representa um posicionamento político da escola.
Por princípio, evitamos confrontos públicos e não divulgamos nossos protocolos de segurança, compartilhando informações dessa natureza apenas com a comunidade escolar, de forma privada e quando necessário.
Seguimos comprometidos com a transparência, a proteção de nossos alunos e o respeito aos procedimentos legais em andamento. Reforçamos a nossa solidariedade à família enlutada."
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