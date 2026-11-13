Sem casos confirmados, Rio das Ostras reforça alerta contra MpoxFoto: Ilustração/Freepik
Em 2026, até esta sexta-feira (13), foram confirmados por exames laboratoriais 382 casos da doença no estado. Desse total, 124 foram registrados entre 1º de janeiro e 12 de setembro, período anterior à Semana Epidemiológica (SE) 37. Outros 258 casos foram confirmados entre 13 de setembro e 13 de novembro, a partir da SE 37.
A proporção de casos confirmados em relação ao total de notificações também aumentou: passou de 23,6% no período anterior à SE 37 para 49,5% a partir dessa semana epidemiológica.
Entre os pacientes com diagnóstico confirmado, 55 precisaram de internação hospitalar. A proporção de hospitalizações foi de 13,7% no período anterior à SE 37 e de 14,7% no período seguinte.
A idade média dos pacientes infectados é de 33,8 anos. O município do Rio de Janeiro concentra 71,2% dos casos confirmados em todo o estado.
RJ capacita 500 profissionais de saúde
Nas últimas semanas, a Vigilância Epidemiológica do estado vem acompanhando o aumento de casos confirmados de Mpox, infecção que provoca erupções e lesões na pele. A maior concentração de registros está no município do Rio.
"Os dados não indicam que haja uma epidemia, mas o aumento de casos nos leva a uma maior atenção, observando essa tendência", explica Galliez.
Vacina para grupos específicos
O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.
A SES-RJ aguarda o envio de novos imunizantes pelo Ministério da Saúde. A distribuição às cidades é feita mediante avaliação técnica, considerando o cenário epidemiológico local, as solicitações das secretarias municipais de Saúde e a disponibilidade de doses em estoque.
Prevenção e cuidados
A maioria dos pacientes apresenta sintomas leves ou moderados. O tratamento é baseado em cuidados clínicos de suporte, com foco no alívio dos sintomas, na prevenção e no controle de possíveis complicações e na redução do risco de sequelas.
Entre as recomendações estão:
- Evitar contato físico direto com lesões de pessoas com suspeita ou confirmação da doença;
- Suspender contatos íntimos e relações sexuais diante de sinais ou sintomas suspeitos, até a avaliação de um profissional de saúde;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, roupas de cama e vestimentas, que possam estar contaminados;
- Procurar atendimento em uma unidade de saúde ao identificar lesões suspeitas, principalmente nas regiões genital, anal e oral ou em outras partes do corpo, mesmo na ausência de febre ou aumento dos gânglios linfáticos.
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