Sem casos confirmados, Rio das Ostras reforça alerta contra Mpox - Foto: Ilustração/Freepik

Sem casos confirmados, Rio das Ostras reforça alerta contra MpoxFoto: Ilustração/Freepik

Publicado 13/11/2026 20:37

O estado do Rio de Janeiro registrou a primeira morte por Mpox confirmada no país. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (13). O paciente estava internado no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na capital.

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Em 2026, até esta sexta-feira (13), foram confirmados por exames laboratoriais 382 casos da doença no estado. Desse total, 124 foram registrados entre 1º de janeiro e 12 de setembro, período anterior à Semana Epidemiológica (SE) 37. Outros 258 casos foram confirmados entre 13 de setembro e 13 de novembro, a partir da SE 37.



A proporção de casos confirmados em relação ao total de notificações também aumentou: passou de 23,6% no período anterior à SE 37 para 49,5% a partir dessa semana epidemiológica.



Entre os pacientes com diagnóstico confirmado, 55 precisaram de internação hospitalar. A proporção de hospitalizações foi de 13,7% no período anterior à SE 37 e de 14,7% no período seguinte.



A idade média dos pacientes infectados é de 33,8 anos. O município do Rio de Janeiro concentra 71,2% dos casos confirmados em todo o estado. Em 2026, até esta sexta-feira (13), foram confirmados por exames laboratoriais 382 casos da doença no estado. Desse total, 124 foram registrados entre 1º de janeiro e 12 de setembro, período anterior à Semana Epidemiológica (SE) 37. Outros 258 casos foram confirmados entre 13 de setembro e 13 de novembro, a partir da SE 37.A proporção de casos confirmados em relação ao total de notificações também aumentou: passou de 23,6% no período anterior à SE 37 para 49,5% a partir dessa semana epidemiológica.Entre os pacientes com diagnóstico confirmado, 55 precisaram de internação hospitalar. A proporção de hospitalizações foi de 13,7% no período anterior à SE 37 e de 14,7% no período seguinte.A idade média dos pacientes infectados é de 33,8 anos. O município do Rio de Janeiro concentra 71,2% dos casos confirmados em todo o estado.

RJ capacita 500 profissionais de saúde

Cerca de 500 médicos e enfermeiros de diferentes municípios fluminenses participaram, na quinta-feira (12), de uma capacitação sobre o atendimento e os cuidados a pacientes com suspeita de Mpox. Promovido pela SES-RJ, o treinamento foi direcionado a profissionais que atuam na vigilância epidemiológica e em unidades de saúde de diferentes níveis de complexidade, como serviços de pronto atendimento e unidades básicas.

O encontro foi realizado de forma virtual e conduzido pelo infectologista Rafael Galliez, médico do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, vinculado à SES-RJ. Durante a capacitação, foram abordados temas como diagnóstico, manejo clínico e prevenção da doença.



Nas últimas semanas, a Vigilância Epidemiológica do estado vem acompanhando o aumento de casos confirmados de Mpox, infecção que provoca erupções e lesões na pele. A maior concentração de registros está no município do Rio.



"Os dados não indicam que haja uma epidemia, mas o aumento de casos nos leva a uma maior atenção, observando essa tendência", explica Galliez.



Vacina para grupos específicos

No início de novembro, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de duas mil doses da vacina contra a Mpox para distribuição pela SES-RJ ao município do Rio de Janeiro.

A imunização é indicada para públicos específicos com maior risco de exposição ou agravamento da doença: profissionais de laboratório que trabalham com Orthopoxvírus; pessoas vivendo com HIV/Aids em situação de imunossupressão; e indivíduos que tiveram contato direto de médio ou alto risco com pessoas suspeitas ou confirmadas para Mpox, após avaliação da vigilância em saúde.



O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.



A SES-RJ aguarda o envio de novos imunizantes pelo Ministério da Saúde. A distribuição às cidades é feita mediante avaliação técnica, considerando o cenário epidemiológico local, as solicitações das secretarias municipais de Saúde e a disponibilidade de doses em estoque.

Prevenção e cuidados

A principal orientação das autoridades de saúde é evitar contato físico direto com pessoas que apresentem sinais suspeitos da infecção, especialmente lesões na pele ou nas mucosas.

A quantidade de lesões varia de acordo com cada paciente. Embora sejam mais frequentes no rosto, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, elas podem surgir em qualquer parte do corpo, inclusive nos órgãos genitais.



A maioria dos pacientes apresenta sintomas leves ou moderados. O tratamento é baseado em cuidados clínicos de suporte, com foco no alívio dos sintomas, na prevenção e no controle de possíveis complicações e na redução do risco de sequelas.



Entre as recomendações estão:



- Evitar contato físico direto com lesões de pessoas com suspeita ou confirmação da doença;

- Suspender contatos íntimos e relações sexuais diante de sinais ou sintomas suspeitos, até a avaliação de um profissional de saúde;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, roupas de cama e vestimentas, que possam estar contaminados;

- Procurar atendimento em uma unidade de saúde ao identificar lesões suspeitas, principalmente nas regiões genital, anal e oral ou em outras partes do corpo, mesmo na ausência de febre ou aumento dos gânglios linfáticos.









