Os visitantes de um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro puderam participar de uma vivência cultural - Divulgação/Parque Bondinho

Os visitantes de um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro puderam participar de uma vivência culturalDivulgação/Parque Bondinho

Publicado 13/11/2026 21:49 | Atualizado 13/11/2026 21:49

Parque Bondinho Pão de Açúcar recebeu, na sexta-feira (13), o Grupo Cultural Filhos da Marambaia para uma programação especial em celebração ao Mês da Consciência Negra. A atividade, realizada no Espaço Maria Ercília, no Morro da Urca, promoveu uma vivência sobre a cultura quilombola e as tradições afro-brasileiras, com apresentação de jongo, e roda conversas sobre memória, identidade e território.

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A programação começou com um diálogo sobre a história da comunidade quilombola da Ilha da Marambaia, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Com um passado marcado pela escravidão, a ilha foi utilizada, no século XIX, como entreposto e local de recuperação de pessoas escravizadas. Atualmente, abriga uma comunidade remanescente de quilombo que preserva suas raízes e manifestações culturais.



Após a conversa, os participantes acompanharam uma roda de jongo, com oportunidade de conhecer e compartilhar saberes mantidos pela comunidade. A atividade terminou com uma apresentação artística que levou ao Morro da Urca ritmos, movimentos e expressões transmitidos entre gerações.



A iniciativa teve como proposta ampliar a visibilidade das tradições negras e estimular reflexões sobre ancestralidade, resistência quilombola, representatividade e respeito à diversidade cultural.



O diretor de Relações Institucionais, Compliance e Sustentabilidade do Grupo Iter, responsável pela gestão do Parque Bondinho, Paulo Gontijo, destacou a importância de aproximar os visitantes de histórias e conhecimentos ligados à formação da sociedade brasileira.



“O Parque Bondinho é um espaço de convivência, lazer e entretenimento para todos os públicos, mas também de encontros que nos conectam com as pessoas e com as histórias que fazem parte da nossa sociedade. Receber o Grupo Filhos da Marambaia durante o Mês da Consciência Negra é uma oportunidade de dar visibilidade a vozes, memórias e tradições que merecem ser conhecidas e valorizadas”, afirmou.



O Grupo Cultural Filhos da Marambaia atua na preservação e difusão da herança afro-brasileira e caiçara da Ilha da Marambaia. O coletivo reúne diferentes gerações em atividades como jongo, samba de roda, dança afro, capoeira e contação de histórias, com foco no fortalecimento da identidade quilombola e na transmissão de saberes tradicionais.



A atividade também contou com a participação do Instituto Moleque Mateiro, responsável pelo planejamento e pela mediação pedagógica. A proposta colocou integrantes da comunidade quilombola no centro da experiência, resgatando tradições locais, vínculos comunitários e valorizando seus conhecimentos e reconhecendo a diversidade cultural como parte da identidade brasileira.