Setur-RJ e TurisRio reúnem 14 coexpositores na 38ª edição do Festuris ? Festival de Turismo de Gramado Divulgação/ Setur-RJ
O estado está representado na feira por 14 coexpositores, entre atrativos turísticos, secretarias municipais, empresas de receptivo, operadoras e meios de hospedagem. A proposta é apresentar ao mercado da Região Sul opções de passeios que vão além do turismo de sol e praia, com roteiros pelas regiões serranas, experiências culturais, ecoturismo e turismo rural.
Para isso, o estande da Secretaria de Estado de Turismo do RJ e TurisRio conta com um mapa interativo das 12 regiões turísticas do estado. O espaço também reúne materiais de divulgação da rede hoteleira e representantes de municípios do interior, como Miguel Pereira, Maricá e Engenheiro Paulo de Frontin.
Durante o primeiro dia do evento, o secretário estadual de Turismo, Lucas Alves, visitou os estandes de Maricá e Petrópolis, que participam com espaços próprios, além da área do Grupo Iter, responsável pela gestão do Parque Bondinho Pão de Açúcar.
Segundo o secretário, a participação na feira busca ampliar as conexões comerciais com agentes de viagens e operadores do Sul do país, considerado um mercado estratégico para a atração de visitantes.
"O Rio Grande do Sul e toda a Região Sul representam mercados emissores estratégicos e altamente qualificados para o Rio de Janeiro, tanto para o lazer na capital quanto para os nossos destinos de serra, Costa Verde e Costa do Sol", afirmou.
Novas atrações turísticas
A atração divide espaço com outros empreendimentos já conhecidos pelos visitantes, como o Parque Bondinho Pão de Açúcar, o Roxy Dinner Show, o AquaRio e o Na Favela Turismo.
Conectividade aérea
A previsão é que a malha aérea fluminense cresça 6,3% em 2026, acima da média nacional, chegando a 251 voos diários com origem no estado. Desse total, 202 serão domésticos e 49 internacionais.
O Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, encerrou 2025 com 17,5 milhões de passageiros e projeta receber 19,4 milhões em 2026. O terminal tem capacidade para movimentar até 37 milhões de passageiros por ano.
O governo estadual também realizou ações comerciais em países europeus, como França, Itália e Portugal, para atrair novas operações e ampliar a chegada de visitantes estrangeiros.
Turismo impulsiona geração de empregos
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