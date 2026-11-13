Setur-RJ e TurisRio reúnem 14 coexpositores na 38ª edição do Festuris ? Festival de Turismo de Gramado - Divulgação/ Setur-RJ

Setur-RJ e TurisRio reúnem 14 coexpositores na 38ª edição do Festuris ? Festival de Turismo de Gramado Divulgação/ Setur-RJ

Publicado 13/11/2026 22:10

Conhecido internacionalmente pelas praias e pelos cartões-postais da capital , o Rio de Janeiro quer mostrar que tem muito mais a oferecer aos turistas. A diversidade de destinos do estado é o destaque da participação fluminense na 38ª edição do Festuris – Festival de Turismo de Gramado, realizada nesta sexta-feira (13) e neste sábado (14), no Serra Park, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

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O estado está representado na feira por 14 coexpositores, entre atrativos turísticos, secretarias municipais, empresas de receptivo, operadoras e meios de hospedagem. A proposta é apresentar ao mercado da Região Sul opções de passeios que vão além do turismo de sol e praia, com roteiros pelas regiões serranas, experiências culturais, ecoturismo e turismo rural.



Para isso, o estande da Secretaria de Estado de Turismo do RJ e TurisRio conta com um mapa interativo das 12 regiões turísticas do estado. O espaço também reúne materiais de divulgação da rede hoteleira e representantes de municípios do interior, como Miguel Pereira, Maricá e Engenheiro Paulo de Frontin.



Durante o primeiro dia do evento, o secretário estadual de Turismo, Lucas Alves, visitou os estandes de Maricá e Petrópolis, que participam com espaços próprios, além da área do Grupo Iter, responsável pela gestão do Parque Bondinho Pão de Açúcar.



Segundo o secretário, a participação na feira busca ampliar as conexões comerciais com agentes de viagens e operadores do Sul do país, considerado um mercado estratégico para a atração de visitantes.



"O Rio Grande do Sul e toda a Região Sul representam mercados emissores estratégicos e altamente qualificados para o Rio de Janeiro, tanto para o lazer na capital quanto para os nossos destinos de serra, Costa Verde e Costa do Sol", afirmou. O estado está representado na feira por 14 coexpositores, entre atrativos turísticos, secretarias municipais, empresas de receptivo, operadoras e meios de hospedagem. A proposta é apresentar ao mercado da Região Sul opções de passeios que vão além do turismo de sol e praia, com roteiros pelas regiões serranas, experiências culturais, ecoturismo e turismo rural.Para isso, o estande da Secretaria de Estado de Turismo do RJ e TurisRio conta com um mapa interativo das 12 regiões turísticas do estado. O espaço também reúne materiais de divulgação da rede hoteleira e representantes de municípios do interior, como Miguel Pereira, Maricá e Engenheiro Paulo de Frontin.Durante o primeiro dia do evento, o secretário estadual de Turismo, Lucas Alves, visitou os estandes de Maricá e Petrópolis, que participam com espaços próprios, além da área do Grupo Iter, responsável pela gestão do Parque Bondinho Pão de Açúcar.Segundo o secretário, a participação na feira busca ampliar as conexões comerciais com agentes de viagens e operadores do Sul do país, considerado um mercado estratégico para a atração de visitantes."O Rio Grande do Sul e toda a Região Sul representam mercados emissores estratégicos e altamente qualificados para o Rio de Janeiro, tanto para o lazer na capital quanto para os nossos destinos de serra, Costa Verde e Costa do Sol", afirmou.

Novas atrações turísticas

Além da diversidade de destinos, o estado apresenta na feira novos produtos voltados ao entretenimento. Entre as novidades está o Rio Samba Bus, um passeio panorâmico em ônibus abertos que percorre pontos turísticos da capital ao som de música, combinando turismo e cultura.



A atração divide espaço com outros empreendimentos já conhecidos pelos visitantes, como o Parque Bondinho Pão de Açúcar, o Roxy Dinner Show, o AquaRio e o Na Favela Turismo.

Conectividade aérea

A ampliação da oferta turística também depende do aumento da conectividade aérea. No dia 10 de novembro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o Projeto de Lei 8.227/26, de autoria do Poder Executivo, que prevê o diferimento do ICMS sobre o querosene de aviação (QAV) por cinco anos e equipara o abastecimento de voos internacionais à exportação, permitindo a manutenção de créditos tributários pelas companhias aéreas.

A medida se soma à manutenção da alíquota reduzida de 7% do QAV até abril de 2027. De acordo com o governo estadual, a política busca aumentar a competitividade do Rio na disputa por novas rotas aéreas.



A previsão é que a malha aérea fluminense cresça 6,3% em 2026, acima da média nacional, chegando a 251 voos diários com origem no estado. Desse total, 202 serão domésticos e 49 internacionais.



O Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, encerrou 2025 com 17,5 milhões de passageiros e projeta receber 19,4 milhões em 2026. O terminal tem capacidade para movimentar até 37 milhões de passageiros por ano.



O governo estadual também realizou ações comerciais em países europeus, como França, Itália e Portugal, para atrair novas operações e ampliar a chegada de visitantes estrangeiros.

Turismo impulsiona geração de empregos

O crescimento do setor também aparece no mercado de trabalho. Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), citados pelo governo estadual, apontam que o turismo fluminense ocupa a segunda posição no ranking nacional de geração de empregos formais.

Nos últimos três anos, foram criados 26,6 mil postos de trabalho no setor. A interiorização das atividades turísticas é uma das estratégias do estado para ampliar os destinos visitados, movimentar a economia de diferentes municípios e gerar novas oportunidades de emprego.