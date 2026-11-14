Passageiros do BRT deitaram no chão da estação e carro ficou com marcas de tiros, no TanqueReprodução / Redes Sociais
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversas pessoas deitadas no chão da Estação do BRT do Tanque. Nas imagens, é possível ouvir o som das balas sendo disparadas. Passageiros de um ônibus também precisaram se abaixar para se proteger dos tiros.
Em outro vídeo, o motorista de um ônibus relatou ter deixado o coletivo, que nas imagens aparece com as portas abertas, para se abrigar em um local seguro: “A bala comendo". Bagulho doido. Saí até do ônibus”. Ele chega a avisar a outro motorista sobre o tiroteio: “Sai do ônibus, a bala está comendo”.
Na comunidade do Renascer, um carro, um Volkswagen T-Cross cinza, ficou tomado de marcas de tiros. Apenas no para-brisa, ao menos 17 disparos podem ser contabilizados, pelas imagens. Outros furos também atingiram a lataria e o vidro traseiro. Até o momento não há informações sobre feridos.
Segundo relatos, o ataque foi coordenado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. A região é alvo de constantes disputas territoriais entre os traficantes e milicianos, que tradicionalmente dominam a área.
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'Rio em disputa': caminhos contra facções e milícias
José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), destaca que o ponto de partida para o enfrentamento é trabalhar a segurança pública como uma ciência e não apenas como forma de combate. Segundo ele, o setor pode ser comparado a uma caixa de ferramentas, onde cabem diversos recursos.
“O único modo que temos é pegar policiais e mandar trocar tiros com criminosos. Em consequência disso, temos a polícia que mais mata e a que mais morre no mundo. A gente nunca conseguiu reduzir índices de violência e criminalidade no Rio assim. Costumo comparar a segurança pública como uma caixa de ferramentas, que tem vários recursos. Um deles é a polícia, que serve para reprimir, investigar e quebrar o domínio territorial armado, mas não é a única ferramenta. Temos que fornecer serviços, como geração de emprego e renda, e quebrar a narcoeconomia que existe nas comunidades”, conta.
Impedir a entrada de drogas e armas
Investimento em políticas públicas
O co-coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, Infância, Juventude e Serviço Social (Nudiss) complementa que o uso de drogas deveria começar a ser tratado pelo setor de saúde e não mais pela segurança pública, sendo essa uma possível solução para o fim do tráfico.
“É necessário que o estado invista massivamente em políticas de qualidade, como saúde, educação e habitação. Penso que uma forma eficaz de enfrentamento ao poder do tráfico de drogas, é promover uma política que descriminaliza e a legaliza. A gente faz com que o problema saia da segurança pública e passe para saúde. Enfrentar de maneira séria, sobretudo deslocando de setor, ao meu ver, é um caminho mais robusto. Não se resolve problemas mais complexos com coisas simples”, diz.
Retomada de territórios
Para o capitão veterano do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Rodrigo Pimentel, entre as ações que o governo pode ter para combater o crime no Rio, a mais importante é evitar que facções dominem os territórios.
“São importantes medidas, mas, o maior problema visível ao pobre da periferia é ter uma barricada na porta da sua casa. E dividir a sua receita com a facção. A origem do dinheiro está no território", atestou Pimentel em recente postagem nas redes sociais.
A iniciativa se tornou uma estratégia para desarticular as estruturas econômicas, operacionais e territoriais que sustentam grupos criminosos no país. A proposta tem como objetivo articular investimentos e ações entre a União, estados e municípios, combinando instrumentos de investigação para atingir cadeias de comando e o financeiro das facções.
Retomada de bens e dinheiro de quadrilhas
A normativa define facção criminosa como o “agrupamento de três ou mais pessoas que emprega violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, intimidar populações ou autoridades ou atacar serviços, infraestrutura ou equipamentos essenciais.”
Com o texto, lideranças conectadas a esses crimes deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão de pena também ficou mais restrita, com a exigência, em alguns casos, de até 85% do cumprimento em regime fechado. A norma ainda retirou o direito de voto de detentos que, mesmo sem condenação definitiva, estejam comprovadamente associados a organizações criminosas.
A lei ampliou as formas de bloqueio e apreensão de bens usados pelo crime organizado, o que inclui dinheiro, imóveis, participação em empresas e ativos digitais - como criptomoedas. O texto permite que órgãos de controle compartilhem informações para localizar tais bens e autoriza a perda do patrimônio de envolvidos, mesmo sem condenação criminal.
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