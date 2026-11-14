Passageiros do BRT deitaram no chão da estação e carro ficou com marcas de tiros, no Tanque - Reprodução / Redes Sociais

Passageiros do BRT deitaram no chão da estação e carro ficou com marcas de tiros, no TanqueReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/11/2026 08:38

Moradores da comunidade do Renascer, no Tanque, na Zona Sudoeste do Rio , viveram uma noite de terror, nesta sexta-feira (13). Um ataque de traficantes do Comando Vermelho (CV) provocou um intenso tiroteio que assustou quem passava pela região. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para atendimento no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversas pessoas deitadas no chão da Estação do BRT do Tanque. Nas imagens, é possível ouvir o som das balas sendo disparadas. Passageiros de um ônibus também precisaram se abaixar para se proteger dos tiros.



Em outro vídeo, o motorista de um ônibus relatou ter deixado o coletivo, que nas imagens aparece com as portas abertas, para se abrigar em um local seguro: “A bala comendo". Bagulho doido. Saí até do ônibus”. Ele chega a avisar a outro motorista sobre o tiroteio: “Sai do ônibus, a bala está comendo”.



Na comunidade do Renascer, um carro, um Volkswagen T-Cross cinza, ficou tomado de marcas de tiros. Apenas no para-brisa, ao menos 17 disparos podem ser contabilizados, pelas imagens. Outros furos também atingiram a lataria e o vidro traseiro. Até o momento não há informações sobre feridos. Leia mais! Operação da PM no Campinho e no Fubá deixa cinco mortos Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversas pessoas deitadas no chão da Estação do BRT do Tanque. Nas imagens, é possível ouvir o som das balas sendo disparadas. Passageiros de um ônibus também precisaram se abaixar para se proteger dos tiros.Em outro vídeo, o motorista de um ônibus relatou ter deixado o coletivo, que nas imagens aparece com as portas abertas, para se abrigar em um local seguro: “A bala comendo". Bagulho doido. Saí até do ônibus”. Ele chega a avisar a outro motorista sobre o tiroteio: “Sai do ônibus, a bala está comendo”.Na comunidade do Renascer, um carro, um Volkswagen T-Cross cinza, ficou tomado de marcas de tiros. Apenas no para-brisa, ao menos 17 disparos podem ser contabilizados, pelas imagens. Outros furos também atingiram a lataria e o vidro traseiro. Até o momento não há informações sobre feridos.

A Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar a ocorrência. No interior da comunidade, encontraram o veículo com marcas de tiros. Segundo a corporação, o carro possuía divergências de identificação, sendo apreendido.

De acordo com a PM, duas pessoas foram feridas durante o tiroteio e deram entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge. As identificações não foram divulgadas mas sabe se que se tratam de uma mulher de 20 anos e um homem de 62 anos. Segundo a direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge, as duas vítimas estão em estado de saúde estavel. A ocorrência é investigada pela 41ªDP (Tanque).



Segundo relatos, o ataque foi coordenado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. A região é alvo de constantes disputas territoriais entre os traficantes e milicianos, que tradicionalmente dominam a área.

Prisão por furto na Taquara

Na noite desta sexta-feira (13), agentes da Operação Segurança Presente prenderam um homem após furto a um estabelecimento comercial na Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, com ele, foram apreendidos fios, alicate e faca.

'Rio em disputa': caminhos contra facções e milícias





José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), destaca que o ponto de partida para o enfrentamento é trabalhar a segurança pública como uma ciência e não apenas como forma de combate. Segundo ele, o setor pode ser comparado a uma caixa de ferramentas, onde cabem diversos recursos.



“O único modo que temos é pegar policiais e mandar trocar tiros com criminosos. Em consequência disso, temos a polícia que mais mata e a que mais morre no mundo. A gente nunca conseguiu reduzir índices de violência e criminalidade no Rio assim. Costumo comparar a segurança pública como uma caixa de ferramentas, que tem vários recursos. Um deles é a polícia, que serve para reprimir, investigar e quebrar o domínio territorial armado, mas não é a única ferramenta. Temos que fornecer serviços, como geração de emprego e renda, e quebrar a narcoeconomia que existe nas comunidades”, conta. Em meio aos desafios diários enfrentados pelas forças de segurança do estado, como táticas de guerrilhas e expansão crescente de facções, é possível solucionar o problema do crime organizado? Especialistas apontam a necessidade de investimentos em políticas de segurança pública, educação, cultura e saúde, como mostra o quinto e último capítulo da série especial do O DIA Rio em disputa José Ricardo Bandeira, presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina (Inscrim), destaca que o ponto de partida para o enfrentamento é trabalhar a segurança pública como uma ciência e não apenas como forma de combate. Segundo ele, o setor pode ser comparado a uma caixa de ferramentas, onde cabem diversos recursos.“O único modo que temos é pegar policiais e mandar trocar tiros com criminosos. Em consequência disso, temos a polícia que mais mata e a que mais morre no mundo. A gente nunca conseguiu reduzir índices de violência e criminalidade no Rio assim. Costumo comparar a segurança pública como uma caixa de ferramentas, que tem vários recursos. Um deles é a polícia, que serve para reprimir, investigar e quebrar o domínio territorial armado, mas não é a única ferramenta. Temos que fornecer serviços, como geração de emprego e renda, e quebrar a narcoeconomia que existe nas comunidades”, conta.

Impedir a entrada de drogas e armas

Bandeira também defende a necessidade de cooperação entre os governos estadual e federal para impedir que drogas, armas e munições cheguem nas mãos de criminosos. Levantamentos da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Munições (Cfae), da Polícia Civil, já apontaram que as principais rotas de entrada de armamentos no país são as fronteiras com o Paraguai e com países da região amazônica, como Colômbia e Venezuela. Para o especialista, a tentativa de expansão do Comando Vermelho pela Zona Sudoeste do Rio é uma forma de facilitar o acesso às mercadorias ilegais devido à aproximação com vias expressas.

Investimento em políticas públicas

Especialistas apontam, ainda, que, para combater o crime organizado, o foco deve ser pensar nas crianças e adolescentes. Segundo Fábio Simas, professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), a maior parte dos jovens que ingressam em organizações criminosas é formada pelos que não tiveram acesso à políticas públicas.



O co-coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, Infância, Juventude e Serviço Social (Nudiss) complementa que o uso de drogas deveria começar a ser tratado pelo setor de saúde e não mais pela segurança pública, sendo essa uma possível solução para o fim do tráfico.



“É necessário que o estado invista massivamente em políticas de qualidade, como saúde, educação e habitação. Penso que uma forma eficaz de enfrentamento ao poder do tráfico de drogas, é promover uma política que descriminaliza e a legaliza. A gente faz com que o problema saia da segurança pública e passe para saúde. Enfrentar de maneira séria, sobretudo deslocando de setor, ao meu ver, é um caminho mais robusto. Não se resolve problemas mais complexos com coisas simples”, diz.

Retomada de territórios

Em maio, como forma de enfrentar as organizações criminosas, o governo federal lançou o Programa Brasil Contra o Crime Organizado, estruturado em quatro eixos estratégicos: asfixia financeira, sistema prisional, esclarecimento de homicídios e combate ao tráfico de armas.



Para o capitão veterano do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Rodrigo Pimentel, entre as ações que o governo pode ter para combater o crime no Rio, a mais importante é evitar que facções dominem os territórios.



“São importantes medidas, mas, o maior problema visível ao pobre da periferia é ter uma barricada na porta da sua casa. E dividir a sua receita com a facção. A origem do dinheiro está no território", atestou Pimentel em recente postagem nas redes sociais.



A iniciativa se tornou uma estratégia para desarticular as estruturas econômicas, operacionais e territoriais que sustentam grupos criminosos no país. A proposta tem como objetivo articular investimentos e ações entre a União, estados e municípios, combinando instrumentos de investigação para atingir cadeias de comando e o financeiro das facções.

Retomada de bens e dinheiro de quadrilhas

Em março, o Governo Federal sancionou a Lei Antifacção, que estabelece penas mais severas para líderes de facções e milícias, como reclusão de 20 a 40 anos, e cria mecanismos para asfixiar os setores financeiros, logísticos e materiais dos grupos.



A normativa define facção criminosa como o “agrupamento de três ou mais pessoas que emprega violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, intimidar populações ou autoridades ou atacar serviços, infraestrutura ou equipamentos essenciais.”



Com o texto, lideranças conectadas a esses crimes deixam de ter benefícios como anistia e indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão de pena também ficou mais restrita, com a exigência, em alguns casos, de até 85% do cumprimento em regime fechado. A norma ainda retirou o direito de voto de detentos que, mesmo sem condenação definitiva, estejam comprovadamente associados a organizações criminosas.



A lei ampliou as formas de bloqueio e apreensão de bens usados pelo crime organizado, o que inclui dinheiro, imóveis, participação em empresas e ativos digitais - como criptomoedas. O texto permite que órgãos de controle compartilhem informações para localizar tais bens e autoriza a perda do patrimônio de envolvidos, mesmo sem condenação criminal.