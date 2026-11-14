Suspeito usou uma réplica de pistola para realizar o rouboDivulgação / PMERJ

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Manuella Viegas
Um carro roubado foi recuperado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, na noite desta sexta-feira (13). Na ação, agentes da Polícia Militar prenderam um homem, que chegou a tentar fugir, mas os agentes o alcançaram. A identificação dele não foi divulgada.

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De acordo com a corporação, após cerco tático, o suspeito perdeu o controle do veículo, colidiu contra uma árvore e tentou fugir a pé, mas foi detido. As vítimas o reconheceram como autor do roubo.

Com ele, os agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam um simulacro de pistola e uma arma de choque. A ocorrência foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que ficará responsável pelas investigações.

Prisão por furto na Taquara

Também na noite desta sexta-feira (13), agentes da Operação Segurança Presente prenderam um homem após furto a um estabelecimento comercial na Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, com ele, foram apreendidos fios, alicate e faca.

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A reportagem tenta contato com as defesas dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação. 

Tiroteio promove terror no Tanque

Moradores da comunidade do Renascer, no Tanque, na Zona Sudoeste do Rio, viveram uma noite de terror, também nesta sexta-feira (13). Um ataque de traficantes do Comando Vermelho (CV) provocou um intenso tiroteio que assustou quem passava pela região. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. 

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversas pessoas deitadas no chão da Estação do BRT do Tanque. Nas imagens, é possível ouvir o som das balas sendo disparadas. Passageiros de um ônibus também precisaram se abaixar para se proteger dos tiros.

Em outro vídeo, o motorista de um ônibus relatou ter deixado o coletivo, que nas imagens aparece com as portas abertas, para se abrigar em um local seguro: “A bala comendo". Bagulho doido. Saí até do ônibus”. Ele chega a avisar a outro motorista sobre o tiroteio: “Sai do ônibus, a bala está comendo”.

Na comunidade do Renascer, um carro, um Volkswagen T-Cross cinza, ficou tomado de marcas de tiros. Apenas no para-brisa, ao menos 17 disparos podem ser contabilizados, pelas imagens. Outros furos também atingiram a lataria e o vidro traseiro. Até o momento não há informações sobre feridos.

Segundo relatos, o ataque foi coordenado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. A região é alvo de constantes disputas territoriais entre os traficantes e milicianos, que tradicionalmente dominam a área.

 