Suspeito usou uma réplica de pistola para realizar o rouboDivulgação / PMERJ
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De acordo com a corporação, após cerco tático, o suspeito perdeu o controle do veículo, colidiu contra uma árvore e tentou fugir a pé, mas foi detido. As vítimas o reconheceram como autor do roubo.
Com ele, os agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam um simulacro de pistola e uma arma de choque. A ocorrência foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que ficará responsável pelas investigações.
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Tiroteio promove terror no Tanque
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversas pessoas deitadas no chão da Estação do BRT do Tanque. Nas imagens, é possível ouvir o som das balas sendo disparadas. Passageiros de um ônibus também precisaram se abaixar para se proteger dos tiros.
Em outro vídeo, o motorista de um ônibus relatou ter deixado o coletivo, que nas imagens aparece com as portas abertas, para se abrigar em um local seguro: “A bala comendo". Bagulho doido. Saí até do ônibus”. Ele chega a avisar a outro motorista sobre o tiroteio: “Sai do ônibus, a bala está comendo”.
Na comunidade do Renascer, um carro, um Volkswagen T-Cross cinza, ficou tomado de marcas de tiros. Apenas no para-brisa, ao menos 17 disparos podem ser contabilizados, pelas imagens. Outros furos também atingiram a lataria e o vidro traseiro. Até o momento não há informações sobre feridos.
Segundo relatos, o ataque foi coordenado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. A região é alvo de constantes disputas territoriais entre os traficantes e milicianos, que tradicionalmente dominam a área.
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