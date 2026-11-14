Rede é uma das tradicionais marcas do segmento de beleza no Rio - Divulgação / Werner Coiffeur

Rede é uma das tradicionais marcas do segmento de beleza no Rio Divulgação / Werner Coiffeur

Publicado 14/11/2026 10:56

O Werner Coiffeur está com 227 vagas de emprego abertas para reforçar as equipes de suas unidades em Niterói, Cabo Frio e Búzios, no Rio de Janeiro, além de Teresina, no Piauí, e São Luís, no Maranhão. As oportunidades contemplam diferentes especialidades do setor de beleza, além de funções administrativas e de atendimento ao cliente.





Entre os cargos disponíveis estão manicure (52 vagas), coloração (26), corte (25), recepção (24), nail designer (24), copeira (14), podóloga (10), escova (9), estética (8), depilação (7) e estoquista (7). Também há oportunidades para assistente de cabeleireiro (16), gerente (2), assistente de spa (1), auxiliar administrativo (1) e profissional completo com experiência em maquiagem e penteado (1).



Com cerca de 40 anos de história, a rede é uma das tradicionais marcas do segmento de beleza no Rio de Janeiro. Segundo a empresa, as oportunidades representam uma possibilidade de desenvolvimento profissional e crescimento na carreira.



Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar a inscrição pelo site de talentos do Werner Coiffeur: LEIA MAIS: Portela lança universidade social e abre inscrições para vestibular Entre os cargos disponíveis estão manicure (52 vagas), coloração (26), corte (25), recepção (24), nail designer (24), copeira (14), podóloga (10), escova (9), estética (8), depilação (7) e estoquista (7). Também há oportunidades para assistente de cabeleireiro (16), gerente (2), assistente de spa (1), auxiliar administrativo (1) e profissional completo com experiência em maquiagem e penteado (1).Com cerca de 40 anos de história, a rede é uma das tradicionais marcas do segmento de beleza no Rio de Janeiro. Segundo a empresa, as oportunidades representam uma possibilidade de desenvolvimento profissional e crescimento na carreira.Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar a inscrição pelo site de talentos do Werner Coiffeur: https://talentos.wernercoiffeur.com.br/

Senac RJ oferece curso técnico gratuito na Rocinha

Senac RJ abriu 60 vagas gratuitas para um curso técnico em Administração voltadas para estudantes do Ensino Médio. As aulas terão início em 23 de novembro, no Centro Municipal de Cidadania Rinaldo de Lamare, na Rocinha, na Zona Sul. Todos os matriculados selecionados poderão ter acesso a benefícios do programa Edutec, como bolsa permanência de R$ 400, ficando aptos a receber prêmio de conclusão, na quantia de R$ 1 mil.

As vagas são destinadas a quem esteja cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio no ato da matrícula, nas redes pública ou privada e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ministrado no contraturno, o curso acompanha o calendário escolar. Desta forma, mesmo as turmas que iniciarem ainda neste ano terão férias no período das escolas.



São oferecidas duas turmas gratuitas, cada uma com 30 vagas: no turno da manhã, as aulas serão das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h. As aulas começam em 23 de novembro de 2026. Mais informações estão disponíveis no link https://www.rj.senac.br/curso-tecnico-gratuito. As inscrições podem ser feitas online ou diretamente na unidade.



Os cursos técnicos gratuitos são oferecidos em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ) e estão vinculados ao Juros por Educação, iniciativa que integra o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).