Rede é uma das tradicionais marcas do segmento de beleza no Rio Divulgação / Werner Coiffeur
Entre os cargos disponíveis estão manicure (52 vagas), coloração (26), corte (25), recepção (24), nail designer (24), copeira (14), podóloga (10), escova (9), estética (8), depilação (7) e estoquista (7). Também há oportunidades para assistente de cabeleireiro (16), gerente (2), assistente de spa (1), auxiliar administrativo (1) e profissional completo com experiência em maquiagem e penteado (1).
Com cerca de 40 anos de história, a rede é uma das tradicionais marcas do segmento de beleza no Rio de Janeiro. Segundo a empresa, as oportunidades representam uma possibilidade de desenvolvimento profissional e crescimento na carreira.
Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar a inscrição pelo site de talentos do Werner Coiffeur: https://talentos.wernercoiffeur.com.br/.
Senac RJ oferece curso técnico gratuito na Rocinha
São oferecidas duas turmas gratuitas, cada uma com 30 vagas: no turno da manhã, as aulas serão das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h. As aulas começam em 23 de novembro de 2026. Mais informações estão disponíveis no link https://www.rj.senac.br/curso-tecnico-gratuito. As inscrições podem ser feitas online ou diretamente na unidade.
Os cursos técnicos gratuitos são oferecidos em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ) e estão vinculados ao Juros por Educação, iniciativa que integra o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.