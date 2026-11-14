De acordo com a concessionária, os cancelamentos envolvem operações com destino a Nova YorkArquivo / Divulgação / RioGaleão
A concessionária recomenda que passageiros com viagens marcadas para os Estados Unidos consultem diretamente as companhias aéreas para verificar a situação dos voos antes de se deslocarem ao aeroporto.
Entenda o caso
Mais cedo, o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, informou que técnicos da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) investigavam o problema. A falha levou à suspensão das decolagens em todo o território americano, causando impactos na programação de voos.
Autoridades do governo do presidente Donald Trump afirmaram que, até o momento, não há indícios de ataque criminoso ou terrorista. Markwayne Mullin, do Departamento de Segurança Interna, declarou que a principal suspeita é de uma falha nas telecomunicações. Apesar disso, ressaltou que nenhuma possibilidade foi descartada durante a investigação.
"Não há indícios de que tenha ocorrido um ataque malicioso contra nós. Por enquanto, trata-se apenas de uma falha nas telecomunicações", afirmou Mullin. O representante também procurou afastar comparações com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. "Não é um novo 11 de setembro", declarou.
A interrupção foi a primeira suspensão geral das decolagens em todo o território americano desde janeiro de 2023, quando uma falha em um importante sistema de computadores da FAA provocou a paralisação das operações aéreas. Na ocasião, o problema também afetou a rotina dos aeroportos do país.
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