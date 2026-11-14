De acordo com a concessionária, os cancelamentos envolvem operações com destino a Nova York - Arquivo / Divulgação / RioGaleão

De acordo com a concessionária, os cancelamentos envolvem operações com destino a Nova YorkArquivo / Divulgação / RioGaleão

Publicado 14/11/2026 11:53

A suspensão das decolagens nos Estados Unidos por mais de quatro horas, nesta sexta-feira (13), provocou alterações na programação de voos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, na Zona Norte do Rio . Segundo a Aena, responsável pela administração do terminal, cinco voos previstos para este sábado (14) foram cancelados, sendo dois de chegada e três de partida.

De acordo com a concessionária, os cancelamentos envolvem operações com destino a Nova York. Já os voos procedentes de Houston e Miami seguem programados. Para este sábado, estão previstas três chegadas ao Galeão, vindas dessas duas cidades americanas, enquanto outras duas foram canceladas. Na programação de decolagens da noite, três voos estão mantidos, com destino a Houston e Miami, e dois foram cancelados, ambos para Nova York.

A Aena informou ainda que os quatro voos previstos do Galeão para os Estados Unidos nesta sexta-feira decolaram normalmente, apesar da interrupção no espaço aéreo americano.



A concessionária recomenda que passageiros com viagens marcadas para os Estados Unidos consultem diretamente as companhias aéreas para verificar a situação dos voos antes de se deslocarem ao aeroporto.

Entenda o caso





Mais cedo, o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, informou que técnicos da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) investigavam o problema. A falha levou à suspensão das decolagens em todo o território americano, causando impactos na programação de voos.



Autoridades do governo do presidente Donald Trump afirmaram que, até o momento, não há indícios de ataque criminoso ou terrorista. Markwayne Mullin, do Departamento de Segurança Interna, declarou que a principal suspeita é de uma falha nas telecomunicações. Apesar disso, ressaltou que nenhuma possibilidade foi descartada durante a investigação.



"Não há indícios de que tenha ocorrido um ataque malicioso contra nós. Por enquanto, trata-se apenas de uma falha nas telecomunicações", afirmou Mullin. O representante também procurou afastar comparações com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. "Não é um novo 11 de setembro", declarou.



A interrupção foi a primeira suspensão geral das decolagens em todo o território americano desde janeiro de 2023, quando uma falha em um importante sistema de computadores da FAA provocou a paralisação das operações aéreas. Na ocasião, o problema também afetou a rotina dos aeroportos do país. Os Estados Unidos retomaram as decolagens nesta sexta-feira (13) , após mais de quatro horas de interrupção provocada por uma falha de comunicação que afetou os 22 centros regionais de controle de tráfego aéreo do país. As unidades são responsáveis por orientar aeronaves que estão em rota entre aeroportos americanos.Mais cedo, o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, informou que técnicos da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) investigavam o problema. A falha levou à suspensão das decolagens em todo o território americano, causando impactos na programação de voos.Autoridades do governo do presidente Donald Trump afirmaram que, até o momento, não há indícios de ataque criminoso ou terrorista. Markwayne Mullin, do Departamento de Segurança Interna, declarou que a principal suspeita é de uma falha nas telecomunicações. Apesar disso, ressaltou que nenhuma possibilidade foi descartada durante a investigação."Não há indícios de que tenha ocorrido um ataque malicioso contra nós. Por enquanto, trata-se apenas de uma falha nas telecomunicações", afirmou Mullin. O representante também procurou afastar comparações com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. "Não é um novo 11 de setembro", declarou.A interrupção foi a primeira suspensão geral das decolagens em todo o território americano desde janeiro de 2023, quando uma falha em um importante sistema de computadores da FAA provocou a paralisação das operações aéreas. Na ocasião, o problema também afetou a rotina dos aeroportos do país.