Leandro Assumpção Valentim - Reprodução / Instagram

Leandro Assumpção ValentimReprodução / Instagram

Publicado 14/11/2026 12:29 | Atualizado 15/11/2026 07:35





De acordo com a corporação, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram acionados para prestar apoio ao policial na comunidade do Amorim. Os autores do crime fugiram com a chegada das equipes. Leandro chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. Leia mais! Duas pessoas ficam feridas em tiroteio no Tanque De acordo com a corporação, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram acionados para prestar apoio ao policial na comunidade do Amorim. Os autores do crime fugiram com a chegada das equipes. Leandro chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

O agente já havia sofrido um atentado antes, mas os criminosos não haviam conseguido matá-lo. Após a morte de Leandro, o policiamento foi reforçado na região de Benfica. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que apura a autoria e circunstâncias do crime.

Nas redes sociais, o 6º BPM lamentou a morte do agente. “O 6º BPM se despede, com profunda tristeza, de um irmão de farda que encerrou sua jornada entre nós. A partida de um policial militar deixa uma dor imensa e uma saudade que jamais será apagada. Fica o respeito por sua trajetória, o reconhecimento por sua dedicação e a gratidão por ter honrado a missão de servir e proteger. Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e irmãos de farda neste momento de profunda dor. Sua missão termina na Terra, mas seu legado permanecerá vivo na memória de todos que tiveram a honra de compartilhar essa caminhada. Descanse em paz, guerreiro!”, disse.

A perda de Leandro não foi a única para a família. A irmã dele também morreu ao receber a notícia do falecimento do irmão.

De acordo com informações obtidas pela reportagem de O DIA, a mulher, identificada como Nair Cristina Rodrigues foi ao Hospital Geral de Bonsucesso, para onde o irmão havia sido levado após ser baleado. Quando recebeu a confirmação da morte do policial e teve contato com o corpo, ela passou mal, teve um infarto e precisou de atendimento médico na própria unidade. Apesar dos esforços da equipe de saúde, não resistiu. A informação é de que familiares têm histórico de problemas cardíacos.



Além da carreira militar, Leandro também foi candidato a vereador do Rio em 2020, pelo PTB, e em 2024, pelo União Brasil. Ele também disputou o cargo de deputado estadual em 2022, pelo MDB.



Neste ano, de acordo com publicações das redes sociais, apoiou as candidaturas de Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, para deputado estadual e Luciano Guerreiro para federal.



A despedida de Leandro acontecerá neste domingo (15), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap. O velório está marcado para iniciar às 13h e o sepultamento será às 15h30. O agente estava há 29 anos na corporação. Ele deixa a mulher e três filhos.

A despedida de Leandro acontecerá no mesmo cemitério, também neste domingo. O velório está marcado para iniciar ao meio-dia e o sepultamento será às 14h.



Em 2025, 51 policiais civis e militares foram mortos de forma violenta, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, foram 28. Os números representam um crescimento de 82,1% de agentes que perderam suas vidas.



No Brasil, 144 policiais civis e militares foram mortos em 2024. No ano seguinte, 139 agentes perderam suas vidas de forma violenta. Os números representam uma queda de 3,5%.