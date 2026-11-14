Foram apreendidas diversas peças que correspondiam a oito fuzis do modelo HK G3, de origem portuguesa - Divulgação / PRF

Foram apreendidas diversas peças que correspondiam a oito fuzis do modelo HK G3, de origem portuguesaDivulgação / PRF

Publicado 14/11/2026 12:34 | Atualizado 14/11/2026 13:53

Um homem, de 46 anos, foi preso, nesta sexta-feira (13), após ser flagrado transportando oito fuzis desmontados em uma carreta na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) , em Piraí, no Sul Fluminense. Ainda não há informações sobre a identificação dele.





A abordagem aconteceu por volta das 14h, quando agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Resende, fiscalizaram o veículo, que estava parado no acostamento da pista sentido Rio de Janeiro.



Durante a abordagem, o motorista informou que vinha do Paraná e transportava uma carga de frango. Questionado sobre o destino da viagem, no entanto, não soube informar o local exato onde faria o descarregamento, dizendo apenas que seria na capital fluminense.



O homem alegou que havia parado no acostamento devido a um problema mecânico, mas também não conseguiu explicar qual seria o defeito. Durante a fiscalização, os policiais constataram ainda que ele já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas.



Na revista ao compartimento lateral da carreta, utilizado para guardar utensílios de cozinha, os agentes encontraram uma bolsa com peças de armamento. O motorista confessou que transportava fuzis desmontados. Em seguida, outra bolsa com componentes foi localizada na cabine.



Ao todo, foram apreendidas diversas peças que correspondiam a oito fuzis do modelo HK G3, de origem portuguesa. A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP (Piraí), onde o caso foi registrado. LEIA MAIS: Polícia recupera carro e prende suspeito no Recreio dos Bandeirantes A abordagem aconteceu por volta das 14h, quando agentes da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Resende, fiscalizaram o veículo, que estava parado no acostamento da pista sentido Rio de Janeiro.Durante a abordagem, o motorista informou que vinha do Paraná e transportava uma carga de frango. Questionado sobre o destino da viagem, no entanto, não soube informar o local exato onde faria o descarregamento, dizendo apenas que seria na capital fluminense.O homem alegou que havia parado no acostamento devido a um problema mecânico, mas também não conseguiu explicar qual seria o defeito. Durante a fiscalização, os policiais constataram ainda que ele já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas.Na revista ao compartimento lateral da carreta, utilizado para guardar utensílios de cozinha, os agentes encontraram uma bolsa com peças de armamento. O motorista confessou que transportava fuzis desmontados. Em seguida, outra bolsa com componentes foi localizada na cabine.Ao todo, foram apreendidas diversas peças que correspondiam a oito fuzis do modelo HK G3, de origem portuguesa. A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP (Piraí), onde o caso foi registrado.

A reportagem tenta localizar a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.

PRF detém suspeito de agredir a companheira em carro de aplicativo

O caso aconteceu por volta das 7h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe do Grupo de Motociclismo Policial (GMP) realizava uma blitz, no quilômetro 123 da rodovia, quando percebeu uma passageira de um automóvel pedindo socorro. Ela estaria sendo agredida pelo companheiro.

A PRF informou que os policiais agiram imediatamente e interceptaram o carro. Segundo relato do motorista, o homem teria desferido aproximadamente 15 socos contra a mulher. A vítima estava acompanhada da filha, de apenas 4 anos.

Diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade para os procedimentos legais cabíveis.

A equipe também acolheu a vítima e a criança, que foram levadas em uma viatura separada, garantindo que permanecessem isoladas do suspeito durante o deslocamento.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e a autoridade policial solicitou medidas protetivas de urgência. A investigação está em andamento para apurar os fatos. A reportagem tenta localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.