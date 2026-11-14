Primeira edição dos Jogos da Longevidade Carioca aconteceu na Vila Olímpica da MangueiraDivulgação/ SEMESQV

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Manuella Viegas
A primeira edição dos Jogos da Longevidade Carioca, que aconteceu na Vila Olímpica da Mangueira, Zona Norte do Rio, reuniu cerca de 300 idosos, na manhã deste sábado (14). A ação, promovida pela Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SEMESQV), contou com diversas atividades, serviços e atendimentos gratuitos.

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Ao todo, a competição teve seis modalidades: jogo de damas, jogo da memória, arremesso à cesta de basquete, chute ao gol, estafeta e câmbio de vôlei. As atividades estimulam habilidades físicas e cognitivas, como coordenação motora, equilíbrio, concentração, memória e trabalho em equipe, respeitando as particularidades de cada participante.

O evento contou também com uma programação de serviços gratuitos voltados à saúde, ao bem-estar e ao autocuidado. Entre os atendimentos oferecidos estavam massoterapia, auriculoterapia, fisioterapia, cinesioterapia, drenagem linfática, reflexologia podal, spa dos pés e terapia com pedras quentes, além de testes de glicose, aferição de pressão arterial e pesagem. O espaço de beleza ainda ofereceu higienização facial e corte de cabelo.

Ao fim, todos os participantes inscritos receberam medalhas de participação. As três equipes com maior pontuação na classificação geral foram premiadas com troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar. A programação também contou com premiações especiais para o participante revelação, o mais longevo e aquele que demonstrar maior espírito de superação durante os Jogos.

Os participantes fazem parte de nove núcleos do Projeto Vida Ativa, que oferece atividades físicas gratuitas para pessoas a partir dos 40 anos, em núcleos distribuídos por diferentes regiões da cidade. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h.

Rio oferta mais de mil vagas gratuitas para aulas de natação

Adultos poderão se inscrever, na manhã da próxima segunda-feira (16), para concorrer a aulas gratuitas de natação, que serão realizadas no Parque Aquático Júlio Delamare, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, e no Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói, na Região Metropolitana. São mais de mil vagas disponíveis.

As pré-inscrições serão realizadas - exclusivamente on-line e totalmente gratuita - por meio de um link que será disponibilizado às 8h de segunda-feira (16) nas redes sociais da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

No entanto, o cadastro inicial não garante a efetivação da vagas. Os candidatos deverão acompanhar todas as orientações do sistema, que informará a data e o horário para o comparecimento presencial. São 665 vagas para o Júlio Delamare e 440 para Caio Martins, divididas em turmas regulares e iniciantes.

Para as turmas regulares, será realizado um teste de aptidão para verificar se o candidato possui domínio de pelo menos um dos estilos de nado: costas, peito, crawl ou borboleta. A avaliação é necessária porque as piscinas utilizadas nas aulas não possuem profundidade que permita ao aluno permanecer em pé.

Após a aprovação no teste, os candidatos deverão apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, atestado médico válido e emitido nos últimos 12 meses, além de foto 3x4, com original e cópia.

Para os interessados que ainda não sabem nadar, haverá uma turma específica para iniciantes. Nesse caso, não será aplicado teste de aptidão para ingresso. Durante o preenchimento da pré-matrícula on-line, o candidato deverá selecionar a turma correspondente ao seu nível de conhecimento.

O não comparecimento na data e no horário agendados implicará o cancelamento da pré-matrícula, sem a possibilidade de remarcação. As vagas que não forem efetivadas poderão ser disponibilizadas em uma nova etapa do processo, ainda sem previsão de data.