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Palácio Tiradentes tem visita teatral gratuita sobre a República
Atividade acontece neste sábado (14), com sete personagens históricos e seis sessões abertas ao público no Centro do Rio
O Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro do Rio, promove, neste sábado (14), uma visita teatralizada gratuita sobre a Proclamação da República no Brasil. A atividade educativa e interativa apresenta ao público a transição do regime monárquico para o republicano por meio de encenações com personagens históricos.
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Excepcionalmente aberto para a programação, o edifício recebe os visitantes em seis sessões: às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. A distribuição de senhas é realizada na entrada principal do Palácio, localizado na Rua Primeiro de Março, na Praça XV, no Centro do Rio.
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos e percorre diferentes espaços históricos do prédio. Durante o passeio, o público poderá interagir com sete personagens: Rui Barbosa, Dom Pedro II, Benjamin Constant, Josefina Álvares de Azevedo, Rio Branco, Deodoro da Fonseca e Quintino Bocaiuva.
A iniciativa também propõe uma reflexão sobre os ideais republicanos, a construção da democracia e o papel do Parlamento na sociedade. O Palácio Tiradentes, considerado um símbolo republicano, celebra seu centenário em 2026.
Excepcionalmente aberto para a programação, o edifício recebe os visitantes em seis sessões: às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. A distribuição de senhas é realizada na entrada principal do Palácio, localizado na Rua Primeiro de Março, na Praça XV, no Centro do Rio.
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos e percorre diferentes espaços históricos do prédio. Durante o passeio, o público poderá interagir com sete personagens: Rui Barbosa, Dom Pedro II, Benjamin Constant, Josefina Álvares de Azevedo, Rio Branco, Deodoro da Fonseca e Quintino Bocaiuva.
A iniciativa também propõe uma reflexão sobre os ideais republicanos, a construção da democracia e o papel do Parlamento na sociedade. O Palácio Tiradentes, considerado um símbolo republicano, celebra seu centenário em 2026.
Segundo Fernanda Figueiredo, diretora de Cultura da Alerj, a proposta é aproximar os visitantes de um dos períodos mais importantes da história brasileira por meio da interação com figuras históricas.
"É essencial abrir as portas do Palácio Tiradentes, que é a sede histórica da Alerj. A importância é atrair o cidadão, aproximá-lo para conhecer um pouco mais da história do Legislativo e também da história do Brasil, em especial da Proclamação da República”, frisou.
"É essencial abrir as portas do Palácio Tiradentes, que é a sede histórica da Alerj. A importância é atrair o cidadão, aproximá-lo para conhecer um pouco mais da história do Legislativo e também da história do Brasil, em especial da Proclamação da República”, frisou.
"O objetivo é que a cultura seja esse instrumento de propagar o conhecimento, de aproximar o cidadão desses prédios históricos", contou.
A professora Elisabeth Passos, de 48 anos, aprovou a experiência e destacou ao O DIA a interação com os personagens históricos e a qualidade da apresentação teatral.
"Eu adorei, achei ótimo. Foi muito bacana ver os personagens falando e o grupo teatral é muito bom", avaliou.
Serviço
Visita teatralizada sobre a Proclamação da República
Data: 14 de novembro (sábado)
Local: Palácio Tiradentes — Rua Primeiro de Março, s/nº, Praça XV, Centro do Rio
Horários: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h
Entrada: Gratuita
Senhas: Distribuídas na entrada principal
Classificação: Livre
Acessibilidade: Acesso para cadeirantes pela Rua Dom Manuel, s/nº
Informações: cultura@alerj.rj.gov.br
Data: 14 de novembro (sábado)
Local: Palácio Tiradentes — Rua Primeiro de Março, s/nº, Praça XV, Centro do Rio
Horários: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h
Entrada: Gratuita
Senhas: Distribuídas na entrada principal
Classificação: Livre
Acessibilidade: Acesso para cadeirantes pela Rua Dom Manuel, s/nº
Informações: cultura@alerj.rj.gov.br
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