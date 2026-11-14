Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Palácio Tiradentes tem visita teatral gratuita sobre a República
Rio de Janeiro

Palácio Tiradentes tem visita teatral gratuita sobre a República

Atividade acontece neste sábado (14), com sete personagens históricos e seis sessões abertas ao público no Centro do Rio

A
Alexia Gomes
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos
1/17
Publicidade
O Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro do Rio, promove, neste sábado (14), uma visita teatralizada gratuita sobre a Proclamação da República no Brasil. A atividade educativa e interativa apresenta ao público a transição do regime monárquico para o republicano por meio de encenações com personagens históricos.
LEIA MAIS: Arquidiocese do Rio celebra jubileu com programação especial
LEIA MAIS: Galeão tem cancelamentos após suspensão de voos nos EUA

Excepcionalmente aberto para a programação, o edifício recebe os visitantes em seis sessões: às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. A distribuição de senhas é realizada na entrada principal do Palácio, localizado na Rua Primeiro de Março, na Praça XV, no Centro do Rio.

Com classificação livre, a visita tem duração aproximada de 40 minutos e percorre diferentes espaços históricos do prédio. Durante o passeio, o público poderá interagir com sete personagens: Rui Barbosa, Dom Pedro II, Benjamin Constant, Josefina Álvares de Azevedo, Rio Branco, Deodoro da Fonseca e Quintino Bocaiuva.

A iniciativa também propõe uma reflexão sobre os ideais republicanos, a construção da democracia e o papel do Parlamento na sociedade. O Palácio Tiradentes, considerado um símbolo republicano, celebra seu centenário em 2026.
Segundo Fernanda Figueiredo, diretora de Cultura da Alerj, a proposta é aproximar os visitantes de um dos períodos mais importantes da história brasileira por meio da interação com figuras históricas.

"É essencial abrir as portas do Palácio Tiradentes, que é a sede histórica da Alerj. A importância é atrair o cidadão, aproximá-lo para conhecer um pouco mais da história do Legislativo e também da história do Brasil, em especial da Proclamação da República”, frisou.
"O objetivo é que a cultura seja esse instrumento de propagar o conhecimento, de aproximar o cidadão desses prédios históricos", contou.
A professora Elisabeth Passos, de 48 anos, aprovou a experiência e destacou ao O DIA a interação com os personagens históricos e a qualidade da apresentação teatral.
"Eu adorei, achei ótimo. Foi muito bacana ver os personagens falando e o grupo teatral é muito bom", avaliou.

Serviço

Visita teatralizada sobre a Proclamação da República

Data: 14 de novembro (sábado)

Local: Palácio Tiradentes — Rua Primeiro de Março, s/nº, Praça XV, Centro do Rio

Horários: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Entrada: Gratuita

Senhas: Distribuídas na entrada principal

Classificação: Livre

Acessibilidade: Acesso para cadeirantes pela Rua Dom Manuel, s/nº

Informações: cultura@alerj.rj.gov.br
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Rio de Janeiro
[an error occurred while processing the directive]