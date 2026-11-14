A ação contou com a participação de mais de 20 mil pessoas - Reprodução/Defesa Civil

A ação contou com a participação de mais de 20 mil pessoasReprodução/Defesa Civil

Publicado 14/11/2026 15:07

Mais de 21 mil pessoas participaram, neste sábado (14), de um simulado de desocupação de áreas de risco realizado em 13 municípios do estado do Rio de Janeiro. Coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros , a atividade teve como objetivo preparar moradores de comunidades vulneráveis para situações de emergência provocadas por chuvas intensas e testar os protocolos de alerta e mobilização.





A principal novidade desta edição foi a integração entre o acionamento das sirenes do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro e o envio de mensagens pelo Defesa Civil Alerta (DCA), diretamente aos celulares da população nas regiões participantes. A iniciativa faz parte de uma mobilização estadual em referência ao Dia Estadual de Redução de Riscos e Desastres, celebrado em 29 de novembro.



Com o novo protocolo, sempre que as sirenes forem acionadas, um alerta severo também será enviado aos aparelhos celulares. O simulado permitiu testar o funcionamento conjunto dos dois mecanismos de comunicação, que buscam ampliar o alcance dos avisos e dar mais condições para que os moradores deixem áreas vulneráveis em segurança.



Atualmente, o estado conta com 202 sirenes e 70 pluviômetros em funcionamento, equipamentos utilizados no monitoramento das condições meteorológicas e na emissão de alertas antecipados.



O secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles, destacou a importância da integração dos sistemas para a prevenção de desastres.



“A prevenção é um trabalho permanente e exige planejamento, integração e participação da sociedade. Com a integração das sirenes ao Defesa Civil Alerta, ampliamos os canais de comunicação com a população e fortalecemos nossa capacidade de emitir avisos em situações de risco. O simulado é fundamental para aprimorar os protocolos e preparar as comunidades para agir com segurança”, afirmou.



A atividade foi realizada em parceria com as Defesas Civis municipais, órgãos governamentais e não governamentais e representantes da sociedade civil.



Participaram do exercício os municípios de Areal, Petrópolis, Teresópolis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Queimados, Bom Jardim, Nova Friburgo, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti, Cachoeiras de Macacu e São Gonçalo. LEIA MAIS: Policial de folga é morto em tentativa de assalto em Benfica A principal novidade desta edição foi a integração entre o acionamento das sirenes do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro e o envio de mensagens pelo Defesa Civil Alerta (DCA), diretamente aos celulares da população nas regiões participantes. A iniciativa faz parte de uma mobilização estadual em referência ao Dia Estadual de Redução de Riscos e Desastres, celebrado em 29 de novembro.Com o novo protocolo, sempre que as sirenes forem acionadas, um alerta severo também será enviado aos aparelhos celulares. O simulado permitiu testar o funcionamento conjunto dos dois mecanismos de comunicação, que buscam ampliar o alcance dos avisos e dar mais condições para que os moradores deixem áreas vulneráveis em segurança.Atualmente, o estado conta com 202 sirenes e 70 pluviômetros em funcionamento, equipamentos utilizados no monitoramento das condições meteorológicas e na emissão de alertas antecipados.O secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarciso Salles, destacou a importância da integração dos sistemas para a prevenção de desastres.“A prevenção é um trabalho permanente e exige planejamento, integração e participação da sociedade. Com a integração das sirenes ao Defesa Civil Alerta, ampliamos os canais de comunicação com a população e fortalecemos nossa capacidade de emitir avisos em situações de risco. O simulado é fundamental para aprimorar os protocolos e preparar as comunidades para agir com segurança”, afirmou.A atividade foi realizada em parceria com as Defesas Civis municipais, órgãos governamentais e não governamentais e representantes da sociedade civil.Participaram do exercício os municípios de Areal, Petrópolis, Teresópolis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Queimados, Bom Jardim, Nova Friburgo, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti, Cachoeiras de Macacu e São Gonçalo.

O evento acontece na mesma semana em que a Defesa Civil atualizou os protocolos de monitoramento e comunicação de risco para o período de chuvas intensas de 2026/2027. Entre as principais mudanças está a ampliação de cinco para seis níveis de classificação, que passam a indicar a gravidade e a proximidade de possíveis impactos dos eventos meteorológicos. As alterações integram o Plano de Contingência Estadual de Chuvas Intensas (Plancon), lançado nesta quarta-feira (11).



A nova escala começa no nível 0, de vigilância, que representa uma situação de rotina, sem previsão de eventos. Depois, aparecem os níveis 1 (baixo), 2 (moderado), 3 (alto), 4 (severo) e 5 (extremo). A classificação considera a possibilidade de ocorrência de fenômenos e o tempo estimado para que seus efeitos atinjam a população.