Policial Leandro Assumpção Valentim foi morto na comunidade do AmorimReprodução/ Rede social
De acordo com informações obtidas pela reportagem de O DIA, a mulher, identificada como Nair Cristina Rodrigues foi ao Hospital Geral de Bonsucesso, para onde o irmão havia sido levado após ser baleado. Quando recebeu a confirmação da morte do policial e teve contato com o corpo, ela passou mal, teve um infarto e precisou de atendimento médico na própria unidade. Apesar dos esforços da equipe de saúde, não resistiu. A informação é de que familiares têm histórico de problemas cardíacos.
Leandro foi morto na sexta-feira (13), na comunidade do Amorim, em Benfica. Ele estava de folga e era lotado no 6º BPM (Tijuca). Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram acionadas para prestar apoio ao agente. Os autores do crime fugiram com a chegada dos policiais.
O subtenente chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o policiamento foi reforçado na região. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e apura a autoria e as circunstâncias do ataque.
Leandro já havia sido alvo de um atentado anteriormente, mas sobreviveu à ocasião. Nas redes sociais, o 6º BPM lamentou a morte do policial e destacou sua trajetória na corporação.
“O 6º BPM se despede, com profunda tristeza, de um irmão de farda que encerrou sua jornada entre nós. A partida de um policial militar deixa uma dor imensa e uma saudade que jamais será apagada”, publicou a unidade.
Além da carreira na Polícia Militar, Leandro também teve atuação na política. Ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal do Rio em 2020, pelo PTB, e em 2024, pelo União Brasil. Em 2022, disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), pelo MDB.
No Brasil, 144 policiais civis e militares foram mortos em 2024. No ano seguinte, 139 agentes perderam suas vidas de forma violenta. Os números representam uma queda de 3,5%.
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