Policial Leandro Assumpção Valentim foi morto na comunidade do Amorim - Reprodução/ Rede social

Policial Leandro Assumpção Valentim foi morto na comunidade do AmorimReprodução/ Rede social

Publicado 14/11/2026 16:47 | Atualizado 15/11/2026 07:31

morte do subtenente da Polícia Militar Leandro Assumpção Valentim , de 54 anos, teve um desfecho ainda mais doloroso para a família. A irmã do policial também morreu neste sábado (14), após passar mal ao receber a notícia de que o militar havia sido morto durante uma tentativa de assalto em Benfica, na Zona Norte do Rio.





De acordo com informações obtidas pela reportagem de O DIA, a mulher, identificada como Nair Cristina Rodrigues foi ao Hospital Geral de Bonsucesso, para onde o irmão havia sido levado após ser baleado. Quando recebeu a confirmação da morte do policial e teve contato com o corpo, ela passou mal, teve um infarto e precisou de atendimento médico na própria unidade. Apesar dos esforços da equipe de saúde, não resistiu. A informação é de que familiares têm histórico de problemas cardíacos.



Leandro foi morto na sexta-feira (13), na comunidade do Amorim, em Benfica. Ele estava de folga e era lotado no 6º BPM (Tijuca). Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram acionadas para prestar apoio ao agente. Os autores do crime fugiram com a chegada dos policiais.



O subtenente chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o policiamento foi reforçado na região. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e apura a autoria e as circunstâncias do ataque.



Leandro já havia sido alvo de um atentado anteriormente, mas sobreviveu à ocasião. Nas redes sociais, o 6º BPM lamentou a morte do policial e destacou sua trajetória na corporação.



“O 6º BPM se despede, com profunda tristeza, de um irmão de farda que encerrou sua jornada entre nós. A partida de um policial militar deixa uma dor imensa e uma saudade que jamais será apagada”, publicou a unidade.



Além da carreira na Polícia Militar, Leandro também teve atuação na política. Ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal do Rio em 2020, pelo PTB, e em 2024, pelo União Brasil. Em 2022, disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), pelo MDB.

LEIA MAIS: Especialista aponta alternativa à suspensão dos patinetes no Rio De acordo com informações obtidas pela reportagem de, a mulher, identificada como Nair Cristina Rodrigues foi ao Hospital Geral de Bonsucesso, para onde o irmão havia sido levado após ser baleado. Quando recebeu a confirmação da morte do policial e teve contato com o corpo, ela passou mal, teve um infarto e precisou de atendimento médico na própria unidade. Apesar dos esforços da equipe de saúde, não resistiu. A informação é de que familiares têm histórico de problemas cardíacos.Leandro foi morto na sexta-feira (13), na comunidade do Amorim, em Benfica. Ele estava de folga e era lotado no 6º BPM (Tijuca). Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram acionadas para prestar apoio ao agente. Os autores do crime fugiram com a chegada dos policiais.O subtenente chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o policiamento foi reforçado na região. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e apura a autoria e as circunstâncias do ataque.Leandro já havia sido alvo de um atentado anteriormente, mas sobreviveu à ocasião. Nas redes sociais, o 6º BPM lamentou a morte do policial e destacou sua trajetória na corporação.“O 6º BPM se despede, com profunda tristeza, de um irmão de farda que encerrou sua jornada entre nós. A partida de um policial militar deixa uma dor imensa e uma saudade que jamais será apagada”, publicou a unidade.Além da carreira na Polícia Militar, Leandro também teve atuação na política. Ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal do Rio em 2020, pelo PTB, e em 2024, pelo União Brasil. Em 2022, disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), pelo MDB.

A despedida de Nair acontecerá neste domingo (15), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap. O velório está marcado para iniciar ao meio-dia e o sepultamento será às 14h.

A despedida de Leandro acontecerá no mesmo cemitério, também neste domingo. O velório está marcado para iniciar às 13h e o sepultamento será às 15h30. O agente estava há 29 anos na corporação. Ele deixa a mulher e três filhos.

Em 2025, 51 policiais civis e militares foram mortos de forma violenta, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, foram 28. Os números representam um crescimento de 82,1% de agentes que perderam suas vidas.



No Brasil, 144 policiais civis e militares foram mortos em 2024. No ano seguinte, 139 agentes perderam suas vidas de forma violenta. Os números representam uma queda de 3,5%.