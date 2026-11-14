Envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia - Divulgação / Força Municipal

Envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de PolíciaDivulgação / Força Municipal

Publicado 14/11/2026 16:58

Dois homens acabaram presos , nesta sexta-feira (13), por agentes da Força Municipal em ocorrências distintas no Centro do Rio. Um deles é suspeito de furtar uma torneira avaliada em R$ 280, enquanto o outro estava com um celular roubado.





Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.



A vítima acompanhou o homem e apontou o ocorrido aos agentes. Durante a abordagem, o suspeito resistiu à intervenção policial. Os envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.



Mais tarde, também no Centro, agentes que realizavam patrulhamento pela Avenida Rio Branco abordaram outro homem em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares.



Durante a consulta aos números de IMEI, os agentes identificaram que um dos dispositivos possuía restrição por roubo, com registro na 31ª DP. O homem informou que estava em liberdade condicional havia cerca de um mês, após cumprir quatro anos de prisão por roubo à mão armada. Ele também utilizava tornozeleira eletrônica.



O suspeito foi conduzido à 5ª DP, com apoio da supervisão da Força Municipal. LEIA MAIS: Polícia recupera carro e prende suspeito no Recreio dos Bandeirantes Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.A vítima acompanhou o homem e apontou o ocorrido aos agentes. Durante a abordagem, o suspeito resistiu à intervenção policial. Os envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.Mais tarde, também no Centro, agentes que realizavam patrulhamento pela Avenida Rio Branco abordaram outro homem em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares.Durante a consulta aos números de IMEI, os agentes identificaram que um dos dispositivos possuía restrição por roubo, com registro na 31ª DP. O homem informou que estava em liberdade condicional havia cerca de um mês, após cumprir quatro anos de prisão por roubo à mão armada. Ele também utilizava tornozeleira eletrônica.O suspeito foi conduzido à 5ª DP, com apoio da supervisão da Força Municipal.

PM prende suspeitos com arma e drogas em Jacarepaguá

Quatro suspeitos foram presos por policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá), na manhã deste sábado (14), durante uma ação no Condomínio Quarto Centenário, na Vila Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Com o grupo, os agentes apreenderam uma pistola e grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram ao local por volta das 6h, após receberem uma denúncia sobre a instalação de barricadas na região. Durante a ação, os quatro suspeitos foram detidos.



Após as prisões, criminosos tentaram bloquear a Estrada dos Bandeirantes, utilizando lixeiras para obstruir o trânsito. Os policiais agiram para impedir a interdição da via e conseguiram restabelecer o fluxo de veículos.



A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.