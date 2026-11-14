Envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de PolíciaDivulgação / Força Municipal
Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.
A vítima acompanhou o homem e apontou o ocorrido aos agentes. Durante a abordagem, o suspeito resistiu à intervenção policial. Os envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.
Mais tarde, também no Centro, agentes que realizavam patrulhamento pela Avenida Rio Branco abordaram outro homem em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares.
Durante a consulta aos números de IMEI, os agentes identificaram que um dos dispositivos possuía restrição por roubo, com registro na 31ª DP. O homem informou que estava em liberdade condicional havia cerca de um mês, após cumprir quatro anos de prisão por roubo à mão armada. Ele também utilizava tornozeleira eletrônica.
O suspeito foi conduzido à 5ª DP, com apoio da supervisão da Força Municipal.
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Após as prisões, criminosos tentaram bloquear a Estrada dos Bandeirantes, utilizando lixeiras para obstruir o trânsito. Os policiais agiram para impedir a interdição da via e conseguiram restabelecer o fluxo de veículos.
A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
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