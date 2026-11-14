Foram apreendidos uma granada, três rádios transmissores e drogasReprodução/PMERJ
Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam uma ronda na comunidade quando prenderam os suspeitos. A ocorrência foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A PM não divulgou a identidade dos presos nem detalhes sobre a droga apreendida.
A prisão acontece em uma região que enfrenta disputas entre organizações criminosas pelo controle de territórios. Reportagem do O DIA publicada em julho mostrou que Vargem Grande e Vargem Pequena se tornaram palco de confrontos e tentativas de expansão de grupos ligados ao Comando Vermelho (CV), ao Terceiro Comando Puro (TCP) e a milicianos.
De acordo com o mapeamento das forças de segurança citado na ocasião, a Comunidade do Fontela estava sob influência do Comando Vermelho. Na região, a disputa é marcada por invasões, contraofensivas e mudanças nas áreas de influência dos grupos. A entrada do TCP no cenário ampliou a complexidade do conflito, que antes envolvia principalmente milicianos e integrantes do CV.
Após a perda de espaço de parte das milícias, facções do tráfico avançaram sobre comunidades antes controladas por esses grupos, segundo a reportagem. As investigações indicam que as organizações criminosas buscam não apenas o comércio de drogas, mas também o controle de atividades econômicas locais, como serviços clandestinos e cobranças ilegais a moradores e comerciantes.
A localização das Vargens, as áreas de mata e a expansão imobiliária tornam a região estratégica para esses grupos, segundo pesquisadores e autoridades ouvidos na reportagem. A disputa territorial afeta a rotina de quem vive e trabalha nas comunidades, com riscos de confrontos, restrições à circulação e imposição de regras por criminosos.
O 31º BPM é responsável pelo policiamento da região e, segundo informações divulgadas pela PM em julho, mantém ações ostensivas e operações em comunidades de Vargem Grande e Vargem Pequena para tentar impedir o avanço de grupos armados. A corporação também informou, na ocasião, que o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizava operações frequentes na área.
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