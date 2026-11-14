Foram apreendidos uma granada, três rádios transmissores e drogas - Reprodução/PMERJ

Foram apreendidos uma granada, três rádios transmissores e drogasReprodução/PMERJ

Publicado 14/11/2026 18:12 | Atualizado 14/11/2026 18:33

Três homens foram presos durante uma ação de policiais militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), neste sábado (14), na Comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste do Rio. Na ação, os agentes apreenderam uma granada, três rádios transmissores e material entorpecente.





Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam uma ronda na comunidade quando prenderam os suspeitos. A ocorrência foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A PM não divulgou a identidade dos presos nem detalhes sobre a droga apreendida.



A prisão acontece em uma região que enfrenta disputas entre organizações criminosas pelo controle de territórios.



De acordo com o mapeamento das forças de segurança citado na ocasião, a Comunidade do Fontela estava sob influência do Comando Vermelho. Na região, a disputa é marcada por invasões, contraofensivas e mudanças nas áreas de influência dos grupos. A entrada do TCP no cenário ampliou a complexidade do conflito, que antes envolvia principalmente milicianos e integrantes do CV.



Após a perda de espaço de parte das milícias, facções do tráfico avançaram sobre comunidades antes controladas por esses grupos, segundo a reportagem. As investigações indicam que as organizações criminosas buscam não apenas o comércio de drogas, mas também o controle de atividades econômicas locais, como serviços clandestinos e cobranças ilegais a moradores e comerciantes. LEIA MAIS: Irmã de policial executado em Benfica também morre ao receber notícia Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam uma ronda na comunidade quando prenderam os suspeitos. A ocorrência foi encaminhada à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A PM não divulgou a identidade dos presos nem detalhes sobre a droga apreendida.A prisão acontece em uma região que enfrenta disputas entre organizações criminosas pelo controle de territórios. Reportagem do O DIA publicada em julho mostrou que Vargem Grande e Vargem Pequena se tornaram palco de confrontos e tentativas de expansão de grupos ligados ao Comando Vermelho (CV), ao Terceiro Comando Puro (TCP) e a milicianos.De acordo com o mapeamento das forças de segurança citado na ocasião, a Comunidade do Fontela estava sob influência do Comando Vermelho. Na região, a disputa é marcada por invasões, contraofensivas e mudanças nas áreas de influência dos grupos. A entrada do TCP no cenário ampliou a complexidade do conflito, que antes envolvia principalmente milicianos e integrantes do CV.Após a perda de espaço de parte das milícias, facções do tráfico avançaram sobre comunidades antes controladas por esses grupos, segundo a reportagem. As investigações indicam que as organizações criminosas buscam não apenas o comércio de drogas, mas também o controle de atividades econômicas locais, como serviços clandestinos e cobranças ilegais a moradores e comerciantes.

Segundo as investigações, um dos principais articuladores da expansão do TCP nas Vargens era Vitor da Silva Ferreira, conhecido como Vitinho, preso em abril deste ano durante uma operação nas comunidades do Pombo Sem Asa e do Guandu.

De acordo com a polícia, ele exercia papel estratégico na organização criminosa, sendo responsável pela segurança armada e pelo apoio ao domínio territorial da facção em Vargem Grande e Vargem Pequena. As investigações apontam ainda que, após a prisão de Vitinho, o traficante Gabriel da Silva Alves, o GB, uma das principais lideranças do TCP no estado, passou a assumir as incursões nas Vargens.



Já as invasões promovidas pelo Comando Vermelho são lideradas por Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como um dos principais chefes da facção, e por Carlos Costa Neves, o Gardenal, que também integra a cúpula da organização criminosa.

Embora tenha perdido parte de sua influência nas Vargens, a milícia ainda tenta manter presença na região por meio de alianças pontuais com o CV. Segundo as investigações obtidas por meio da Operação Contenção Red Legacy, realizada pela Polícia Civil, o miliciano Phellipe de Souza Batista, o Tikinho, então apontado como chefe da comunidade da Taboinha, em Vargem Grande, chegou a negociar a entrega de pelo menos dez comunidades até então dominadas por milicianos para a facção.



A localização das Vargens, as áreas de mata e a expansão imobiliária tornam a região estratégica para esses grupos, segundo pesquisadores e autoridades ouvidos na reportagem. A disputa territorial afeta a rotina de quem vive e trabalha nas comunidades, com riscos de confrontos, restrições à circulação e imposição de regras por criminosos.



O 31º BPM é responsável pelo policiamento da região e, segundo informações divulgadas pela PM em julho, mantém ações ostensivas e operações em comunidades de Vargem Grande e Vargem Pequena para tentar impedir o avanço de grupos armados. A corporação também informou, na ocasião, que o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizava operações frequentes na área.