Filha de Rosângela Severiano publicou um vídeo do momento da prisão de João Vitor Alves - Reprodução/Redes sociais

Filha de Rosângela Severiano publicou um vídeo do momento da prisão de João Vitor AlvesReprodução/Redes sociais

Publicado 14/11/2026 21:01

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João se entregou à Polícia Civil na noite de quinta-feira (12). Após a expedição de um mandado de prisão contra ele, o suspeito se apresentou na Cidade da Polícia. Quem acompanhou o momento foi a filha de Rosângela, Marcelli Severiano. Em suas redes sociais, ela comemorou a prisão do suspeito.

"Obrigada meu Deus por me proporcionar ver isso. A justiça sendo feita. Com Deus não se brinca", escreveu na publicação. Em outra postagem, ela declarou: "Hoje é um dia de alegria em meio a tanta dor".

Relembre o caso

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga se o jovem, que teria mantido um relacionamento com a vítima, é o responsável pela morte. O corpo de Rosângela foi encontrado com marcas de agressões na cabeça em uma estrada de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia 23 de outubro, uma semana após o desaparecimento.

Entre as linhas de investigação está a hipótese de que o crime tenha sido cometido por João Vitor para que ele pudesse vender a casa e o carro da pensionista. Os pertences de Rosângela foram encontrados dentro de sacos de lixo.



João Vitor chegou a prestar depoimento à DDPA na época em que as buscas pela mulher eram realizadas. Na ocasião, ele disse aos investigadores que havia comprado a casa e o carro de Rosângela e que o negócio foi acertado verbalmente. Ainda segundo o suspeito, o dinheiro utilizado para o pagamento veio de um empréstimo.



A reportagem tenta contato com a defesa de João Vitor. O espaço permanece aberto para manifestação.

Policial de folga é morto em tentativa de assalto em Benfica

Um policial militar de folga foi morto durante uma tentativa de assalto , em Benfica, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (13). O subtenente Leandro Assumpção Valentim, de 54 anos, era lotado no 6º BPM (Tijuca).

De acordo com a corporação, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram acionados para prestar apoio ao policial na comunidade do Amorim. Os autores do crime fugiram com a chegada das equipes. Leandro chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.



O agente já havia sofrido um atentado antes, mas os criminosos não haviam conseguido matá-lo. Após a morte de Leandro, o policiamento foi reforçado na região de Benfica. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, que apura a autoria e circunstâncias do crime.