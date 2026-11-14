Projeto ajuda a promover a democratização do acesso ao audiovisual brasileiro - Divulgação/Cinemão

Projeto ajuda a promover a democratização do acesso ao audiovisual brasileiroDivulgação/Cinemão

Publicado 14/11/2026 18:51 | Atualizado 14/11/2026 18:51

Moradores de Realengo, na Zona Oeste, poderão assistir gratuitamente a filmes brasileiros ao ar livre neste domingo (15). A 9ª Mostra Anima Cinemão chega ao Parque Susana Naspolini, a partir das 19h, com uma sessão realizada pelo Cinemão Solar, projeto que utiliza energia limpa e renovável para viabilizar as exibições.





A estrutura funciona com um veículo elétrico e geradores fotovoltaicos, responsáveis pelo fornecimento de energia durante as sessões. Segundo a organização, o modelo permite realizar as atividades sem emissão de poluentes, associando o acesso ao audiovisual à preocupação com a sustentabilidade.



A programação foi organizada pela curadora Maria Carolina Xavier e tem como foco o protagonismo e a autoria negra. A proposta é ampliar a presença de histórias e realizadores negros nas telas, especialmente durante o Mês da Consciência Negra, incentivando o reconhecimento da população negra como protagonista de suas próprias narrativas.



Entre as atrações estão o longa-metragem "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo". O filme se passa em 1830, no Brasil escravista. O jovem africano Amadeo inventa a câmera fotográfica antes dos europeus. Disfarçado para não ser escravizado, ele usa a invenção para ajudar a libertar as pessoas mantidas em cativeiro na fazenda de um poderoso barão. Nesse percurso, aproxima-se de Linda, filha do proprietário, uma jovem idealista apaixonada por ciência e arte, com quem vive um romance proibido. Uma aventura hipotética, romântica e bem-humorada sobre o Novo Mundo. LEIA MAIS: Suspeitos de furto e receptação são presos no Centro do Rio A estrutura funciona com um veículo elétrico e geradores fotovoltaicos, responsáveis pelo fornecimento de energia durante as sessões. Segundo a organização, o modelo permite realizar as atividades sem emissão de poluentes, associando o acesso ao audiovisual à preocupação com a sustentabilidade.A programação foi organizada pela curadora Maria Carolina Xavier e tem como foco o protagonismo e a autoria negra. A proposta é ampliar a presença de histórias e realizadores negros nas telas, especialmente durante o Mês da Consciência Negra, incentivando o reconhecimento da população negra como protagonista de suas próprias narrativas.Entre as atrações estão o longa-metragem "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo". O filme se passa em 1830, no Brasil escravista. O jovem africano Amadeo inventa a câmera fotográfica antes dos europeus. Disfarçado para não ser escravizado, ele usa a invenção para ajudar a libertar as pessoas mantidas em cativeiro na fazenda de um poderoso barão. Nesse percurso, aproxima-se de Linda, filha do proprietário, uma jovem idealista apaixonada por ciência e arte, com quem vive um romance proibido. Uma aventura hipotética, romântica e bem-humorada sobre o Novo Mundo.

Amadeo e o Hipotético Mundo Novo” tem tido uma trajetória importante, desde a estreia na China durante o 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai (SIFF). Depois passou pelo Festival de Brasília, pela Première Brasil do Festival do Rio, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e Festival Internacional de Tokio. O filme só chega aos cinemas em dezembro e já terá essa exibição gratuita.

Além do filme, haverá uma seleção de curtas-metragens. As produções serão exibidas em um telão inflável instalado na grama do parque, em uma atividade que reúne cinema, lazer e reflexão sobre representatividade e meio ambiente.



A iniciativa busca ampliar o acesso da população às produções audiovisuais brasileiras, levando sessões gratuitas a espaços públicos da cidade. O projeto conta com apoio da RioFilme, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura do Rio, e recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Mais informações podem ser encontradas no Instagram do projeto: @cinemao_solar





Serviço

Evento: 9ª Mostra Anima Cinemão – Cinemão Solar

- Data: Domingo, 15 de novembro

- Horário: 19h

- Local: Parque Susana Naspolini — Rua Professor Carlos Wenceslau, 290, Realengo, Rio de Janeiro

- Referência: Próximo à Avenida Santa Cruz

- Classificação: Livre

- Entrada: Gratuita





