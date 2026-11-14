Projeto ajuda a promover a democratização do acesso ao audiovisual brasileiroDivulgação/Cinemão
A estrutura funciona com um veículo elétrico e geradores fotovoltaicos, responsáveis pelo fornecimento de energia durante as sessões. Segundo a organização, o modelo permite realizar as atividades sem emissão de poluentes, associando o acesso ao audiovisual à preocupação com a sustentabilidade.
A programação foi organizada pela curadora Maria Carolina Xavier e tem como foco o protagonismo e a autoria negra. A proposta é ampliar a presença de histórias e realizadores negros nas telas, especialmente durante o Mês da Consciência Negra, incentivando o reconhecimento da população negra como protagonista de suas próprias narrativas.
Entre as atrações estão o longa-metragem "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo". O filme se passa em 1830, no Brasil escravista. O jovem africano Amadeo inventa a câmera fotográfica antes dos europeus. Disfarçado para não ser escravizado, ele usa a invenção para ajudar a libertar as pessoas mantidas em cativeiro na fazenda de um poderoso barão. Nesse percurso, aproxima-se de Linda, filha do proprietário, uma jovem idealista apaixonada por ciência e arte, com quem vive um romance proibido. Uma aventura hipotética, romântica e bem-humorada sobre o Novo Mundo.
A iniciativa busca ampliar o acesso da população às produções audiovisuais brasileiras, levando sessões gratuitas a espaços públicos da cidade. O projeto conta com apoio da RioFilme, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura do Rio, e recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Mais informações podem ser encontradas no Instagram do projeto: @cinemao_solar
Serviço
- Data: Domingo, 15 de novembro
- Horário: 19h
- Local: Parque Susana Naspolini — Rua Professor Carlos Wenceslau, 290, Realengo, Rio de Janeiro
- Referência: Próximo à Avenida Santa Cruz
- Classificação: Livre
- Entrada: Gratuita
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