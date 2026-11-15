A Polícia Militar recuperou, entre a noite deste sábado (14) e madrugada deste domingo (15), ao menos três motos roubadas em diferentes regiões do estado do Rio. Os veículos foram encontrados em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e em Benfica, na Zona Norte.
Na manhã deste domingo, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos recuperaram uma motocicleta roubada na Rua Ébano, em Benfica, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, o condutor abandonou o veículo e fugiu ao perceber a aproximação dos policiais.
Durante a madrugada, agentes do 1º BPM (São Gonçalo) recuperaram uma motocicleta furtada e prenderam um suspeito no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O homem, segundo a corporação, usava tornozeleira eletrônica. A ocorrência foi encaminhada à 73ª DP (Neves).
Já na noite deste sábado (14), equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) encontraram uma motocicleta sem placa de identificação e com sinais de adulteração na Rua Vicente de Lima Cleto, em Itaúna, também em São Gonçalo. O condutor foi detido e encaminhado à 72ª (São Gonçalo) junto com o veículo.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram ao local por volta das 6h, após receberem uma denúncia sobre a instalação de barricadas na região. Durante a ação, os quatro suspeitos foram detidos.
Após as prisões, criminosos tentaram bloquear a Estrada dos Bandeirantes, utilizando lixeiras para obstruir o trânsito. Os policiais agiram para impedir a interdição da via e conseguiram restabelecer o fluxo de veículos.
A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
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