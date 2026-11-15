Motocicletas foram recuperadas em Benfica e em São Gonçalo - Divulgação / PMERJ

Motocicletas foram recuperadas em Benfica e em São GonçaloDivulgação / PMERJ

Publicado 15/11/2026 10:34

Motocicleta foi recuperada na Rua Ébano, em Benfica Divulgação / PMERJ

Na manhã deste domingo, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos recuperaram uma motocicleta roubada na Rua Ébano, em Benfica, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, o condutor abandonou o veículo e fugiu ao perceber a aproximação dos policiais.

Motocicleta foi recuperada no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo Divulgação / PMERJ

Durante a madrugada, agentes do 1º BPM (São Gonçalo) recuperaram uma motocicleta furtada e prenderam um suspeito no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O homem, segundo a corporação, usava tornozeleira eletrônica. A ocorrência foi encaminhada à 73ª DP (Neves).

Motocicleta foi recuperada na Rua Vicente de Lima Cleto, em Itaúna, São Gonçalo Divulgação / PMERJ

PM prende suspeitos com arma e drogas em Jacarepaguá





De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram ao local por volta das 6h, após receberem uma denúncia sobre a instalação de barricadas na região. Durante a ação, os quatro suspeitos foram detidos.



Após as prisões, criminosos tentaram bloquear a Estrada dos Bandeirantes, utilizando lixeiras para obstruir o trânsito. Os policiais agiram para impedir a interdição da via e conseguiram restabelecer o fluxo de veículos.



A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Quatro suspeitos foram presos por policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) , na manhã deste sábado (14), durante uma ação no Condomínio Quarto Centenário, na Vila Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Com o grupo, os agentes apreenderam uma pistola e grande quantidade de entorpecentes.De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram ao local por volta das 6h, após receberem uma denúncia sobre a instalação de barricadas na região. Durante a ação, os quatro suspeitos foram detidos.Após as prisões, criminosos tentaram bloquear a Estrada dos Bandeirantes, utilizando lixeiras para obstruir o trânsito. Os policiais agiram para impedir a interdição da via e conseguiram restabelecer o fluxo de veículos.A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.