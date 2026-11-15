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Rio terá semana de tempo instável, com previsão de chuva até quinta
Temperaturas podem chegar a 32°C neste domingo (15), mas devem ficar mais amenas ao longo da semana, que terá pancadas de chuva
A previsão do tempo para os próximos dias no Rio é de instabilidade, com céu predominantemente nublado e possibilidade de chuva em diferentes períodos. A semana começa com temperaturas elevadas, que podem chegar a 32°C neste domingo (15), e pancadas de chuva a partir do final da tarde. Ao longo dos dias, a tendência é de manutenção do tempo instável, com períodos de chuva e temperaturas mais amenas.
Segundo o Alerta Rio, neste domingo (15), áreas de instabilidade associadas ao aquecimento e à formação de uma região de baixa pressão na costa da Região Sudeste influenciam as condições do tempo na cidade. Ao longo do dia, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas isoladas de chuva moderada, ocasionalmente forte, a partir do final da tarde. As precipitações poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas.
Em relação às temperaturas, os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 32°C, com variação ao longo do dia.
Em relação às temperaturas, os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 32°C, com variação ao longo do dia.
Veja a previsão para os próximos dias
Na segunda-feira (16), a atuação de um sistema de baixa pressão deve manter o tempo instável na cidade. A previsão indica céu nublado a encoberto, com ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a madrugada e a manhã. Ao longo da tarde, a tendência é de diminuição da intensidade da precipitação, que deve passar a ocorrer de forma fraca a moderada e isolada. Os ventos permanecerão moderados.
Já na terça-feira (17), a entrada de ventos úmidos vindos do oceano deve continuar influenciando as condições do tempo na cidade. Durante a madrugada e o período da manhã, a previsão é de chuva fraca a moderada, ocorrendo de forma isolada em diferentes pontos. Ao longo do dia, o céu permanecerá nublado a parcialmente nublado, com períodos de maior e menor nebulosidade. Os ventos variarão entre fracos e moderados.
Na quarta e na quinta-feira (18 e 19), áreas de instabilidade associadas ao calor voltarão a influenciar as condições do tempo na cidade. A previsão indica céu parcialmente nublado a nublado nos dois dias, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente durante os períodos da tarde e da noite. As instabilidades devem ocorrer de forma localizada, sem previsão de mudança significativa no padrão de nebulosidade. Os ventos permanecerão fracos a moderados ao longo dos dois dias.
Já na terça-feira (17), a entrada de ventos úmidos vindos do oceano deve continuar influenciando as condições do tempo na cidade. Durante a madrugada e o período da manhã, a previsão é de chuva fraca a moderada, ocorrendo de forma isolada em diferentes pontos. Ao longo do dia, o céu permanecerá nublado a parcialmente nublado, com períodos de maior e menor nebulosidade. Os ventos variarão entre fracos e moderados.
Na quarta e na quinta-feira (18 e 19), áreas de instabilidade associadas ao calor voltarão a influenciar as condições do tempo na cidade. A previsão indica céu parcialmente nublado a nublado nos dois dias, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente durante os períodos da tarde e da noite. As instabilidades devem ocorrer de forma localizada, sem previsão de mudança significativa no padrão de nebulosidade. Os ventos permanecerão fracos a moderados ao longo dos dois dias.
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