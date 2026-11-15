Esta será a quarta vez que o principal cartão-postal do país recebe as cores do projeto - Divulgação / Mães Semnome

Esta será a quarta vez que o principal cartão-postal do país recebe as cores do projetoDivulgação / Mães Semnome

Publicado 15/11/2026 11:54

O Cristo Redentor será iluminado de verde e roxo nesta segunda-feira (16), em homenagem aos 15 anos do grupo terapêutico Mães Semnome, dedicado ao acolhimento de mulheres que perderam seus filhos. A iluminação do monumento será acionada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, diretamente do Teatro PRIO, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio , onde será realizada a comemoração.





Esta será a quarta vez que o principal cartão-postal do país recebe as cores do projeto. As homenagens anteriores aconteceram em 2014, 2015 e 2016. A iniciativa busca dar visibilidade ao trabalho de acolhimento e apoio psicológico desenvolvido pelo grupo junto a mães que enfrentam o luto pela perda de um filho.



Fundado em 2011 pela psicóloga Márcia Noleto, inicialmente como uma comunidade no Facebook, o Mães Semnome se transformou em uma rede de apoio que já atendeu entre 6 mil e 7 mil pessoas no Brasil e no exterior. Atualmente, o projeto conta com 25 psicólogas voluntárias e oferece gratuitamente dois encontros mensais, on-line e presenciais.



A celebração dos 15 anos também contará com o lançamento do livro Reescrevendo Lutos: Uma Nova Perspectiva de Amparo e Justiça (Summus Editorial), organizado por Márcia. A obra reúne depoimentos sobre perdas decorrentes de tragédias ambientais, violência urbana e de gênero, violência obstétrica, negligência médica, feminicídio, maternidade atípica e suicídio.



Outro lançamento será o livro Tentam nos enterrar, não sabem que somos sementes (Editora Ofício das Palavras), escrito pela economista e ativista dos direitos humanos e ambientais Helena Taliberti, presidente do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Ela perdeu os dois filhos e a nora, grávida de seu primeiro neto, na tragédia de Brumadinho.



A programação inclui ainda a exibição do documentário Fôlego: até depois do fim, às 20h. Dirigido por Candé Salles e roteirizado por Maria Carol Rebello, o filme aborda o luto por meio de memórias e da história do ator Jorge Fernando e de sua família. Após a sessão, Maria Carol conduzirá um debate.



A atriz também tem uma ligação pessoal com o grupo: sua mãe, Maria Rebello, encontrou acolhimento no Mães Semnome após a morte do filho, o ator e DJ João Rebello, em 2024. Ela também havia perdido a mãe, Hilda Rebello, e o irmão, Jorge Fernando.



"Eu fiquei muito feliz com o convite da Márcia de exibir meu doc junto com a comemoração de 15 anos do Mães Semnome e do lançamento de seu novo livro", afirmou Maria Carol.



Helena Taliberti também ressaltou a importância da iniciativa. "O Grupo Mães Semnome há 15 anos faz um trabalho de muita grandeza! Que venham muitos mais a serviço de uma causa que acolhe e resgata o sentido do amor, da esperança e principalmente da vida das mulheres que sentem a maior dor do mundo", declarou. LEIA MAIS: Rio terá semana de tempo instável, com previsão de chuva até quinta Esta será a quarta vez que o principal cartão-postal do país recebe as cores do projeto. As homenagens anteriores aconteceram em 2014, 2015 e 2016. A iniciativa busca dar visibilidade ao trabalho de acolhimento e apoio psicológico desenvolvido pelo grupo junto a mães que enfrentam o luto pela perda de um filho.Fundado em 2011 pela psicóloga Márcia Noleto, inicialmente como uma comunidade no Facebook, o Mães Semnome se transformou em uma rede de apoio que já atendeu entre 6 mil e 7 mil pessoas no Brasil e no exterior. Atualmente, o projeto conta com 25 psicólogas voluntárias e oferece gratuitamente dois encontros mensais, on-line e presenciais.A celebração dos 15 anos também contará com o lançamento do livro Reescrevendo Lutos: Uma Nova Perspectiva de Amparo e Justiça (Summus Editorial), organizado por Márcia. A obra reúne depoimentos sobre perdas decorrentes de tragédias ambientais, violência urbana e de gênero, violência obstétrica, negligência médica, feminicídio, maternidade atípica e suicídio.Outro lançamento será o livro Tentam nos enterrar, não sabem que somos sementes (Editora Ofício das Palavras), escrito pela economista e ativista dos direitos humanos e ambientais Helena Taliberti, presidente do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Ela perdeu os dois filhos e a nora, grávida de seu primeiro neto, na tragédia de Brumadinho.A programação inclui ainda a exibição do documentário Fôlego: até depois do fim, às 20h. Dirigido por Candé Salles e roteirizado por Maria Carol Rebello, o filme aborda o luto por meio de memórias e da história do ator Jorge Fernando e de sua família. Após a sessão, Maria Carol conduzirá um debate.A atriz também tem uma ligação pessoal com o grupo: sua mãe, Maria Rebello, encontrou acolhimento no Mães Semnome após a morte do filho, o ator e DJ João Rebello, em 2024. Ela também havia perdido a mãe, Hilda Rebello, e o irmão, Jorge Fernando."Eu fiquei muito feliz com o convite da Márcia de exibir meu doc junto com a comemoração de 15 anos do Mães Semnome e do lançamento de seu novo livro", afirmou Maria Carol.Helena Taliberti também ressaltou a importância da iniciativa. "O Grupo Mães Semnome há 15 anos faz um trabalho de muita grandeza! Que venham muitos mais a serviço de uma causa que acolhe e resgata o sentido do amor, da esperança e principalmente da vida das mulheres que sentem a maior dor do mundo", declarou.

Serviço

A comemoração acontece nesta segunda-feira (16), das 18h às 22h, no Teatro PRIO, localizado no Jockey Club Brasileiro (Avenida Bartolomeu Mitre, 1110). A exibição do documentário está marcada para as 20h.



O livro Reescrevendo Lutos também será lançado na terça-feira (17), na sede da OAB-RJ, das 14h às 18h, com entrada gratuita.