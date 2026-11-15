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Encontro de carros antigos reúne visitantes em parque de Realengo
Evento organizado pelo Grupo Boogie Brothers atrai moradores da região e apresenta veículos clássicos de diferentes décadas
O encontro de carros antigos atraiu visitantes ao Parque Realengo Susana Naspolini, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (15), feriado da Proclamação da República. A exposição reuniu curiosos e apaixonados por automóveis, que aproveitaram a manhã para conferir modelos de diferentes épocas.
O aeroviário Fábio Bugalho, de 42 anos, morador do Rio há dois anos, contou ao O DIA que esta foi a segunda vez que prestigiou o encontro. Natural de São Paulo, ele conheceu a iniciativa pelas redes sociais e se interessou pela variedade de veículos expostos.
"É muito bonito ver tantas pessoas que dedicam um domingo para trazer e expor seus carros, mostrando para quem tem curiosidade e para quem não conhece o modelo. É um lindo evento e vim prestigiar. Sou de São Paulo e estou morando no Rio há dois anos. Conheci o encontro pelas redes sociais. Na primeira vez, estava passando pelo parque com a minha esposa, que veio passear, e vimos o evento. Depois, soubemos que acontece todo terceiro domingo de cada mês", explicou.
O visitante também contou que tem um Fusca 1989, branco e bem conservado, que mantém guardado na garagem. Empolgado com a experiência, já planeja levar o veículo para uma próxima edição e participar da exposição.
Outro visitante que aproveitou a manhã no parque foi o barbeiro Salomão Pereira, de 44 anos. Ele contou que foi ao local apenas para passear com o cachorro e acabou surpreendido pelo encontro. Ao se deparar com os automóveis, decidiu interromper o passeio para observar os modelos, que despertaram lembranças da infância.
"Fui pego de surpresa, porque tinham me falado que não teria o evento. Então, vim dar um passeio com o meu cachorro e acabou coincidindo de estarmos aqui nesse encontro maneiro. Os carros me remetem à infância. Pela minha idade, esses modelos também fizeram parte da minha época. É difícil escolher um favorito, porque um é mais bonito que o outro, mas aquela Kombi ali está muito bonita", afirmou.
Já o advogado Carlos Alberto de Oliveira, de 61 anos, acompanhou a movimentação em uma posição diferente: como integrante do Grupo Boogie Brothers, responsável pela organização da exposição. Segundo ele, o encontro é realizado todo terceiro domingo do mês e tem atraído famílias e moradores do entorno, fortalecendo a relação da comunidade com o espaço público. A tradição é mantida há pouco mais de um ano.
"É um evento para toda a família, como você pode ver. O parque também ajuda, porque a população do entorno vem prestigiar. Estamos mantendo essa tradição há um ano e pouquinho", destacou.
Além de participar da organização, Carlos aproveita as edições para apresentar seus próprios veículos. Entre eles, estão um TL 1972, que considera uma raridade, e dois Fuscas, fabricados em 1975 e 1969. Ele também mantém um projeto de restauração de um Jeep.
O encontro de carros antigos foi uma das atrações da programação especial preparada pelo Parque Realengo Susana Naspolini para o feriado. Mais tarde, às 19h, o espaço recebe uma sessão de cinema ao ar livre, voltada para toda a família.
A atividade cultural também tem entrada gratuita e oferece mais uma opção de lazer para quem deseja aproveitar o domingo no parque. Com atrações em diferentes horários, a programação permite que os visitantes aproveitem as atividades ao longo do dia.
A atividade cultural também tem entrada gratuita e oferece mais uma opção de lazer para quem deseja aproveitar o domingo no parque. Com atrações em diferentes horários, a programação permite que os visitantes aproveitem as atividades ao longo do dia.
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