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Encontro de carros antigos reúne visitantes em parque de Realengo
Rio de Janeiro

Encontro de carros antigos reúne visitantes em parque de Realengo

Evento organizado pelo Grupo Boogie Brothers atrai moradores da região e apresenta veículos clássicos de diferentes décadas

A
Alexia Gomes
Programação gratuita reúne exposição de veículos e sessão de cinema no feriado
Programação gratuita reúne exposição de veículos e sessão de cinema no feriado
Programação gratuita reúne exposição de veículos e sessão de cinema no feriado
Programação gratuita reúne exposição de veículos e sessão de cinema no feriado
Programação gratuita reúne exposição de veículos e sessão de cinema no feriado
Programação gratuita reúne exposição de veículos e sessão de cinema no feriado
Advogado Carlos Alberto da Silva de Oliveira, de 61 anos
Advogado Carlos Alberto da Silva de Oliveira, de 61 anos
Programação gratuita reúne exposição de veículos e sessão de cinema no feriado
Fabio Bugalho, de 42 anos
Programação gratuita reúne exposição de veículos e sessão de cinema no feriado
Salomão Pereira da Silva, de 44 anos, e seu filho, Samuel Teixeira, de 12 anos
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O encontro de carros antigos atraiu visitantes ao Parque Realengo Susana Naspolini, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (15), feriado da Proclamação da República. A exposição reuniu curiosos e apaixonados por automóveis, que aproveitaram a manhã para conferir modelos de diferentes épocas.
O aeroviário Fábio Bugalho, de 42 anos, morador do Rio há dois anos, contou ao O DIA que esta foi a segunda vez que prestigiou o encontro. Natural de São Paulo, ele conheceu a iniciativa pelas redes sociais e se interessou pela variedade de veículos expostos.
Fabio Bugalho, de 42 anos - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Fabio Bugalho, de 42 anosCarlos Elias Junior/ Agência O Dia


"É muito bonito ver tantas pessoas que dedicam um domingo para trazer e expor seus carros, mostrando para quem tem curiosidade e para quem não conhece o modelo. É um lindo evento e vim prestigiar. Sou de São Paulo e estou morando no Rio há dois anos. Conheci o encontro pelas redes sociais. Na primeira vez, estava passando pelo parque com a minha esposa, que veio passear, e vimos o evento. Depois, soubemos que acontece todo terceiro domingo de cada mês", explicou.

O visitante também contou que tem um Fusca 1989, branco e bem conservado, que mantém guardado na garagem. Empolgado com a experiência, já planeja levar o veículo para uma próxima edição e participar da exposição.

Outro visitante que aproveitou a manhã no parque foi o barbeiro Salomão Pereira, de 44 anos. Ele contou que foi ao local apenas para passear com o cachorro e acabou surpreendido pelo encontro. Ao se deparar com os automóveis, decidiu interromper o passeio para observar os modelos, que despertaram lembranças da infância.
Salomão Pereira da Silva, de 44 anos, e seu filho, Samuel Teixeira, de 12 anos - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Salomão Pereira da Silva, de 44 anos, e seu filho, Samuel Teixeira, de 12 anosCarlos Elias Junior/ Agência O Dia


"Fui pego de surpresa, porque tinham me falado que não teria o evento. Então, vim dar um passeio com o meu cachorro e acabou coincidindo de estarmos aqui nesse encontro maneiro. Os carros me remetem à infância. Pela minha idade, esses modelos também fizeram parte da minha época. É difícil escolher um favorito, porque um é mais bonito que o outro, mas aquela Kombi ali está muito bonita", afirmou.

Já o advogado Carlos Alberto de Oliveira, de 61 anos, acompanhou a movimentação em uma posição diferente: como integrante do Grupo Boogie Brothers, responsável pela organização da exposição. Segundo ele, o encontro é realizado todo terceiro domingo do mês e tem atraído famílias e moradores do entorno, fortalecendo a relação da comunidade com o espaço público. A tradição é mantida há pouco mais de um ano.
Advogado Carlos Alberto da Silva de Oliveira, de 61 anos - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Advogado Carlos Alberto da Silva de Oliveira, de 61 anosCarlos Elias Junior/ Agência O Dia


"É um evento para toda a família, como você pode ver. O parque também ajuda, porque a população do entorno vem prestigiar. Estamos mantendo essa tradição há um ano e pouquinho", destacou.

Além de participar da organização, Carlos aproveita as edições para apresentar seus próprios veículos. Entre eles, estão um TL 1972, que considera uma raridade, e dois Fuscas, fabricados em 1975 e 1969. Ele também mantém um projeto de restauração de um Jeep.
O encontro de carros antigos foi uma das atrações da programação especial preparada pelo Parque Realengo Susana Naspolini para o feriado. Mais tarde, às 19h, o espaço recebe uma sessão de cinema ao ar livre, voltada para toda a família.

A atividade cultural também tem entrada gratuita e oferece mais uma opção de lazer para quem deseja aproveitar o domingo no parque. Com atrações em diferentes horários, a programação permite que os visitantes aproveitem as atividades ao longo do dia.
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