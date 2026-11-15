Agentes do 9º BPM apreenderam dois fuzis e um revólver - Divulgação / PMERJ

Agentes do 9º BPM apreenderam dois fuzis e um revólverDivulgação / PMERJ

Publicado 15/11/2026 13:13

Um homem morreu, neste domingo (15), em confronto com policiais militares no Morro da Caixa D'Água, em Quintino, Zona Norte do Rio. Na ação, que aconteceu perto da rua Clarimundo de Melo, sete suspeitos foram presos, dois fuzis e um revólver foram apreendidos. As identificações deles ainda não foram divulgadas.





Segundo a Polícia Militar, os dois homens feridos durante o confronto foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um deles morreu ao dar entrada na unidade de saúde. A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde do outro suspeito. Até o momento, não há informações sobre a condição clínica dele.



A ocorrência será apresentada na delegacia da região, onde o caso ficará sob investigação. A reportagem tenta localizar as defesas dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.

LEIA MAIS: Polícia recupera motos roubadas em diferentes regiões do Rio Segundo a Polícia Militar, os dois homens feridos durante o confronto foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um deles morreu ao dar entrada na unidade de saúde. A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde do outro suspeito. Até o momento, não há informações sobre a condição clínica dele.A ocorrência será apresentada na delegacia da região, onde o caso ficará sob investigação. A reportagem tenta localizar as defesas dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.

Suspeitos de furto e receptação são presos no Centro do Rio

Dois homens acabaram presos, nesta sexta-feira (13), por agentes da Força Municipal em ocorrências distintas no Centro do Rio. Um deles é suspeito de furtar uma torneira avaliada em R$ 280, enquanto o outro estava com um celular roubado.



Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.



Após a abordagem, os agentes identificaram que o homem estava com o item levado do estabelecimento comercial. A situação foi verificada pela equipe, que realizou os procedimentos necessários e encaminhou o suspeito para a delegacia, onde o caso foi registrado.

A vítima acompanhou o suspeito durante a fuga e relatou o ocorrido aos agentes da Força Municipal. No momento da abordagem, o homem resistiu à intervenção policial. Após a ação, os envolvidos e o material recuperado foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada.

Mais tarde, também no Centro, agentes que realizavam patrulhamento pela Avenida Rio Branco abordaram outro homem em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares.



Durante a consulta aos números de IMEI, os agentes identificaram que um dos dispositivos possuía restrição por roubo, com registro na 31ª DP. O homem informou que estava em liberdade condicional havia cerca de um mês, após cumprir quatro anos de prisão por roubo à mão armada. Ele também utilizava tornozeleira eletrônica.



O suspeito foi conduzido à 5ª DP, com apoio da supervisão da Força Municipal.