Agentes do 9º BPM apreenderam dois fuzis e um revólverDivulgação / PMERJ
Segundo a Polícia Militar, os dois homens feridos durante o confronto foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Um deles morreu ao dar entrada na unidade de saúde. A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde do outro suspeito. Até o momento, não há informações sobre a condição clínica dele.
A ocorrência será apresentada na delegacia da região, onde o caso ficará sob investigação. A reportagem tenta localizar as defesas dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.
Suspeitos de furto e receptação são presos no Centro do Rio
Na primeira ocorrência, os agentes visualizaram um homem perseguindo outro na Praça Tiradentes. Ao verificarem a situação, constataram que o suspeito tentava fugir com uma torneira de pia com filtro integrado, furtada de uma loja. O objeto foi avaliado em R$ 280.
Após a abordagem, os agentes identificaram que o homem estava com o item levado do estabelecimento comercial. A situação foi verificada pela equipe, que realizou os procedimentos necessários e encaminhou o suspeito para a delegacia, onde o caso foi registrado.
Mais tarde, também no Centro, agentes que realizavam patrulhamento pela Avenida Rio Branco abordaram outro homem em atitude suspeita. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares.
Durante a consulta aos números de IMEI, os agentes identificaram que um dos dispositivos possuía restrição por roubo, com registro na 31ª DP. O homem informou que estava em liberdade condicional havia cerca de um mês, após cumprir quatro anos de prisão por roubo à mão armada. Ele também utilizava tornozeleira eletrônica.
O suspeito foi conduzido à 5ª DP, com apoio da supervisão da Força Municipal.
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