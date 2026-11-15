Candidatos encaram segundo dia de Enem com nervosismo e esperança

Ansiedade, expectativa e esperança: estes são alguns dos sentimentos que dominam os candidatos que realizam o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 , neste domingo (15). Na UniSãoJosé, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, antes do fechamento dos portões, às 13h, estudantes de diferentes idades compartilharam suas expectativas para a etapa final da avaliação, que reúne questões de Matemática e Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia).





Entre os candidatos, as formas de preparação foram variadas. Enquanto alguns mantiveram uma rotina intensa de estudos ao longo do ano, outros aproveitaram a oportunidade para conhecer o formato da prova. Apesar das diferenças, todos sonham em conquistar uma vaga no ensino superior.



Aos 17 anos, Emily Ramos, que pretende cursar Medicina ou Psicologia, contou ao O DIA que procurou manter uma rotina de estudos para enfrentar o desafio do Enem e demonstrou confiança antes de começar a segunda etapa.



“Tentei ao máximo estudar e manter uma rotina, porque sabia do desafio, que é grande. Mas vamos tentar nesse segundo dia, que vai de fato carimbar minha vaga. As expectativas estão ótimas. Eu estudei, então espero que possa ter um bom desempenho”, afirmou.



A primeira experiência no exame também trouxe boas impressões para Gabriela Suevo, de 20 anos, que deseja cursar Enfermagem. Mesmo nervosa, a candidata encarou com tranquilidade a possibilidade de não conseguir a aprovação neste ano.



“Estou nervosa, mas um pouco tranquila, porque, se não der esse ano, eu tento de novo no ano que vem. É uma prova cansativa, mas não achei tão difícil, achei tranquila”, disse. Leia mais! Realengo tem exposição de carros antigos e cinema gratuito Entre os candidatos, as formas de preparação foram variadas. Enquanto alguns mantiveram uma rotina intensa de estudos ao longo do ano, outros aproveitaram a oportunidade para conhecer o formato da prova. Apesar das diferenças, todos sonham em conquistar uma vaga no ensino superior.Aos 17 anos, Emily Ramos, que pretende cursar Medicina ou Psicologia, contou aoque procurou manter uma rotina de estudos para enfrentar o desafio do Enem e demonstrou confiança antes de começar a segunda etapa.“Tentei ao máximo estudar e manter uma rotina, porque sabia do desafio, que é grande. Mas vamos tentar nesse segundo dia, que vai de fato carimbar minha vaga. As expectativas estão ótimas. Eu estudei, então espero que possa ter um bom desempenho”, afirmou.A primeira experiência no exame também trouxe boas impressões para Gabriela Suevo, de 20 anos, que deseja cursar Enfermagem. Mesmo nervosa, a candidata encarou com tranquilidade a possibilidade de não conseguir a aprovação neste ano.“Estou nervosa, mas um pouco tranquila, porque, se não der esse ano, eu tento de novo no ano que vem. É uma prova cansativa, mas não achei tão difícil, achei tranquila”, disse.

Experiências e estratégias

Para Larissa Melo, de 16 anos, que tem o objetivo de estudar Direito, o Enem 2026 está sendo uma oportunidade de aprendizado. Estudante do segundo ano do Ensino Médio, ela decidiu participar como treineira para conhecer a dinâmica da avaliação e testar estratégias que poderão ajudá-la futuramente.



“Resolvi fazer para ir treinando, testar estratégias, saber como fazer a prova e ter mais ou menos uma noção de tempo, sem preocupação nenhuma”, explicou. Depois de enfrentar o primeiro domingo de aplicação, Larissa contou que estava mais tranquila para a segunda etapa. Segundo ela, a experiência inicial ajudou a diminuir o receio que sentia antes de conhecer o exame.



A jovem também destacou a importância de levar alimentos para enfrentar as horas de prova. Entre as escolhas estavam chocolate e biscoito salgado. "Me ajudou a acalmar bastante", relatou, ao explicar que fazia pequenas pausas para comer quando sentia o cansaço bater.



Já Marcos Henrique, de 19 anos, que pretende cursar Teatro, chegou ao segundo dia mais tranquilo para as questões de exatas, apesar de reconhecer dificuldades em matemática.



"Eu estava mais ansioso para o primeiro dia, por conta da redação. Para o segundo dia, estou mais calmo. Não sou muito bom em exatas, mas sinto que melhoro mais em física, química e biologia", contou.

Não há limite de idade para correr atrás do sonho

Aos 34 anos, Ana Paula Souza também está entre os candidatos que apostam no Enem como caminho para realizar o sonho de cursar uma faculdade. Ela pretende cursar Pedagogia, mas também considera opções como Geografia e Educação Física, sempre com foco na área da educação.



Para se preparar para o segundo dia, Ana Paula encontrou no YouTube uma alternativa para estudar e revisar os conteúdos. "Eu me preparei, estudei pelo YouTube. Dei um jeito de estudar. Agora estou um pouquinho nervosa, mas vai ficar tudo bem, tudo tranquilo", afirmou.



Ela contou que ficou um pouco tensa na primeira prova, principalmente por causa da redação, mas acredita que o exame representa uma oportunidade importante de acesso à universidade. "O Enem é para todo mundo ter oportunidade, escolas públicas e particulares, de entrar na faculdade e realizar seus sonhos", destacou.



A busca pelo ingresso no ensino superior também mobilizou os familiares. Dezenas de candidatos chegaram acompanhados dos pais, que se despediram de seus filhos com beijos, desejos de “boa prova” e bênçãos.



Como é o caso da autônoma Lenice Tomaz, de 48 anos, esteve na UniSãoJosé para acompanhar a filha, de 18, que deseja cursar Psicologia. Orgulhosa, ela contou que a jovem manteve uma rotina de estudos durante boa parte do ano, mas precisou reduzir o ritmo depois de começar a trabalhar em uma organização não governamental (ONG).



“Ela estava estudando todos os dias, de janeiro a setembro. Agora diminuiu um pouco porque no momento ela está trabalhando numa ONG, mas também é um aprendizado, porque muitos precisam fazer faculdade e trabalhar ao mesmo tempo”, contou.



A mãe também ressaltou a importância de não desistir dos objetivos, independentemente da idade. “A gente não pode desistir de fazer coisas boas, não importa a idade da gente. O que importa é fazer coisas boas, crer em Deus e esperar. Estou na expectativa, né? Mas é como eu digo para ela: colocar Deus na frente e fazer a nossa parte, que é acreditar e esperar”, declarou.

Segundo dia reúne mais de 5 milhões de inscritos

Em todo o Brasil, mais de 5,05 milhões de inscritos confirmados podem participar do segundo dia do Enem 2026. Mesmo os candidatos que faltaram à primeira etapa, realizada no domingo passado (8), estavam autorizados a fazer as provas deste domingo.



A aplicação acontece em 1.901 municípios, distribuídos pelas 27 unidades da Federação, com 14,8 mil locais de prova e 184 mil salas de aula. Aproximadamente 600 mil profissionais estão mobilizados para garantir a realização do exame em todo o país.



Neste domingo, os participantes têm cinco horas para responder às 90 questões objetivas e preencher o cartão-resposta. As provas começaram às 13h30 e seguem até as 18h30, no horário de Brasília.



O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e permite que os participantes concorram a vagas em instituições públicas e privadas por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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